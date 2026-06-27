Polska - Niemcy transmisja TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów w Gliwicach?

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-27 16:30

Reprezentacja Polski siatkarzy rozegra swój przedostatni mecz w ramach turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Po dwóch niezwykle zaciętych, pięciosetowych bojach, podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Niemcami. Biało-Czerwoni, mimo falującej formy, pozostają faworytami, ale nasi zachodni sąsiedzi pokazali już, że potrafią być groźni. Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska – Niemcy? Sprawdź szczegóły transmisji.

Trener Nikola Grbić omawia taktykę z Wilfredo Leonem podczas meczu siatkarzy, prezentując dokumenty Trenerzy PZPS.PL. Ten kluczowy moment z Ligi Narodów jest tematem artykułu, który możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Marcin Gadomski/Super Express Wilfredo Leon i Nikola Grbić
  • Polska reprezentacja siatkarzy rozegra przedostatni mecz Ligi Narodów w Gliwicach, mierząc się z Niemcami po dwóch niezwykle zaciętych spotkaniach.
  • Mimo zmiennej formy Biało-Czerwoni są faworytami, jednak solidni Niemcy mogą zaskoczyć i wpłynąć na układ sił w tabeli.
  • Sprawdź szczegóły! Dowiedz się, gdzie i o której oglądać na żywo w TV oraz online to ważne starcie Polska – Niemcy.

Falująca forma Polaków i solidni Niemcy

Reprezentacja Polski w turnieju rozgrywanym w Gliwicach prezentuje na razie formę, która może dostarczyć kibicom wielu emocji. Oba dotychczasowe spotkania – z Belgią i Turcją – Biało-Czerwoni kończyli dopiero po tie-breaku, pokazując charakter w kluczowych momentach. Teraz przed Aleksandrem Śliwką i jego kolegami kolejne wyzwanie.

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Niemcy rozpoczęli tegoroczną Ligę Narodów z bilansem podobnym do Polaków, notując dwa zwycięstwa i dwie porażki w pierwszym tygodniu zmagań. Choć w piątek pokonali Belgię 3:1, to wcześniej ulegli Włochom 1:3. Zapowiada się więc zacięte widowisko, mimo że obie ekipy nie grały ze sobą oficjalnego meczu od dłuższego czasu.

Polska – Niemcy. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Kibice, którzy chcą śledzić zmagania polskich siatkarzy, będą mieli taką możliwość na kilku kanałach. Mecz będzie kluczowy dla układu sił w środku tabeli przed ostatnimi turniejami fazy zasadniczej.

Transmisja meczu Polska - Niemcy rozpocznie się w sobotę, 27 czerwca, o godzinie 16:45. Spotkanie będzie można oglądać na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Stream online dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio wystartuje już o godzinie 16:00, wprowadzając widzów w atmosferę tego starcia.

Liga Narodów siatkarzy. Sytuacja w tabeli i ostatnie wyniki

Po piątkowych meczach na czele tabeli Ligi Narodów umocniła się niepokonana Japonia, która wygrała szósty mecz z rzędu. Niespodziewanie dobrze radzi sobie również Ukraina, zajmująca drugie miejsce. Polska z dorobkiem czterech zwycięstw i dwóch porażek plasuje się obecnie na ósmej pozycji.

Do turnieju finałowego w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia) awansuje siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej oraz gospodarz.

Wyniki piątkowych meczów:

Chiny - Argentyna 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)Belgia - Niemcy 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)Brazylia - Włochy 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)Ukraina - Kanada 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)Iran - Japonia 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:15)Serbia - Kuba 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

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