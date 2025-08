Tour de Pologne 2025. II etap w Karpaczu: Utrudnienia drogowe 5.08.2025

Tour de Pologne 2025: Olav Kooij liderem po I etapie

Holender Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike) triumfował na pierwszym etapie 82. Tour de Pologne, prowadzącym z Wrocławia do Legnicy, i został pierwszym liderem tegorocznego wyścigu. 23-letni sprinter najlepiej finiszował z peletonu, wyprzedzając Paula Magniera (Soudal–Quick Step) i Jensena Plowrighta (Alpecin–Deceuninck). Najlepszy z Polaków, Stanisław Aniołkowski (Cofidis), zajął szóste miejsce.

Etap liczył prawie 200 km i miał płaski profil, co sprzyjało sprinterom. Zgodnie z przewidywaniami, na trasie doszło do ucieczki – w jej skład weszli m.in. Patryk Stosz (reprezentacja Polski), Lars Boven i Donavan Grondin. Choć Stosz nie zdobył koszulki najaktywniejszego (trafiła do Grondina), dzięki sekundom bonifikaty uplasował się na czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Peleton dogonił uciekinierów 40 km przed metą. Krótki atak Baukego Mollem’y pozwolił mu wygrać jedyną premię górską dnia. Finisz w Legnicy przebiegł już zgodnie z planem sprinterskich ekip. Kooij odniósł swoje 42. zwycięstwo w karierze, a piąte w TdP – najwięcej spośród wszystkich aktywnych zawodników. We wtorek kolarze zmierzą się z etapem wokół Karpacza, z wymagającym finiszem na Orlinku.

II etap TdP 2025: Utrudnienia drogowe w Karpaczu

