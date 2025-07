Grzegorz Lato oburzony zachowaniem Roberta Lewandowskiego. „Powinien zakończyć karierę”

Lato oburzony zachowaniem Lewandowskiego

Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera. Jan Urban zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza po serii zdarzeń, które wpłynęły negatywnie na kadrę. Najpierw decyzję o nieobecności na ostatnim zgrupowaniu ogłosił Robert Lewandowski. Po fali krytyki selekcjoner zadecydował o odebraniu mu opaski kapitańskiej, co wywołało lawinę krytyki po ogłoszeniu, że zawodnik Barcelony nie wróci do kadry do momentu pracy w niej Probierza. Po porażce z Finlandią od kibiców obrywał jednak nie Lewandowski, a selekcjoner. Ten w końcu podał się do dymisji po mocnych naciskach ze strony fanów.

Czy pod wodzą nowego trenera do kadry wróci Robert Lewandowski? To pytanie zadaje sobie wielu fanów kadry narodowej. Chaos nie sprzyja drużynie narodowej, a zbliżające się mecze mogą być kluczowe w walce o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Grzegorz Lato nie ukrywa oburzenia postawą... Lewandowskiego. - Kiedyś miałem w niedzielę komunię syna, a w sobotę zgrupowanie nad Jeziorem Bodeńskim za czasów trenera Piechniczka. Nie miałem wyjścia. Przyjeżdżam, jak wszyscy, albo w ogóle. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Lato: Powinien zakończyć karierę

Zdaniem Grzegorza Laty, postawa Lewandowskiego nie jest słuszna. Król strzelców mistrzostw świata 1974 przyznał, że jego zdaniem zawodnicy nie powinni wybierać, w jakich meczach będą grali, a w jakich nie.

– Jeśli piłkarz mówi, że nie będzie grał w tym albo tamtym spotkaniu, powinien zakończyć karierę – przyznał.

Lato dodał, że jego zdaniem żaden piłkarz nie może się tak zachowywać. - Zawodnik nie może zachowywać się w taki sposób, a potem mówić, że nie będzie grał, dopóki kadrę prowadzi trener Probierz. Nie żartujmy sobie. W takim razie zróbmy z piłkarza trenera i sprawa jest załatwiona – dodał.