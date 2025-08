Blisko tragedii na starcie Tour de Pologne. Niespodziewany gość peletonu, w ostatniej chwili zmienił zdanie

Tour de Pologne 2025

Polscy miłośnicy kolarstwa doczekali się długo wyczekiwanego momentu – dziś ruszyła 82. edycja Tour de Pologne. Start nastąpił pod Halą Stulecia we Wrocławiu, a pierwszy odcinek prowadzi do Legnicy. Otwarcie tegorocznego wyścigu to klasyczny etap dla specjalistów od szybkich finiszów, przebiegający przez tereny Dolnego Śląska.

Trasa wiedzie przez miejscowości, w których rozegrane zostaną Premie Lotne: Kąty Wrocławskie, Środa Śląska i Polkowice.

ZOBACZ TEŻ: Zuzanna Górecka gorzko po wygranej Polaków w Lidze Narodów. Niespodziewany cios siatkarki

Tour de Pologne: blisko wielkiej kraksy!

Już na pierwszych kilometrach trasy doszło do nietypowego i potencjalnie groźnego incydentu. Tuż przed nadjeżdżającym peletonem na trasę wbiegł mały piesek.

Zwierzaka zauważyli zarówno kibice, jak i organizatorzy, którzy zamarli z niepokoju, obawiając się poważnej kraksy. Na szczęście piesek wykazał się instynktem – widząc zbliżających się kolarzy, w ostatniej chwili zszedł z trasy i uciekł w bezpieczne miejsce, nie powodując żadnych problemów zawodnikom.Cała sytuacja trwała zaledwie kilka sekund, ale mogła skończyć się dużo gorzej. Organizatorzy apelują do kibiców o pilnowanie swoich pupili i zachowanie ostrożności wzdłuż trasy wyścigu. Tour de Pologne ruszył bez przeszkód – i oby obyło się bez dalszych niespodzianek.

Tour de Pologne 2025 liczy siedem etapów i prowadzi przez malownicze rejony Polski – od nizin po górskie wspinaczki. Finał wyścigu zaplanowano tradycyjnie w Krakowie, gdzie poznamy zwycięzcę klasyfikacji generalnej i zdobywcę żółtej koszulki. Polscy kibice będą mocno trzymać kciuki za reprezentantów biało-czerwonych, w tym m.in. Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę.

ZOBACZ TEŻ: Losowanie Ligi Europy: Z kim zagra Legia Warszawa w 4. rundzie eliminacji? Lech też poznał rywala

Takie przygody na trasie Tour de Pologne 😅Na szczęście pieskowi i kolarzom nic się nie stało!🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/SXZAPFRx1f pic.twitter.com/TutHmQhs3Z— TVP SPORT (@sport_tvppl) August 4, 2025