Nicola Zalewski był... za drogi? Włosi chcą śledztwa w sprawie transferu Polaka!

Robert Szapski
Robert Szapski
Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-29 20:07

Nicola Zalewski po pół roku spędzonym w Interze Mediolan zmienił ponownie barwy klubowe. Polski pomocnik przeniósł się z wicemistrza Włoch do Atalanty Bergamo za 16 mln euro. Kwota jest zaskakująca o tyle, że wykupienie go z Romy kosztowało Inter... 6 mln euro! Tak duży skok wartości w krótkim czasie przykuł uwagę organizacji Codacons, która domaga się wszczęcia dochodzenia w sprawie tej transakcji!

Nicola Zalewski w Atalancie

i

Autor: IPA Sport/ABACA/Abaca/East News/ East News

Gdy Nicola Zalewski debiutował w dorosłej drużynie AS Roma był przedstawiany jako jeden z największych polskich talentów. Kilka lat później polski pomocnik co prawda radzi sobie całkiem nieźle, choć wydaje się, że nie tak, jak mogli tego oczekiwać niektórzy kibice. Wychowanek Romy ostatecznie odszedł ze swojego macierzystego klubu, z którym zrobiło mu się w pewnej chwili bardzo nie po drodze. Najpierw udał się na półroczne wypożyczenie do Interu Mediolan, w którym pokazał się na tyle dobrze, że po sezonie został wykupiony za 6 mln euro (choć transfermarkt podaje kwotę 8 mln euro). Inter jednak dość szybko zmienił plany względem Polaka i półtora miesiąca później... sprzedał go do Atalanty. Co dziwniejsze, zdaniem mediów, Atalanta zapłaciła za Polaka... 16 mln euro, czyli ponad dwa razy więcej, niż dał Inter kilka tygodni wcześniej! Sprawa ta wzbudziła wiele wątpliwości.

Super Sport SE Google News

Zawirowania wokół transferu Zalewskiego! Doszło do manipulacji?!

Według włoskiej organizacji doszło do niezrozumiałej podwyżki ceny za Polaka, co od razu wytłumaczyli.

Kwota ta wskazywałaby na wzrost wartości rynkowej, który wydawałby się nieproporcjonalny do faktycznego wykorzystania zawodnika w celach sportowych. Wszystko wskazuje na to, że transakcja ta prawdopodobnie przyniosłaby zatem natychmiastowy zysk księgowy w wysokości około 10 milionów euro w bilansie Interu - można przeczytać.

Według wyliczeń kwota za Zalewskiego rosła z każdą rozegraną minutą aż o 18 tysięcy euro! Codacons mówi wprost o "manipulowaniu sprawozdaniami finansowymi spółki".

Zalewski rozegrał już swoje pierwsze spotkanie w barwach Atalanty. Mecz zakończył się remisem 1:1, a Polak rozegrał pełne spotkanie.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej!
NICOLA ZALEWSKI
ATALANTA BERGAMO