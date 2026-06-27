Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim w niedzielę grają Polacy w Lidze Narodów? Terminarz

Polacy włączyli tryb walca. Niemcy zmiażdżeni po nerwowym początku

Początek tego starcia wyglądał jak powtórka z poprzednich horrorów. Polacy, którzy mecze z Belgią i Turcją wygrywali dopiero po tie-breakach, znów weszli w spotkanie bardzo nerwowo. Niemcy bezlitośnie to wykorzystali, wygrywając pierwszą partię 25:23 i wprawiając w konsternację tysiące fanów w Gliwicach. Ta porażka okazała się jednak zimnym prysznicem, który obudził w Biało-Czerwonych bestię.

To, co wydarzyło się od drugiego seta, było siatkarską egzekucją. Polacy wjechali na boisko jak rozpędzony walec, a Niemcy byli kompletnie bezradni. Wyniki kolejnych partii – 25:16, 25:17, 25:15 – mówią same za siebie. To nie była gra, to była demolka. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali Niemcom miejsce w szeregu, serwując im brutalną lekcję siatkówki.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Czas na starcie z Argentyną

Po efektownym zwycięstwie nad Niemcami, polscy siatkarze nie mają czasu na odpoczynek. Już w niedzielę czeka ich ostatni, a zarazem najtrudniejszy mecz w ramach turnieju w Gliwicach. Rywalem Biało-Czerwonych będzie niezwykle groźna reprezentacja Argentyny.

Mecz Polska - Argentyna odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00.

Będzie to ostateczny test formy naszej drużyny przed dłuższą przerwą. Po zakończeniu turnieju w Gliwicach,siatkarzy czekają ponad dwa tygodnie wolnego, po których udadzą się na ostatnie zmagania fazy zasadniczej Ligi Narodów do Chicago (15-20 lipca).

Polska w Lidze Narodów. Terminarz i wyniki meczów w Gliwicach

Turniej w Gliwicach dostarczył kibicom ogromnych emocji. Polacy stoczyli trzy zacięte boje, z których wyszli zwycięsko.

Środa, 24.06: Polska - Belgia 3:2Czwartek, 25.06: Polska - Turcja 3:2Sobota, 27.06: Polska - Niemcy 3:1Niedziela, 28.06 (20:00): Polska - Argentyna

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