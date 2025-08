Reprezentacja Polski siatkarzy w wielkim stylu awansowała do finału Ligi Narodów! Biało-Czerwoni pokonali Brazylię 3:0 (28:26, 25:19, 25:21), rewanżując się za porażkę w fazie grupowej. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrali koncertowo, a teraz czeka ich walka o złoty medal prestiżowych rozgrywek.

Reprezentacja Polski siatkarzy zameldowała się w wielkim finale Ligi Narodów! Biało-Czerwoni w półfinałowym starciu nie dali najmniejszych szans Brazylii, wygrywając pewnie 3:0. To był pokaz siły i determinacji, który potwierdził, dlaczego nasza drużyna od trzech lat jest liderem światowego rankingu FIVB. Polacy do półfinału przystępowali po jednym z najlepszych występów w tej edycji rozgrywek, kiedy to w ćwierćfinale w kapitalnym stylu rozbili Japonię 3:0. Brazylijczycy z kolei, którzy wygrali fazę interkontynentalną, o awans musieli walczyć nieco dłużej, pokonując Chiny 3:1.

Brazylia rzucona na deski! Polacy w wielkim finale Ligi Narodów po koncercie w półfinale!

Sobotnie starcie było dla Polaków okazją do rewanżu za jedyną porażkę w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W fazie grupowej w Chicago to "Canarinhos" byli górą, wygrywając 3:1. Trzeba jednak pamiętać, że tamto spotkanie miało zupełnie inną stawkę, a przede wszystkim oba zespoły wystąpiły w mocno eksperymentalnych składach. Teraz, w walce o finał, obaj trenerzy posłali do boju swoje najsilniejsze armaty, a na parkiecie dominacja Biało-Czerwonych nie podlegała dyskusji.

Pierwszy set był niezwykle zacięty i zakończył się grą na przewagi, w której Polacy wykazali się stalowymi nerwami, wygrywając 28:26. Dwie kolejne partie to już absolutny popis gry naszej drużyny. Zwycięstwa 25:19 i 25:21 przypieczętowały awans do finału.

Historia ostatnich lat przemawiała za Polakami

Mimo porażki w fazie grupowej, to Polacy podchodzili do tego starcia w roli faworytów. Biało-Czerwoni nie tylko liderują w światowym rankingu FIVB, podczas gdy Brazylia zajmuje w nim trzecie miejsce, ale także byli górą w dwóch ostatnich, kluczowych starciach z tym rywalem. Zarówno w 2022, jak i 2023 roku, to nasi siatkarze eliminowali Brazylijczyków w ćwierćfinałach Ligi Narodów.

Ostatni raz, kiedy "Canarinhos" pokonali nas w meczu o tak wysoką stawkę, miał miejsce w finale VNL w 2021 roku. Dla Polaków sobotni mecz był szansą na walkę o szósty medal z rzędu w tych rozgrywkach i tę szansę wykorzystali w stu procentach.

W finale Biało-czerwoni zagrają w niedzielę z reprezentacją Włoch. Początek o godzinie 13:00. Serwis supersport.se.pl przeprowadzi relację na żywo.

Wyjściowy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mecz półfinałowy Ligi Narodów 2025 w Ningbo:

Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Marcin Komenda, Kewin Sasak, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak (L)