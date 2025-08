Podopieczni Nikoli Grbicia po ostatnim tygodniu zmagań w fazie zasadniczej Ligi Narodów mogli budzić pewne obawy, jednak w turnieju finałowym pokazują mistrzowską klasę. Biało-Czerwoni najpierw pewnie pokonali reprezentację Japonii 3:0, a następnie w półfinale w takim samym stosunku rozprawili się z rewelacyjną Brazylią 3:0.

Dzięki tym zwycięstwom Polacy zameldowali się w wielkim finale rozgrywek. Tam czekają już na nich Włosi, którzy w swoim półfinale pokonali 3:1 Słowenię. Mimo znakomitej postawy naszej drużyny, nadchodzącego starcia z Italią obawia się były kapitan kadry, Michał Kubiak.

Michał Kubiak punktuje słabości Polaków

Doświadczony siatkarz w studiu Polsatu Sport nie ukrywał swoich obaw co do stylu, jaki prezentuje polski zespół. Jego zdaniem taktyka oparta głównie na sile skrzydeł to za mało, by myśleć o złotym medalu w starciu z tak wymagającym rywalem.

Przeczytaj także: Ogromny sukces młodych siatkarzy! Polacy w finale mistrzostw świata. Gigantyczne osiągnięcie

- Uważam, że z taką dystrybucją z Włochami nie wygramy. Gramy naprawdę bardzo archaiczną siatkówkę, która jest oparta na skrzydłach. Nie ma żadnej inwencji twórczej - ocenił Michał Kubiak.

Były reprezentant Polski rozwinął swoją myśl, wskazując, czego konkretnie brakuje mu w grze Biało-Czerwonych. Według niego nasza ofensywa jest zbyt przewidywalna i jednowymiarowa.

- Nie wiem, na ile jest to spowodowane tym, że trener takiego grania nie lubi, natomiast uważam, że jeden atak z drugiej linii to jest za mało. Powinno być tego dużo, dużo więcej. Obawiam się, że coś takiego może nie wystarczyć. Musimy poszukać innych stref ataku - dodał.

A co z Wilfredo Leonem? Były kapitan uspokaja

Michał Kubiak w swojej wypowiedzi odniósł się również do dyspozycji Wilfredo Leona, która w ostatnich meczach mogła budzić pewien niepokój. W tej kwestii były kapitan zaapelował jednak o spokój i cierpliwość. Podkreślił, że gwiazdor polskiej kadry potrzebuje czasu, by po problemach zdrowotnych wrócić na swoje najwyższe obroty i nie należy podchodzić do jego formy nerwowo.

Finałowe spotkanie Polska - Włochy odbędzie się już w niedzielę, 3 sierpnia. Początek decydującego o złocie meczu zaplanowano na godzinę 13:00 czasu polskiego. Serwis supersport.se.pl przeprowadzi z tego wydarzenia relację na żywo.

Zobacz też: Polska - Brazylia. Polacy demolują Brazylię! Jest finał Ligi Narodów!