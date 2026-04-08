Wielka afera po ataku kibiców na Karola Nawrockiego! W Gdyni zawrzało!

Podczas meczu Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin doszło do incydentu z udziałem kibiców, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Kibice wywiesili transparenty krytykujące weto prezydenta w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, co wywołało szybką interwencję ochrony.

Decyzja Nawrockiego, postrzeganego przez wielu jako „swój człowiek”, wywołała ogólnopolską falę niezadowolenia w środowisku kibicowskim.

Jakie są konkretne żądania kibiców i czy prezydent zmieni swoje stanowisko?

W trakcie wtorkowego meczu Arka Gdynia - Zagłębie Lubin na trybunach za bramką zawisł transparent skierowany do prezydenta Karola Nawrockiego:

„Prezydencie, pomówienia 60-tki, nielegalne dowody to białoruskie metody. Zmiana w prawie od zaraz. KPK”. Inna wersja baneru brzmiała: „Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody”.

Niebywała awantura po spotkaniu Karola Nawrockiego z Pudzianem! "Nie ma Pan psychy"

Transparenty wisiały tylko kilka minut, bo szybko interweniowała ochrona. Napisy zostały zdjęte przez służby porządkowe. Protest kibiców Arki wpisuje się w ogólnopolską falę niezadowolenia środowiska kibicowskiego z decyzji prezydenta. Chodzi o weto Karola Nawrockiego wobec nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (KPK). Ustawa zakładała m.in. wykluczenie dowodów zdobytych niezgodnie z prawem, ograniczenie tzw. aresztu wydobywczego oraz zmiany w zasadach „małego świadka koronnego” (art. 60 KK).

Działacz KO rozpętał zadymę po spotkaniu Karola Nawrockiego z Pudzianem! "Jest Pan śmieszny"

Karol Nawrocki, który ma trójmiejskie koszenie i jest kibicem Lechii Gdańsk, spotkał się z ostrą krytyką. Podobne transparenty pojawiły się już na meczach Piasta Gliwice, Motoru Lublin, Cracovii, GKS-u Katowice Lecha Poznań czy Wisły Kraków. Dla wielu fanów decyzja prezydenta to zdrada oczekiwań środowiska, które widziało w nim „swojego człowieka”. Kibice jasno żądają pilnych zmian w KPK ograniczających arbitralność prokuratury i policji.

Karol Nawrocki znowu na celowniku kibiców! Mocny transparent na meczu Wisły Kraków

