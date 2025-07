Polska - Francja: relacja na żywo. Liga Narodów, mecz Polska - Francja na żywo

Polska - Francja relacja na żywo

Ostatnie dni nie były udane dla polskiej kadry. Nad Morzem Bałtyckim Biało-czerwoni najpierw co prawda pokonali 3:2 Iran, ale potem ulegli 1:3 Kubie i 2:3 Bułgarii. Co prawda te kiepskie rezultaty nie odbiorą im miejsca w turnieju finałowym, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach, ale jednak wlały nieco niepewności w serca kibiców zwłaszcza wobec zbliżających się mistrzostw świata na Filipinach. Czy kadra wykorzysta szansę i pożegna się z Polską w dobrym stylu pokonując Francję? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Na żywo Liga Narodów: Polska - Francja 22:55 Bardzo pozytywny akcent na zakończenie tygodnia z Ligą Narodów w gdańskiej Ergo Arenie! Serdecznie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia! Polska - Francja 15:12 (3:2) KOOOOONIEC! POLSKA POKONUJE FRANCJĘ 3:2! Polska - Francja 14:11 (2:2) Świetny atak Leona i piłka meczowa dla Polski! Polska - Francja 13:11 (2:2) W kluczowym momencie dwa punkty przewagi Polski, brawo! Polska - Francja 11:11 (2:2) Ten mecz rozstrzygnie się na żyletki! Polska - Francja 9:9 (2:2) Mocny atak Sasaka i kolejny remis! Polska - Francja 7:7 (2:2) Doskonale Kuba Nowak w bloku! Polska - Francja 5:5 (2:2) Leon doskonale obija francuski blok! Polska - Francja 3:4 (2:2) Prosty błąd Fornala w przyjęciu. Polska - Francja 1:1 (2:2) Tie-break rozpoczęty - a jakże - od wyrównanego stanu spotkania. Polska - Francja 23:25 (2:2) Sprytny atak ze środka kończy czwartego seta. Francja wygrywa tę parię i mamy tie-breaka! Polska - Francja 22:24 (2:1) Blok-aut i to Francuzi mają piłkę setową. Polska - Francja 21:21 (2:1) Kochanowski doskonale ze środka! Polska - Francja 20:20 (2:1) Francuzi psują zagrywkę, będą wielkie emocje w końcówce czwartego seta! Polska - Francja 19:18 (2:1) Leon doskonale w ważnym momencie! Polska wraca na prowadzenie! Polska - Francja 16:17 (2:1) Francuzi znajdują lukę w polskiej obronie i wychodzą na prowadzenie jednym punktem. Polska - Francja 15:15 (2:1) Fornal skuteczny w bloku! Polska - Francja 13:11 (2:1) Mocny i skuteczny atak Leona! Polska - Francja 12:10 (2:1) As serwisowy Francuzów, nie poddają się. Polska - Francja 10:6 (2:1) Doskonale popracował w obronie Popiwczak, piłka trafiła do Leona, a ten już wiedział co z tym zrobić! Cztery punkty przewagi Polaków! Polska - Francja 8:6 (2:1) Świetnie teraz popracowali Biało-czerwoni w obronie! W efekcie Francuzi zaatakowali w aut i kolejny punkt dla Polski! Polska - Francja 6:4 (2:1) As serwisowy Kuby Kochanowskiego! Polska - Francja 2:2 (2:1) Czwarta partia jak i poprzednie - rozpoczyna się od równego punktowania. Polska - Francja 25:20 (2:1) Leon po bloku i Polska zgarnia trzeciego seta prowadząc z Francją 2:1! Brawo! Polska - Francja 24:20 (1:1) Piłka setowa dla Polski! Polska - Francja 21:17 (1:1) Leon dokłada as serwisowy! Polska - Francja 20:17 (1:1) Doskonały, pojedynczny blok Wilfredo Leona! Polska - Francja 19:16 (1:1) Biało-czerwoni odskakują już na trzy punkty i trener Francji bierze czas! Polska - Francja 16:14 (1:1) Doskonały blok Nowaka! Polska odskakuje Francuzom na dwa punkty! Polska - Francja 13:13 (1:1) Nieskuteczny blok Polaków, którzy prowadzili jednym punktem, ale tylko przez chwilę. Polska - Francja 10:11 (1:1) Długa akcja i dobry blok Polaków, ale koniec końców skuteczny atak wyprowadzają Francuzi. Polska - Francja 8:8 (1:1) Żadna drużyna nie potrafi odskoczyć, bardzo wyrównana partia. Polska - Francja 5:6 (1:1) Bomba Louatiego z zagrywki, Fornal nie poradził sobie z