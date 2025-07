Zamach w Nowym Jorku! Szokujące ustalenia śledczych. Zamachowiec pomylił windy

Zamach w Nowym Jorku. Wstrząsające ustalenia

Zamach w Nowym Jorku wstrząsnął opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony mężczyzna zamordował cztery osoby. Według ustaleń zamachowcem jest Shane Tamura, były zawodnik futbolu amerykańskiego, który przygodę ze sportem zakończył na poziomie ligi akademickiej. Nigdy nie wystąpił jednak w żadnym meczu najlepszej ligi świata NFL. Wśród czterech ofiar jest m.in. niebędący na służbie policjant Didarul Islam czy ochroniarz Aland Etienne.

Według informacji, do których dotarł portal „ESPN”, zamachowiec miał mieć trzy strony notatek, które tłumaczyły jego postępowanie. Zamach miał być spowodowanym złością na władze ligi NFL, a to właśnie w wieżowcu, gdzie znajduje się jedna z siedzib ligi doszło do ataku. Mężczyzna pomylił windy i z tego powodu nie udało mu się dotrzeć do właściwego miejsca. Shane Tamura uważa, że choruje na encefalopatię pourazową związaną z grą w futbol amerykański.

Encefalopatia pourazowa jest chorobą popularną wśród zawodników uprawiających tę dyscyplinę. Przez lata unikano konsekwencji związanych z wieloma uderzeniami w okolice głowy u zawodników. W ostatnich latach doszło jednak do poważnych zmian w przepisach futbolu amerykańskiego, które mają zmniejszać zagrożenie tą chorobą wśród graczy. Zabroniono wielu uderzeń dotyczących właśnie głowy.

Czym jest encefalopatia pourazowa?

Według raportów blisko 99% zmarłych zawodników NFL, których mózgi przebadano po śmierci, mieli stwierdzoną przewlekłą encefalopatię pourazową (CTE). Jest ona często powiązana ze sportami, w których powtarzają się uderzenia w głowę. Te badania dotyczą nie tylko futbolistów, ale też pięściarzy, zawodników innych sportów walki czy... piłkarzy.

Encefalopatia pourazowa to choroba mózgu związana z uszkodzeniami mózgu związanymi z regularnie powtarzającymi się urazami głowy. Wśród objawów CTE może być m.in. zaburzenie pamięci i nastroju, agresja, problemy z mową czy myśli samobójcze.

