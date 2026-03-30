Szachowa inwazja na Katowice! Pół tysiąca graczy powalczy o gigantyczną kasę. Wśród nich Polak!

Przemysław Ofiara
2026-03-30 15:33

Katowice na kilkanaście dni zamienią się w europejską stolicę szachów! Do stolicy Śląska zjedzie rekordowa liczba ponad 500 zawodników, w tym ponad 100 arcymistrzów, by walczyć o tytuł mistrza Europy i gigantyczne pieniądze. To będzie prawdziwa bitwa umysłów, a w centrum uwagi znajdzie się m.in. młody polski talent, który rzuci wyzwanie najlepszym.

Jakub Seemann

Autor: KS KATOWICE/ Facebook
  • Katowice staną się europejską stolicą szachów, goszcząc rekordową liczbę ponad 500 zawodników, w tym 100 arcymistrzów.
  • W dniach 7-19 kwietnia 2025 r. odbędą się tam Indywidualne Mistrzostwa Europy w szachach z pulą nagród 100 tys. euro.
  • Młody polski arcymistrz, 18-letni Jakub Seemann, rzuci wyzwanie najlepszym, łącząc grę z przygotowaniami do matury.
  • Polska wyrasta na potęgę w organizacji wydarzeń szachowych. Jakie emocje czekają nas w Katowicach?

Rekordowa obsada w nowoczesnej Arenie. Katowice gotowe na bitwę umysłów

Już 7 kwietnia 2025 roku w Arenie Katowice rozpoczną się indywidualne mistrzostwa Europy – jedno z najważniejszych wydarzeń w szachowym kalendarzu. Stolica Śląska po raz kolejny udowadnia, że jest gotowa na imprezy najwyższej rangi, oddając szachistom swój najnowocześniejszy obiekt.

Nie ma co ukrywać, że Katowice to znakomite miejsce do organizacji wielkich wydarzeń sportowych – podkreśla wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. – Nasza arena jest dziś powodem do zazdrości dla wielu innych klubów i miast, a teraz zostaje oddana w ręce szachistów. Weźmie w nich udział ponad 500 szachistów z całego kontynentu, a wśród ponad 100 arcymistrzów, których będziemy gościć, znajdują się postacie stanowiące absolutną czołówkę światowych szachów.

Skala wydarzenia jest bezprecedensowa. Nigdy wcześniej w historii polskich szachów klasycznych w jednym turnieju nie wzięło udziału tylu arcymistrzów. To nie tylko walka o prestiż, ale również o awans do Pucharu Świata. – W tym roku miasto z szachowej stolicy Polski staje się szachową stolicą Europy – mówi Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. – Mamy rekordową liczbę zgłoszeń: ponad 500 graczy, w tym ponad 100 arcymistrzów. Zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale, ale też o wejściówki do Pucharu Świata, a więc absolutnie topowej światowej imprezy.

18-letni Polak rzuca wyzwanie mistrzom. "Chcę się dobrze bawić"

Wśród setek doświadczonych graczy zobaczymy także młodą polską nadzieję, 18-letniego arcymistrza Jakuba Seemanna. Młody zawodnik, który łączy intensywne treningi z przygotowaniami do matury, podchodzi do turnieju z niezwykłym spokojem.

Na pewno pojawiają się już lekkie emocje. Im bliżej turnieju, tym są one większe, ale te najwyższe przyjdą, kiedy zaczniemy grać – mówi 18-letni polski arcymistrz. – Szachy są dla mnie zabawą. Trenuję i gram bardzo dużo, bo po prostu kocham to robić. Nie lubię stawiać sobie konkretnych oczekiwań co do wyniku. Na pewno dam z siebie 100 procent. Chcę się przede wszystkim dobrze bawić, fajnie spędzić czas i dać z siebie wszystko. Co z tego wyjdzie – zobaczymy.

Gigantyczne pieniądze i polska potęga szachowa

Stawka jest ogromna. Pula nagród w mistrzostwach wynosi 100 tysięcy euro, a zwycięzca zgarnie aż 20 tysięcy euro. Rywalizacja potrwa dwanaście dni i zakończy się 19 kwietnia. To jednak nie koniec wielkich szachowych emocji w Polsce. Już w maju najlepsi szachiści świata, na czele z mistrzem świata, zmierzą się w Warszawie podczas jubileuszowej edycji turnieju Super Rapid & Blitz Poland. Polska wyrasta na prawdziwą potęgę w organizacji najważniejszych szachowych wydarzeń na świecie.

