Reprezentacja Polski w turnieju finałowym w chińskim Ningbo prezentuje się znakomicie, ale sobotni półfinał przyniósł moment grozy. Tomasz Fornal, który był w dobrej dyspozycji, w drugim secie meczu z Brazylią doznał bolesnego urazu.

Dramatyczny uraz Tomasza Fornala w półfinale Ligi Narodów

Do niefortunnej sytuacji doszło po jednej z akcji, kiedy to Fornal popisał się skuteczną kiwką. Niestety, lądując na parkiecie, krzywo postawił stopę i skręcił lewą kostkę. Jego grymas bólu sprawił, że serca polskich kibiców zamarły. Mimo to, przyjmujący wrócił jeszcze na boisko i dokończył seta, jednak na początku kolejnej partii musiał poprosić o zmianę.

Początkowo nie było wiadomo, jak poważny jest uraz. Nadzieję dawały słowa trenera Nikoli Grbicia, który zapowiedział, że Fornal znajdzie się w składzie na finał. Sam zawodnik opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z owiniętą kostką, sugerując, że zrobi wszystko, by być gotowym do gry.

Fornal na treningu, ale raczej nie zagra

W niedzielny poranek polskiego czasu pojawiły się najnowsze informacje. Na oficjalnym profilu PZPS na Instagramie opublikowano nagranie z treningu, na którym widać było Tomasza Fornala ćwiczącego z resztą drużyny. To na chwilę rozbudziło nadzieje, ale szybko zostały one ostudzone przez obecnego w Chinach dziennikarza Polsatu Sport, Marcina Lepę.

- Wierzymy, że dzisiaj, być może bez Tomasza Fornala, ale z pozostałymi zawodnikami w rolach głównych będziemy bić się jak równy z równym i ten złoty medal ponownie wywalczymy - skwitował w studio przed meczem o brąz.

Dłuższy materiał z treningu pokazał, że Fornal co prawda brał w nim udział, ale pełnił raczej rolę statysty. Wszystko wskazuje na to, że siatkarz będzie wspierał kolegów z kwadratu dla rezerwowych. W wyjściowym składzie w linii przyjęcia powinniśmy więc zobaczyć duet Kamil Semeniuk - Wilfredo Leon. Ostateczną odpowiedź poznamy o godzinie 13:00.