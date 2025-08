Trasa Tour de Pologne 2025: Gdzie pojadą kolarze? W jakich miastach się pojawią?

82. edycja Tour de Pologne. Gdzie pojadą kolarze?

Najlepsi polscy kolarze XXI wieku – Michał Kwiatkowski i Rafał Majka – po raz drugi, a zarazem ostatni, zmierzą się w jednej edycji Tour de Pologne. 82. odsłona wyścigu wystartuje w poniedziałek z Wrocławia i potrwa do 10 sierpnia, a dla kibiców będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć obydwu mistrzów w jednej stawce.

Od 2012 roku w TdP startował zawsze przynajmniej jeden z nich, a jedyny dotychczas wspólny występ miał miejsce w 2023 roku. Kwiatkowski ma w dorobku sześć startów, w tym zwycięstwo w 2018 roku oraz cztery miejsca na podium. Majka ścigał się w Polsce siedem razy, triumfując w 2014 roku i stając na drugim stopniu podium w 2017.

Pożegnalny występ Rafała Majki w Tour de Pologne

Rafał Majka, aktualny mistrz Polski, już zapowiedział, że będzie to jego pożegnalny występ w narodowym tourze. Michał Kwiatkowski, który nie ścigał się od marca z powodu kontuzji, wróci na trasę po sobotnim starcie w Clasica San Sebastian. Obaj nie mają jeszcze kontraktu na sezon 2026.

Na starcie pojawi się także Filip Maciejuk (Red Bull-Bora-hansgrohe) oraz reprezentacja Polski z „dziką kartą”, w składzie m.in. z Pawłem Bernasem, Tomaszem Budzińskim i Patrykiem Stoszem.

Rafał Majka ogłosił koniec kariery. Podał wzruszający powód

Trasa Tour de Pologne 2025. Zobacz mapy

Tegoroczna trasa obejmuje etapy z metami m.in. w Legnicy, Karpaczu, Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej. Najtrudniejszy ma być szósty etap w Tatrach z potrójnymi podjazdami na Harnaś i Bukovinę, jednak o ostatecznym zwycięstwie zadecyduje finałowa jazda indywidualna na czas w Wieliczce.

To pierwsza od 2008 roku edycja, która ominie Kraków. – Szanse na dużą i silną ucieczkę są bardzo wysokie. To etap trudny do kontrolowania, najeżony podjazdami – zapowiada dyrektor wyścigu Czesław Lang.

W galerii poniżej zobaczyć mapy tegorocznych etapów Tour de Pologne.