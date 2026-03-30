Szachowa inwazja na Katowice! Pół tysiąca graczy powalczy o gigantyczną kasę. Wśród nich Polak!

Katowice staną się europejską stolicą szachów, goszcząc rekordową liczbę ponad 500 zawodników, w tym 100 arcymistrzów.

W dniach 7-19 kwietnia 2025 r. odbędą się tam Indywidualne Mistrzostwa Europy w szachach z pulą nagród 100 tys. euro.

Młody polski arcymistrz, 18-letni Jakub Seemann, rzuci wyzwanie najlepszym, łącząc grę z przygotowaniami do matury.

Polska wyrasta na potęgę w organizacji wydarzeń szachowych. Jakie emocje czekają nas w Katowicach?

Rekordowa obsada w nowoczesnej Arenie. Katowice gotowe na bitwę umysłów

Już 7 kwietnia 2025 roku w Arenie Katowice rozpoczną się indywidualne mistrzostwa Europy – jedno z najważniejszych wydarzeń w szachowym kalendarzu. Stolica Śląska po raz kolejny udowadnia, że jest gotowa na imprezy najwyższej rangi, oddając szachistom swój najnowocześniejszy obiekt.

– Nie ma co ukrywać, że Katowice to znakomite miejsce do organizacji wielkich wydarzeń sportowych – podkreśla wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. – Nasza arena jest dziś powodem do zazdrości dla wielu innych klubów i miast, a teraz zostaje oddana w ręce szachistów. Weźmie w nich udział ponad 500 szachistów z całego kontynentu, a wśród ponad 100 arcymistrzów, których będziemy gościć, znajdują się postacie stanowiące absolutną czołówkę światowych szachów.

Przeczytaj także: Jan-Krzysztof Duda wicemistrzem świata. Ogromny sukces młodego polskiego szachisty

Skala wydarzenia jest bezprecedensowa. Nigdy wcześniej w historii polskich szachów klasycznych w jednym turnieju nie wzięło udziału tylu arcymistrzów. To nie tylko walka o prestiż, ale również o awans do Pucharu Świata. – W tym roku miasto z szachowej stolicy Polski staje się szachową stolicą Europy – mówi Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. – Mamy rekordową liczbę zgłoszeń: ponad 500 graczy, w tym ponad 100 arcymistrzów. Zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale, ale też o wejściówki do Pucharu Świata, a więc absolutnie topowej światowej imprezy.

18-letni Polak rzuca wyzwanie mistrzom. "Chcę się dobrze bawić"

Wśród setek doświadczonych graczy zobaczymy także młodą polską nadzieję, 18-letniego arcymistrza Jakuba Seemanna. Młody zawodnik, który łączy intensywne treningi z przygotowaniami do matury, podchodzi do turnieju z niezwykłym spokojem.

– Na pewno pojawiają się już lekkie emocje. Im bliżej turnieju, tym są one większe, ale te najwyższe przyjdą, kiedy zaczniemy grać – mówi 18-letni polski arcymistrz. – Szachy są dla mnie zabawą. Trenuję i gram bardzo dużo, bo po prostu kocham to robić. Nie lubię stawiać sobie konkretnych oczekiwań co do wyniku. Na pewno dam z siebie 100 procent. Chcę się przede wszystkim dobrze bawić, fajnie spędzić czas i dać z siebie wszystko. Co z tego wyjdzie – zobaczymy.

Zobacz też: Jan-Krzysztof Duda nie może się doczekać Superbet Rapid & Blitz Poland 2024: – Zagra połowa światowej czołówki

Gigantyczne pieniądze i polska potęga szachowa

Stawka jest ogromna. Pula nagród w mistrzostwach wynosi 100 tysięcy euro, a zwycięzca zgarnie aż 20 tysięcy euro. Rywalizacja potrwa dwanaście dni i zakończy się 19 kwietnia. To jednak nie koniec wielkich szachowych emocji w Polsce. Już w maju najlepsi szachiści świata, na czele z mistrzem świata, zmierzą się w Warszawie podczas jubileuszowej edycji turnieju Super Rapid & Blitz Poland. Polska wyrasta na prawdziwą potęgę w organizacji najważniejszych szachowych wydarzeń na świecie.

Jan Tomaszewski ostro o zespole Igi Świątek. Komentuje też powołania Urbana