Wieczysta Kraków ma receptę na sukces. Pięć awansów w sześć lat!

Wieczysta Kraków dokonała historycznego awansu do Ekstraklasy, realizując bezprecedensowy skok z okręgówki na szczyt polskiej piłki.

Klub, wspierany przez wizję biznesmena Wojciecha Kwietnia, wywalczył promocję w barażach, pokonując wymagających rywali.

Poznaj kulisy tego niezwykłego sukcesu, dowiedz się, co naprawdę stoi za "receptą na sukces" Wieczystej i jakie wyzwania czekają ją w elicie!

Za sukcesem Wieczystej stoi biznesmen Wojciech Kwiecień, który jest właścicielem aptek. Przed sześcioma laty zainwestował w klub, który przejął, gdy ten występował w okręgówce. Przez ten okres znalazł receptę na sukces. Nie żałował pieniędzy na gwiazdy. Za jego rządów drużyna wspinała się w ligowej hierarchii. Wywalczyła pięć awansów, w tym trzy z rzędu. Udział w tych ostatnich triumfach miał m.in. Michał Pazdan, były reprezentant Polski.

Robert Dobrzycki prezesem Widzewa Łódź?! Właściciel klubu ujawnia nam swój nowy plan [WIDEO]

Wprawdzie to Chrobry prowadził w finale barażu, ale Wieczysta zdołała się podnieść i strzelić dwa gole.

- Nie był to łatwy mecz, bo półfinał graliśmy przed długi czas w dziesiątkę i to też miało jakiś wpływ - ocenił Kazimierz Moskal. - Jednak piłkarze dali radę i za to jestem im wdzięczny. To niesamowita rzecz, której dokonał klub w przeciągu kilku lat. Awans do Ekstraklasy rzadko się spotyka. Cieszy mnie to, że miałem w tym swój udział - wyznał trener Krakowian.

Jan Tomaszewski grzmi po blamażu z Ukrainą: Futbolowa katastrofa! Gramy coraz gorzej!

Szkoleniowiec uważa, że Wieczysta zasłużyła na wywalczenie przepustki do elity.

- Jest to sprawiedliwe, bo zajęliśmy trzecie miejsce w lidze - przypomniał Moskal. - Nie przegraliśmy ani jednego meczu z Wisłą i Śląskiem. Byliśmy trzecią siłą pierwszej ligi. Duże uznanie dla zawodników. Mieliśmy trudne momenty, ale dali radę. Cała runda była ciężka. Trzeba wziąć pod uwagę, to co ostatnio działo się w mediach. To nie pomagało. Trudnym momentem byly dwie porażki z rzędu ze Stalą Mielec i ŁKS. Gdybyśmy na Ruchu nie zdobyli trzech puntków, to ciężko byłoby włączyć się do walki o awans - analizował.

Wieczysta Kraków zagra w PKO BP Ekstraklasie! Odwrócili losy finału

W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje dotyczące przyszłości Wieczystej. Spekulowano, że właściciel odejdzie z klubu.

- Widać było, że po wydarzeniach zespół bardziej się skonsolidował - tłumaczył Moskal. - Szczególnie w meczu z Polonią było widać, że wszyscy myślą tylko o jednym. Oczywiście nie było to łatwe. Nie chcę oceniać, czy gdyby inna była narracja w mediach, to gralibyśmy lepiej, bo tego nigdy nie sprawdzimy. Ważne jest to, jaki jest wynik końcowy - podkreślił.

Polski trener mógł pracować za granicą. Stamtąd przyszły oferty, szybka decyzja

Trener zdradził, że Wieczysta ma rozpocząć przygotowania 18 czerwca. Co dalej z kontraktem Moskala?

- Miałem umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia - wyjawił. - Zdawałem sobie sprawę z tego, w jakim momencie przychodziłem. Dlaczego jest taki, a nie inny zapis. Byłem tego świadomy. Zgodziłem się. Czuję satysfakcję z tego, że udało się to zrealizować. Kontrakt przedłuża mi się o rok. Moje ambicje są takie, żeby zagrać w Ekstraklasie z Wieczystą - wyznał Moskal.

Marcin Bułka wrócił do kadry i zaskoczył kolegów. To od nich usłyszał!

18

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie