Rosjanie przestraszyli się Polski? Tak tłumaczą rezygnację z mistrzostw świata

Sprawa ma związek z ostatnimi zmianami dotyczącymi statusu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) ogłosił tymczasowe zniesienie zawieszenia RKO, które obowiązywało od października 2023 roku.

Jak przekazano, decyzja została podjęta po tym, jak Rosyjski Komitet Olimpijski potwierdził, że nie zrzesza już regionalnych organizacji sportowych działających na terytoriach należących do Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy i nie prowadzi tam żadnej działalności.

Mimo to rosyjscy siatkarze nie pojawią się na przyszłorocznym mundialu. FIVB poinformowała, że decyzja o wycofaniu się z turnieju została podjęta przez samą Wszechrosyjską Federację Piłki Siatkowej.

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"Ponadto Wszechrosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie poinformowała FIVB, o dobrowolnym podjęciu decyzji o rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Świata w Siatkówce Mężczyzn — FIVB World Cup 2027" — przekazano w oficjalnym komunikacie federacji.

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Rosjanie opublikowali również własne stanowisko, wskazując, dlaczego nie zamierzają rywalizować w turnieju organizowanym w Polsce.

"W związku z mistrzostwami świata w 2027 r. w Polsce podjęliśmy decyzję o rezygnacji ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowo, przede wszystkim uważamy, że podczas tych mistrzostw sport będzie odgrywał znikomą rolę, a polityka — zbyt dużą" — czytamy na oficjalnej stronie rosyjskiej federacji.

FIVB przekazała także informacje dotyczące przyszłorocznej edycji Ligi Narodów. W związku z udziałem rosyjskich reprezentacji liczba uczestników rozgrywek zostanie wyjątkowo zwiększona z 18 do 19 zespołów.

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