Tour de Pologne Wrocław - Legnica: Utrudnienia drogowe na trasie 1. etapu TdP 2025 w poniedziałek 4.08

Tour de Pologne 2025 otworzyła oficjalna prezentacja ekip w niedzielę (3 sierpnia) pod Halą Stulecia we Wrocławiu. To właśnie w stolicy województwa dolnośląskiego rozpocznie się w tym roku największy kolarski wyścig w Polsce o randze UCI World Tour. Już w poniedziałek zawodnicy będą mieli do przejechania niemal 200 kilometrów z Wrocławia do Legnicy. Oczy polskich kibiców będą zwrócone przede wszystkim na Rafała Majkę, dla którego jest to ostatni wyścig TdP w karierze. Tuż przed startem jeden z najlepszych polskich kolarzy w historii ogłosił, że po tym sezonie zakończy karierę.

Drugą z polskich gwiazd w tegorocznym peletonie jest Michał Kwiatkowski. Mistrz świata z Ponferrady wraca do ścigania po kilku miesiącach przerwy, ale z pewnością będzie chciał pokazać się w domowym wyścigu. Formę będzie mógł sprawdzić już na 1. etapie, który mimo wszystko powinien rozegrać się na ostatnich metrach wśród sprinterów.

Mieszkańcy Wrocławia, Legnicy i województwa dolnośląskiego mogą podziwiać kolarzy w poniedziałek, 4 sierpnia. Przejazd peletonu oznacza jednak spore utrudnienia:

Start honorowy:

Trasa startu honorowego z Wrocławia prowadzi ulicami: Wróblewskiego, aleja Wielkiej Wyspy, aleja Armii Krajowej, Ślężna, Wyścigowa, aleja Karkonoska, Francuska, Czekoladowa, rondo Bitwy Warszawskiej 1920, Czekoladowa, Bielańska, Wrocławska.

Start honorowy odbędzie się o godzinie 11:35, a ruch na trasie zawodów będzie wstrzymywany w sposób operacyjny na około 25 minut przed planowanym przejazdem kolarzy i wznawiany bezpośrednio po przejeździe peletonu.

Start ostry:

Start ostry nastąpi o godzinie 12:05 na ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym

Policja będzie wstrzymywać ruch w sposób operacyjny na około 45 minut przed planowanym przejazdem kolarzy na poszczególnych odcinkach zgodnie z minutowym planem przejazdu wyścigu.

Meta:

Meta wyścigu zlokalizowana jest w Legnicy na ul. Piastowskiej

Trasa wyścigu będzie wiodła ulicami: Wrocławską, Sikorskiego, Piłsudskiego, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Witelona, Skarbka, Muzealną z metą na ulicy Piastowskiej w rejonie skrzyżowania ze Skłodowskiej-Curie

Jest wiele miejsc na trasie wyścigu, na których mogą ustawić się kibice i dopingować kolarzy, bo na ostatnich kilometrach etapu można się spodziewać zaciekłej rywalizacji całego peletonu.

W związku z wyścigiem konieczne jest wyłączenie z ruchu ulic, a utrudnienia na niektórych drogach potrwają już od 3 sierpnia. od godziny 9:00. Harmonogram zamknięcia ulic wygląda następująco:

3 sierpnia (niedziela) - zamknięcie ulicy Piastowskiej (od Chojnowskiej do Nowej) w godz. od 9:00 do 24:00

4 sierpnia (poniedziałek) - zamknięcie ulicy Piastowskiej (od Chojnowskiej do Nowej) w godz. od 0:00 do około 20:00

4 sierpnia (poniedziałek):

- zamknięcie ulic: Piastowskiej, Muzealnej, Dziennikarskiej (od godz. 10:00) oraz Pocztowej, Libana, Witelona, Skarbka, w godz. od 12:15 do 15:00

- zamknięcie ulic: Wrocławskiej (od granic miasta), Sikorskiego (do ronda Niepodległości), Piłsudskiego (od ronda Niepodległości w kierunku centrum), Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławską, Libana, Witelona, Skarbka, Muzealnej, Dziennikarskiej, Piastowskiej i Pocztowej od godz. 15:30

- po przejeździe peletonu i ostatnich pojazdów technicznych ruch na drogach będzie stopniowo wznawiany. W centrum przejazd ulicami: Wrocławską, Witelona, Libana, Pocztową i Skarbka będzie możliwy po godz. 18:30.

