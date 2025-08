Polska - Włochy: zapis RELACJI NA ŻYWO. Polacy demolują i wygrywają Ligę Narodów!

Co to był za mecz! Co to była za demolka w wykonaniu Polaków! Reprezentacja Polski siatkarzy rozbiła Włochy 3:0 w wielkim finale Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zdobyli tytuł i zarobili milion dolarów! Podopieczni Nikoli Grbicia grali w niedzielę fenomenalnie. Zapraszamy na zapis relacji na żywo z meczu Polska - Włochy!