przyjęciem. Polska - Francja 2:2 (1:1) Trzeci set rozzpoczyna się od wyrównanych ataków z obu stron. Polska - Francja 20:25 (1:1) Końcówka drugiego seta kompletnie nie po myśli Polaków. Francja punktowała raz za razem i wracamy na remis - jest 1:1. Polska - Francja 20:22 (1:0) Francuzi odskakują na dwa punkty... Polska - Francja 19:19 (1:0) As serwisowy Sasaka! Mamy remis! Polska - Francja 18:19 (1:0) Ależ ważny punkt dla Polski! Świetnie w bloku Kochanowski. Polska - Francja 16:19 (1:0) Utrzymuje się trzypunktowa przewaga Francuzów. Polska - Francja 15:18 (1:0) Francuzi odskakują, Grbić bierze czas. Polska - Francja 15:16 (1:0) Polacy odrobili straty, ale po chwili kolejny skuteczny atak Francji ze skrzydła. Polska - Francja 12:14 (1:0) Skuteczny atak Francji ze środka. Polska - Francja 11:13 (1:0) Autowy atak Fornala i dwupunktowe prowadzenie Francji. Polska - Francja 11:10 (1:0) Skuteczny blok Leona i Polska odzyskuje prowadzenie! Polska - Francja 8:9 (1:0) Nowak zagrywa w siatkę z zagrywki i to Francuzi wychodzą na prowadzenie. Polska - Francja 7:6 (1:0) Skuteczna kontra Francuzów po przyjęciu polskiej zagrywki. Polska - Francja 5:4 (1:0) Trójkolorowi skuteczni ze środka. Polska - Francja 4:2 (1:0) As serwisowy Leona! To była prawdziwa petarda! Polska - Francja 1:0 (1:0) Drugi set rozpoczęty od skutecznego bloku Nowaka! Polska - Francja 32:30 (1:0) Błąd Francji i wreszcie się udało! Niezwykle zacięty pierwszy set rozstrzygnięty na korzyść Polski! Polska - Francja 31:30 (0:0) Już siódma piłka setowa Polaków! Czy wreszcie to skończą? Polska - Francja 29:28 (0:0) Francuzi dotykają siatki w ataku i kolejna szansa dla Biało-czerwonych! Polska - Francja 27:28 (0:0) Nowak zablokowany i tym razem piłka setowa dla Francuzów... Polska - Francja 27:26 (0:0) Kuba Nowak! Brawo! Już czwarta piłka setowa dla Polski... Polska - Francja 24:24 (0:0) Leon i Fornal pomylili się w ataku - dwie piłki setowe zepsute przez Polskę. Polska - Francja 24:22 (0:0) Kolejny autowy atak Francuzów! Polska ma piłkę setową! Polska - Francja 23:22 (0:0) Nieskuteczny atak Francuzów z prawego skrzydła! Polska - Francja 22:22 (0:0) Francuzi biorą czas. Wszystko rozstrzygnie się na żyletki! Polska - Francja 21:22 (0:0) Po dwóch błędach Francuzów, Trójkolorowi są skuteczni. Polska - Francja 19:21 (0:0) Czas dla Nikoli Grbicia nie pomógł. Francuzi odskakują na dwa punkty. Polska - Francja 19:19 (0:0) Złe zagranie Szalpuka i w newralgiczny moment seta wchodzimy przy stanie remisowym. Polska - Francja 17:17 (0:0) Skuteczny Faure i Trójkolorowi nie odpuszczają... Polska - Francja 16:13 (0:0) Doskonały blok Jakuba Nowaka! Biało-czerwoni wychodzą na trzypunktowe prowadzenie po raz pierwszy w tym meczu! Polska - Francja 12:12 (0:0) Polacy prowadzili już dwoma punktami, ale świetnie powrócili Francuzi. Polska - Francja 9:9 (0:0) Punkt za punkt! Teraz dobrze atakował Leon. Polska - Francja 7:7 (0:0) Dobra postawa Sasaka i wracamy na remis! Polska - Francja 5:6 (0:0) Louati z asem serwisowym. Polska - Francja 3:3 (0:0) Błędy serwisowe po obu stronach, wyrównany początek spotkania. Polska - Francja 1:0 (0:0) Biało-czerwoni zaczynają skutecznym blokiem! Polska - Francja 0:0 (0:0) Mecz rozpoczęty! 20:28 Odgrywane są hymny obu państw, za chwilę początek meczu! 20:13 Turniej finałowy w Chinach odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Polacy mają już pewną kwalifikację na tę imprezę. Siatkarze pogorszyli swoją sytuację, ale... Ważne informacje przed meczem z Francją! 20:05 Czas zamknąć tydzień z Ligą Narodów w sopockiej Ergo Arenie! Reprezentacja Polski spróbuje zrehabilitować się za porażki z Kubą i Bułgarią pokonując Francję. A czy to jej się uda? Zapraszamy na naszą relację na żywo!

