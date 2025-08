Polska – Włochy: Tak kadra Grbicia świętowała wielki triumf w Lidze Narodów [ZDJĘCIA]

Polacy wygrali Ligę Narodów. Ogromny sukces Biało-czerwonych

Co za turniej, co za finał! Reprezentacja Polski siatkarzy drugi rok z rzędu zdobyła złoty medal Ligi Narodów, w decydującym meczu deklasując reprezentację Włoch 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). W finałowym turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni nie stracili nawet seta, a w finale pokazali siatkówkę niemal perfekcyjną. Przed meczem nastroje były umiarkowane. Choć Polacy bronili tytułu, a Włosi po raz pierwszy dotarli do finału Ligi Narodów, bukmacherzy nieco faworyzowali Azzurrich. Jednak od pierwszej piłki było jasne, kto przyjechał do Chin po złoto. Podopieczni Nikoli Grbicia grali jak z nut, kontrolując każdy element gry.

Mimo absencji kontuzjowanego Tomasza Fornala, polski zespół nie zwolnił tempa. W rolę lidera wcielił się Wilfredo Leon, który już na początku spotkania dał sygnał do ataku. Potężne uderzenia Leona i Kamila Semeniuka, a także szczelny blok Jakuba Kochanowskiego pozwoliły objąć prowadzenie. Włosi przez chwilę naciskali, ale końcówka należała do Polski – 25:22.

Drugi set to już koncert w wykonaniu biało-czerwonych. Świetna zagrywka, blok i kolejne błędy rywali sprawiły, że Polacy szybko odskoczyli na kilka punktów. Przeciwnicy próbowali reagować, ale chaos w ich szeregach i brak skuteczności nie pozwalał wrócić do gry. Po błędzie serwisowym Porro było 2:0 (25:19). Trzeci set to absolutna dominacja – i fizyczna, i psychiczna. Polacy grali na pełnym luzie, z polotem, jak drużyna z innej planety. Rywale byli bezradni, a wynik 25:14 mówi sam za siebie. Ostatni punkt zdobył Jakubiszak, który zamknął mecz mocnym atakiem z lewego skrzydła.

Kolejny medal Polaków pod wodzą Grbicia

Polscy siatkarze oszalali z radości i po ostatniej piłce wpadli na boisko i w złotym konfetti cieszyli się z kolejnego medalu pod wodzą selekcjonera. Przed nami kolejne wielkie wyzwanie, ponieważ Biało-czerwoni za miesiąc wystartują w mistrzostwach świata.

Polacy po raz drugi w historii triumfują w Lidze Narodów (poprzednio w 2023 roku), a Nikola Grbić utrzymuje kapitalną serię – pod jego wodzą biało-czerwoni zdobyli medal w każdej imprezie, w której wystąpili. W tym finale udowodnili jedno: są najlepszą drużyną na świecie.

