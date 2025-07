Spis treści

Po ośmiu latach spędzonych w Anglii wszystko wskazuje na to, że Jan Bednarek zmieni otoczenie. Reprezentant Polski, który w ubiegłym sezonie wraz z Southampton spadł z Premier League, jest na celowniku prawdziwego hegemona. Informacje o sensacyjnym transferze przekazał dziennikarz specjalizujący się w ruchach na rynku piłkarskim, Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano ogłasza. Znamy szczegóły transferu Bednarka

Włoski dziennikarz za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że nowym klubem polskiego obrońcy ma być FC Porto. Kwota transferu ma wynieść 7,5 mln euro. Southampton występuje obecnie na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Kontrakt Polaka z angielskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku, dlatego "Święci" mogą liczyć na zastrzyk gotówki. Bednarek ma podpisać czteroletnią umowę.

Ogromny krok w karierze. Bednarek zagra w gigancie

Dla obrońcy byłby to ogromny krok naprzód i szansa na powrót do europejskiej elity. Po spadku z Premier League wydawało się, że przyszłość Polaka może być niepewna, jednak transfer do FC Porto to scenariusz wręcz wymarzony. "Smoki" to utytułowany klub, regularnie występujący w europejskich pucharach, co roku walczący o najwyższe cele w Portugalii. W ubiegłym sezonie drużyna zajęła trzecie miejsce w lidze. W efekcie zagra w fazie ligowej Ligi Europy.

Jan Urban będzie miał kadrowicza w FC Porto

Taki ruch z pewnością pozytywnie wpłynąłby również na jego pozycję w reprezentacji Polski. Gra na najwyższym poziomie i regularne starcia z czołowymi napastnikami Europy to doświadczenie, które może okazać się bezcenne w kontekście zbliżających się wyzwań, które czekają ekipę Biało-czerwonych dowodzoną przez Jana Urbana, nowego selekcjonera. Na poziomie Premier League rozegrał 194 mecze, w Championship zanotował 42 występy. W reprezentacji Polski ma na koncie 69 gier. Był w kadrze na MŚ 2018 i 2022 oraz na EURO 2020 i 2024.

🚨🐉 Jan Bednarek to FC Porto, here we go! Deal agreed for the defender to join on four year contract.Transfer fee worth €7.5m, as O Jogo reports. Agreement done. pic.twitter.com/1mq6gfypIh— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025