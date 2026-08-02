Nie do wiary, czego dokonali polscy siatkarze! Historyczna wygrana w Lidze Narodów

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-02 18:06

Polscy siatkarze po dramatycznym finale z USA wygrali Ligę Narodów 2026. Biało-Czerwoni obronili tytuł z zeszłego roku, ale to nie koniec znakomitych wiadomości. Zwycięstwo w tym turnieju przejdzie do historii polskiej siatkówki - to jubileuszowe 10. złoto reprezentacji Polski mężczyzn! Czwarte pod wodzą Nikoli Grbicia, który buduje swój pomnik w roli selekcjonera.

Cieszący się polscy siatkarze na boisku podczas meczu. O wygranej w Lidze Narodów przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe
  • Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów 2026 i obronili tytuł sprzed roku.
  • To jubileuszowe 10. złoto w historii męskiej reprezentacji Polski.
  • Już czwarte pod wodzą Nikoli Grbicia, który przebił innych selekcjonerów.

Historyczna wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi z rzędu i trzeci w ostatnich czterech latach (brąz w 2024) wygrała w Lidze Narodów. Zwycięstwo w finale z USA przyszło po horrorze, od stanu 1:2 dopiero po tie-breaku. I już na zawsze będzie zapamiętane, bo właśnie ten sukces zapisał się w historii polskiej siatkówki jako 10. złoto Biało-Czerwonych, jak wyliczył Jakub Balcerzak na portalu X.

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Polacy wygrali Ligę Narodów 2026
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Pierwsze dwa złota to zasługa legendarnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera w latach 70. ubiegłego wieku. Od igrzysk olimpijskich w Montrealu (1976) minęły jednak 33 lata do kolejnego triumfu Polski - w mistrzostwach Europy 2009, pod wodzą zmarłego niedawno Daniela Castellaniego. Ten sukces wyznacza nową erę polskiej siatkówki, która od tamtej pory regularnie walczy o najwyższe cele. Tylko pod wodzą Nikoli Grbicia w ostatnich 4 latach Biało-Czerwoni właśnie sięgnęli po czwarte złoto!

Oto wszystkie triumfy reprezentacji Polski siatkarzy:

  • Mistrzostwa Świata 1974
  • Igrzyska Olimpijskie 1976
  • Mistrzostwa Europy 2009
  • Liga Światowa 2012
  • Mistrzostwa Świata 2014
  • Mistrzostwa Świata 2018
  • Liga Narodów 2023
  • Mistrzostwa Europy 2023
  • Liga Narodów 2025
  • Liga Narodów 2026

Serbski selekcjoner powiększa z kolei swój imponujący dorobek - poza wspomnianym Hubertem Wagnerem żaden jego poprzednik nie poprowadził Polski do więcej niż jednego triumfu. Tej sztuki dokonali: Castellani, Andrea Anastasi, Stephane Antiga i Vital Heynen. Grbić ma już cztery złota, a nie powiedział przecież ostatniego słowa! Jeszcze w tym sezonie ma szansę na kolejny medal we wrześniowych mistrzostwach Europy.

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NIKOLA GRBIĆ
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