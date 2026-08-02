Nie do wiary, czego dokonali polscy siatkarze! Historyczna wygrana w Lidze Narodów

Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów 2026 i obronili tytuł sprzed roku.

To jubileuszowe 10. złoto w historii męskiej reprezentacji Polski.

Już czwarte pod wodzą Nikoli Grbicia, który przebił innych selekcjonerów.

Historyczna wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi z rzędu i trzeci w ostatnich czterech latach (brąz w 2024) wygrała w Lidze Narodów. Zwycięstwo w finale z USA przyszło po horrorze, od stanu 1:2 dopiero po tie-breaku. I już na zawsze będzie zapamiętane, bo właśnie ten sukces zapisał się w historii polskiej siatkówki jako 10. złoto Biało-Czerwonych, jak wyliczył Jakub Balcerzak na portalu X.

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Pierwsze dwa złota to zasługa legendarnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera w latach 70. ubiegłego wieku. Od igrzysk olimpijskich w Montrealu (1976) minęły jednak 33 lata do kolejnego triumfu Polski - w mistrzostwach Europy 2009, pod wodzą zmarłego niedawno Daniela Castellaniego. Ten sukces wyznacza nową erę polskiej siatkówki, która od tamtej pory regularnie walczy o najwyższe cele. Tylko pod wodzą Nikoli Grbicia w ostatnich 4 latach Biało-Czerwoni właśnie sięgnęli po czwarte złoto!

Oto wszystkie triumfy reprezentacji Polski siatkarzy:

Mistrzostwa Świata 1974

Igrzyska Olimpijskie 1976

Mistrzostwa Europy 2009

Liga Światowa 2012

Mistrzostwa Świata 2014

Mistrzostwa Świata 2018

Liga Narodów 2023

Mistrzostwa Europy 2023

Liga Narodów 2025

Liga Narodów 2026

Serbski selekcjoner powiększa z kolei swój imponujący dorobek - poza wspomnianym Hubertem Wagnerem żaden jego poprzednik nie poprowadził Polski do więcej niż jednego triumfu. Tej sztuki dokonali: Castellani, Andrea Anastasi, Stephane Antiga i Vital Heynen. Grbić ma już cztery złota, a nie powiedział przecież ostatniego słowa! Jeszcze w tym sezonie ma szansę na kolejny medal we wrześniowych mistrzostwach Europy.

❗️ JUBILEUSZOWE DZIESIĄTE ZŁOTO W HISTORII POLSKIEJ MĘSKIEJ SIATKÓWKI. ⚪️🔴🥇 WSZYSTKIE ZŁOTA REPREZENTACJI POLSKI 🥇🥇 - Mistrzostwa Świata 1974🥇 - Igrzyska Olimpijskie 1976🥇 - Mistrzostwa Europy 2009🥇 - Liga Światowa 2012🥇 - Mistrzostwa Świata 2014🥇 - Mistrzostwa… pic.twitter.com/1DMeeDycfT— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 2, 2026

❗️ CZWARTE ZŁOTO REPREZENTACJI POLSKI ZA KADENCJI NIKOLI GRBICIA. 🥇🥇🥇🥇Foto: Volleyball World. Grafika: własna #gangłysego pic.twitter.com/4QHFojSdkQ— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 2, 2026