Adrian Siemieniec zdecydował ws. przyszłości w Jagiellonii. Zagranica stoi otworem!

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok, przedłużył kontrakt z klubem do 30 czerwca 2027 roku.

Nowa umowa zawiera specjalną klauzulę wykupu, która umożliwia Siemieniecowi odejście do klubu zagranicznego w określonych terminach.

Wiceprezes Jagiellonii Maciej Szymański podkreślił, że porozumienie jest wynikiem kilkutygodniowych negocjacji, a nie jednostronnego przedłużenia kontraktu.

Adrian Siemieniec wyraził wdzięczność klubowi za elastyczne podejście do negocjacji, co świadczy o wzajemnym szacunku.

Adrian Siemieniec nadal szkoleniowcem Jagiellonii Białystok

Adrian Siemieniec zdecydował ws. przyszłości w Jagiellonii Białystok. 34-letni szkoleniowiec, który z drużyną ze stolicy Podlasia zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2023/24, przedłużył kontrakt z zespołem. Na specjalnej konferencji prasowej z udziałem trenera i wiceprezesa zarządu Jagiellonii Białystok podano szczegóły porozumienia. Jeszcze przed świętami klub informował o porozumieniu z Siemieńcem. Wiele osób spodziewało się, że chodzi o automatyczne przedłużenie kontraktu. Okazuje się jednak, że zawarta została całkiem nowa umowa.

Adrian Siemieniec o mentalności Jagiellonii: „Musimy utrzymać poziom koncentracji i docisnąć mocniej"

Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027, ale warunki nie wynikają z jednostronnego przedłużenia, co klub miał prawo zrobić, a z porozumienia, które osiągnęliśmy. Były to kilkutygodniowe rozmowy

- wyjawił Maciej Szymański, wiceprezes Dumy Podlasia.

Specjalna klauzula w kontrakcie Adriana Siemieńca. Zagranica stoi otworem

Kluczowym punktem kontraktu jest specjalna klauzula, która otwiera Adrianowi Siemieńcowi drogę do pracy w zagranicznych klubach.

Kontrakt zawiera klauzulę wykupu, ale dotyczy tylko klubów zagranicznych. Nie będziemy mówić o kwotach. Wspólnie ustaliliśmy też terminy, kiedy będzie to możliwe, co pozwoli przygotować się klubowi (na zmianę trenera - red.)

- zdradził Szymański. Sam Adrian Siemieniec podziękował Jagiellonii za elastyczne podejście do zawarcia umowy.

Klub miał opcję, z której mógł skorzystać, nie biorąc pod uwagę tego, na jakim etapie jest moja głowa, jak widzę przyszłość, a nie zrobił tego. Negocjacje były długie. Czasami były trudne, czasami miłe. Chciałbym podkreślić poziom tych rozmów, negocjacji, komunikacji. To świadczy nie tylko o naszej wzajemnej relacji, ale świadczy bardzo dobrze o klubie. Dziękuję, że na moją prośbę było to porozumienie, a nie jednostronne przedłużenie. Odbieram to jako szacunek do mojej osoby

- zaznaczył szkoleniowiec Jagiellonii Białystok, który z klubem odniósł też spory sukces na arenie międzynarodowej. W poprzedniej edycji Ligi Konferencji "Jaga" dotarła aż do ćwierćfinału, w którym przegrała z późniejszym finalistą - Realem Betisem Sevilla.

Galeria: Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy

