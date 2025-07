Reprezentacja Polski z brązowym medalem Ligi Narodów! Szaleństwo w Łodzi! Japonia na kolanach

Reprezentacja Polski z trzecim brązowym medalem Ligi Narodów z rzędu! To nie był łatwy mecz dla podopiecznych Stefano Lavariniego, ponieważ Japonia nie jest słabym zespołem, ale na szczęście to biało-czerwone rozpoczęły dobrze to spotkanie, wygrywając pierwszego seta 25:15. W kolejnej partii po grze na przewagi lepsze się okazały rywalki. Na szczęście pozostałe dwie partie padły łupem ekipy z Magdaleną Stysiak na czele. Niesamowita atmosfera w Łodzi, szaleństwo na trybunach.

i Autor: Volleyball World