Koszmarny wypadek. 23-letni sportowiec w śpiączce. Fatalny incydent na Uniwersjadzie

Uniwersjada: Fatalny wypadek! 23-latek w śpiączce

Fatalny wypadek podczas Uniwersjady, odpowiednika igrzysk olimpijskich dla federacji akademickich. Niestety, 23-letni sportowiec z Włoch Lorenzo Bonicelli doznał poważnego urazu. Gimnastyk spadł z dużej wysokości i doznał urazu kręgów szyjnych. Wprowadzono go w stan śpiączki.

Lorenzo Bonicelli, 23-letni reprezentant Włoch w gimnastyce sportowej, doznał poważnego urazu podczas zawodów 32. Letniej Uniwersjady w Essen. W trakcie ćwiczeń na kółkach spadł z dużej wysokości i trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację kręgów szyjnych. Obecnie znajduje się w śpiączce farmakologicznej.

Do wypadku doszło podczas jednego z występów gimnastycznych. Służby medyczne natychmiast udzieliły pomocy poszkodowanemu. Bonicelli został przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego, gdzie został operowany. Jego stan jest poważny, a jak poinformował były dyrektor Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej Steve Butcher, ocena skutków urazu zajmie co najmniej dziesięć dni.

Reprezentacja Włoch na Uniwersjadzie wycofała się z kolejnych startów po informacji o fatalnym wypadku ich kolegi z drużyny.

Do kiedy trwa Uniwersjada? Ile medali zdobyli Polacy?

Uniwersjada, rozgrywana w kilku niemieckich miastach, potrwa do niedzieli. W zawodach bierze udział kilkanaście tysięcy studentów z całego świata. Do tej pory polscy sportowcy zdobyli 16 medali, w tym trzy złote.

Uniwersjada zakończy się w niedzielę 27 lipca. Tegoroczna edycja odbywa się w Niemczech w Zagłębiu Ruhry.