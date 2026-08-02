Marcin Komenda o złotym medalu Ligi Narodów. Padły słowa o dumie

Polscy siatkarze ponownie triumfowali w Lidze Narodów, pokonując USA w zaciętym finale i broniąc tytułu wywalczonego przed rokiem.

Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla wyjątkowość tego medalu, doceniając zwycięstwo 3:2 po trudnym meczu, które buduje charakter drużyny.

Dowiedz się, dlaczego to spektakularne przełamanie w finale może być kluczowe dla reprezentacji Polski przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy!

Rozgrywający nie ukrywał satysfakcji z triumfu reprezentacji Polski.

- Były wielkie emocje w finale – powiedział Marcin Komeda. - To był twardy mecz, bo Amerykanie pruli na zagrywce. Dawali maksa w tym elemencie i przez to grało się ciężko, bo często odrzucali nas od siatki. Jednak przełamaliśmy to. Trzeci set był przegrany trochę na własne życzenie. Ale to co zrobiliśmy w czwartym i piątym secie może nam dać bardzo dużo w przyszłości - stwierdził.

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Komenda uważa, że odwrócenie losów rywalizacji z Amerykanami może zaprocentować w przyszłości. W jego ocenie, kadra pokazała, że jest w stanie poradzić sobie w każdej trudnej sytuacji.

- Jak wygrywasz 3:0 to jest super - analizował. - Ale jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3:2, gdy on gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może wydarzyć się drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego co zrobiliśmy. Po trzecim secie dobrze weszliśmy w czwarty. Myślę, że był to kluczowy moment. Wygraliśmy końcówkę czwartego seta. Byłem przekonany, że tie-breaka wygramy - przekonywał.

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Polska zdobyła złoty medal Ligi Narodów po raz trzeci w historii i drugi raz z rzędu, co jest nie lada osiągnięciem.

- Ten medal smakuje wyjątkowo - przyznał Komenda. - Obroniliśmy tytuł. Zawsze ciężej się broni, niż zdobywa. Dlatego jestem cholernie szczęśliwy. Przepraszam za brzydkie słowo. Pracujemy dalej i teraz skupiamy się na mistrzostwach Europy - zadeklarował reprezentant Polski.

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