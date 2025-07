Siatkarze stracili pewność siebie

Widać, że zespół, który jest dopiero budowany, po dużych zmianach personalnych (brak pięciu olimpijczyków z Paryża oraz kontuzjowanych Bartosza Kurka i Norberta Hubera), a niektórzy z zawodników dopiero wchodzą o rytmu meczowego po tygodniach treningów, ma olbrzymie problemy z pewnością siebie. To było aż nadto widoczne w końcówkach setów, które Polacy powinni byli wygrać, a nie dali rady. Zdarzyło się im to zarówno z Kubą, jak i z Bułgarią, więc o przypadku nie może być mowy. Coś, co było naszą siłą, czyli twardość i odporność mentalna do samego końca, do ostatnich piłek seta, w tym momencie nie funkcjonuje w drużynie narodowej jak należy.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !

Grbić w meczu z Bułgarią dopiero w trakcie gry, kiedy zauważył, że sypie się drużyna, wprowadził gwiazdy, z Tomaszem Fornalem, Wilfredo Leonem i Jakubem Kochanowskim na czele. Były momenty, gdy ratowali nam sytuację, doprowadzając do tie-breaka, ale nie udało się pokonać niżej notowanych Bułgarów, z którymi od lat nie przegraliśmy spotkania.

– Wiem, że tak nie będziemy grali na imprezach docelowych i mocno w to wierzę – zapewnia Tomasz Fornal. – A na pewno mamy kilka mankamentów, tylko pragnę wszystkich uświadomić, że to jest naprawdę nowa drużyna. I my musimy się zżyć. To nie wygląda pięknie i my też tak nie chcemy grać i się prezentować.

Fornal odniósł się także do przegrywanych przez polską drużynę końcówek meczów lub wręcz tracenia przewagi w niewytłumaczalny sposób.

No cóż, tak na razie to wygląda. Gdybym znał odpowiedź na pytanie skąd to się bierze, tobym był grającym trenerem, a nie znam, więc tylko gram – skwitował Fornal.

Nikogo na razie nie powala gra Biało-Czerwonych. Do MŚ dwa miesiące, ale do turnieju finałowego Ligi Narodów, w którym Polacy powinni wystąpić, już tylko niespełna dwa tygodnie. Forma powinna rosnąć, na razie jednak za wesoło nie jest. Nasz lider jest podobnego zdania.

– Na pewno nasza gra nie wygląda pięknie, nie powala, czy to końcówki, czy ogólnie cały mecz. Co prawda ja czuję pewność siebie na boisku, nie brakuje mi jej, ale na pewno z meczu na mecz ten rytm jest fajniejszy i mi to dużo daje.

Fornal wierzy w Grbicia

– Wiem, że kibice i wy, media, na to, co się dzieje, mówicie o sensacjach. Macie do tego pełne prawo. U nas wewnątrz w grupie trochę inaczej to wygląda. My wiemy, na jakim jesteśmy etapie i wiemy co ta drużyna może osiągnąć, jakich mamy zawodników i o co walczymy w tym sezonie. Naprawdę wierzymy w proces, który Nikola Grbić zaplanował. Potknięcia się zdarzają, były na przestrzeni ostatnich trzech, czterech, pięciu, dziesięciu lat i zawsze będą. To jest sport. Na pewno nikt nie daje po sobie poznać, żeby był spanikowany albo żeby był zestresowany – zapewnił Tomasz Fornal.