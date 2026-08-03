Tak Rosjanie nazwali polskich siatkarzy! Naprawdę to napisali po ich triumfie w Lidze Narodów!

"Amerykanie byli bardzo blisko zwycięstwa. Ale Polacy mieli więcej narzędzi, by zmienić losy meczu" - zatytułował relację z finału Ligi Narodów rosyjski Championat.com.

Portal nie kryje podziwu, że reprezentacja Polski zdołała wygrać Ligę Narodów po raz drugi z rzędu.

"To samo miasto, to samo miejsce, ten sam zwycięzca. Ale chociaż drużyna Nikoli Grbića zmiażdżyła Włochy w zeszłym sezonie, to zwycięstwo było naprawdę ciężko wywalczone. I w pewnym sensie nawet ciężko wywalczone. To sprawia, że ​​jest tym słodsze!" - czytamy w artykule.

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MVP meczu został Tomasz Fornal.

"Rozegrał niesamowity finał - podkreśla portal. "Reprezentacja USA była bardzo blisko swojego pierwszego mistrzostwa Ligi Narodów, ale jej się nie udało – półfinał pochłonął zbyt wiele ich energii. Teraz Amerykanie są największymi przegranymi turnieju, z czterema porażkami w finałach" - zauważa Chempionat.com.

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Portal nie omieszkał zauważyć, że po raz kolejny zabrakło reprezentacji Rosji, dodając, że być może w przyszłym roku "Sborna" powalczy już w tym prestiżowym turnieju.

"To był wspaniały turniej! Szkoda tylko, że nie było reprezentacji Rosji. Z niecierpliwością czekamy na naszą reprezentację w przyszłym roku" - dodał autor artykułu.

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W innym artykule na tym samym portalu autorka zauważyła, że reprezentacja Polski jest najbardziej utytułowaną męską drużyną w historii Ligi Narodów.

"Reprezentacja Polski siatkarzy mężczyzn po raz trzeci w historii wygrała finał Ligi Narodów. Wcześniej drużyna triumfowała w turnieju w 2023 i 2025 roku, a w 2026 roku obroniła tytuł. Polscy sportowcy stali się najbardziej utytułowaną męską reprezentacją w historii tych zawodów, wyprzedzając Francję i Rosję, które dwukrotnie triumfowały w Lidze Narodów" - czytamy.

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