MŚ piłkarek ręcznych. Męki Polek z Argentyną i happy end na koniec

Argentyna - Polska. Do przerwy przegrywaliśmy, potem był remis, ale końcówka należała do naszych

To był prawdziwy dreszczowiec, choć raczej zapowiadało się na spacerek. Argentynki wysoko postawiły poprzeczkę, a Polki na parkiecie przeżywały istne męki. Niedługo przed końcem spotkania na tablicy widniał remis 23:23. Mało tego, do przerwy to drużyna z Ameryki Południowej prowadziła jednym punktem (15:14)! Na szczęście końcówka należała do polskich zawodniczek i ostatecznie wygraliśmy 28:25. Mecz Argentyna - Polska był dla naszych szczypiornistek początkiem zmagań w fazie zasadniczej mistrzostw świata w piłce ręcznej. Wymęczone zwycięstwo przybliża nas do awansu do ćwierćfinału mundialu.

Horror na mistrzostwach świata. Polska tylko remisuje z Czechami! Zabrakło skuteczności

Na starcie fazy zasadniczej mistrzostw świata Polska miała dwa punkty dzięki pokonaniu Tunezji w poprzedniej rundzie. Tamto spotkanie również wygraliśmy trzema punktami (29:26). W naszej grupie rywalizują reprezentacje Argentyny, Francji, Holandii i Tunezji. Kolejne spotkanie reprezentacja Polski rozegra w sobotę, 6 stycznia. Tym razem czeka nas mecz z silnymi Holenderkami, które przystąpiły do fazy zasadniczej z czterema punktami. Tyle samo oczek zgromadziły Francuzki.

Składy na meczu Argentyna - Polska

Argentyna: Marisol Carratu, Valentina Menucci - Martina Lang, Martina Romero, Elke Karsten, Carolina Bono, Micaela Casasola, Helena Molina, Malena Cavo, Lucia Dalle, Ayelen Garcia, Joana Bolling, Berenice Frelier, Rocio Campigli, Giuliana Gavilan, Sol Azcun.

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak - Monika Kobylińska, Aleksandra Rosiak, Magdalena Drażyk, Katarzyna Cygan, Natalia Nosek, Karolina Kochaniak, Paulina Uścinowicz, Natalia Janas, Magda Balsam, Daria Michalak, Dagmara Nocuń, Aleksandra Olek, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska.

Galeria: Ana Maria Marković - przepiękna blondwłosa piłkarka