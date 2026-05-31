Wieczysta Kraków zagra w PKO BP Ekstraklasie! Odwrócili losy finału

Do PKO BP Ekstraklasy po czteroletniej przerwie wróci Wisła Kraków, a awans wywalczył również Śląsk Wrocław, który potrzebował tylko jednego sezonu, by ponownie znaleźć się wśród najlepszych.

Skład beniaminków na rozgrywki 2026/2027 uzupełniły baraże, których finał rozegrali piłkarze Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów. Choć zespół z Głogowa prowadził 1:0, ostatecznie to Wieczysta zwyciężyła 2:1. Bramki dla "gospodarzy: (grających na stadionie Wisły przy Reymonta) w niedzielny wieczór zdobyli Lisandro Semedo w 30. minucie i Stefan Feiertag (56.), a dla Chrobrego, który prowadził od 14. minuty, Myrosław Mazur.

Po raz pierwszy od momentu założenia klubu w 1942 roku Wieczysta awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Po historycznej promocji Wieczysta ma rozgrywać swoje domowe spotkania właśnie na stadionie Wisły. Ostatni raz trzy zespoły z jednego miasta występowały w Ekstraklasie w sezonie 1994/1995, kiedy w lidze rywalizowały Lech Poznań, Warta Poznań i Olimpia Poznań.

Ekstraklasa SA ma opublikować terminarz nowych rozgrywek między 7 a 12 czerwca. Sezon 2026/2027 wystartuje 24 lipca, a zakończy się 22 maja 2027 roku.