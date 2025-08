Tour de France: Katarzyna Niewiadoma i Dominika Włodarczyk z ogromnym sukcesem! Wielki wynik Polek

Tour de France kobiet: Niewiadoma i Włodarczyk z ogromnym sukcesem

Znakomity start polskich kolarek w Tour de France. Katarzyna Niewiadoma i Dominika Włodarczyk zajęły kolejno czwarte i piąte miejsce w tegorocznej edycji francuskiego wyścigu. Ostatni etap dostarczył ogromnych emocji i zakończył się w niespodziewany sposób. Jeszcze 70 kilometrów przed metą Niewiadoma zaliczyła upadek w ostrym zakręcie.

Mimo to, szybko się podniosła i dojechała do grupy zawodniczek, z którymi mknęła do mety tego etapu. Polka przebiła się na trzecie miejsce w wirtualnej klasyfikacji generalnej i była w grze nie tylko o podium, ale i w całym wyścigu.

Groźny upadek Katarzyny Niewiadomej w Tour de France. Fatalna sytuacja na zakręcie [ZDJĘCIA]

Pauline Ferrand-Prevot na ostatnich kilometrach odjechała liderującej grupie i dojechała do mety etapu na pierwszym miejscu. Katarzyna Niewiadoma dojechała w grupie kolejnych zawodniczek na trzecim miejscu, a Dominika Włodarczyk ukończyła etap na piątym miejscu.

Tour de France: Pozycja Polek w klasyfikacji generalnej

Katarzyna Niewiadoma, która wygrała Tour de France w zeszłym roku ukończyła tegoroczną edycję na trzecim miejscu. Wielką niespodzianką i sukcesem jest za to czwarte miejsce Dominiki Włodarczyk.

Polka z etapu na etap walczyła o coraz lepsze pozycje, a swoją znakomitą jazdą zagwarantowała sobie miejsce tuż za podium, co jest jest największym sukcesem w karierze.