Nie do wiary, czego dokonali polscy siatkarze! Historyczna wygrana w Lidze Narodów

- Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów 2026 i obronili tytuł sprzed roku.
- To jubileuszowe 10. złoto w historii męskiej reprezentacji Polski.
- Już czwarte pod wodzą Nikoli Grbicia, który przebił innych selekcjonerów.
Historyczna wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów
Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi z rzędu i trzeci w ostatnich czterech latach (brąz w 2024) wygrała w Lidze Narodów. Zwycięstwo w finale z USA przyszło po horrorze, od stanu 1:2 dopiero po tie-breaku. I już na zawsze będzie zapamiętane, bo właśnie ten sukces zapisał się w historii polskiej siatkówki jako 10. złoto Biało-Czerwonych, jak wyliczył Jakub Balcerzak na portalu X.
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Pierwsze dwa złota to zasługa legendarnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera w latach 70. ubiegłego wieku. Od igrzysk olimpijskich w Montrealu (1976) minęły jednak 33 lata do kolejnego triumfu Polski - w mistrzostwach Europy 2009, pod wodzą zmarłego niedawno Daniela Castellaniego. Ten sukces wyznacza nową erę polskiej siatkówki, która od tamtej pory regularnie walczy o najwyższe cele. Tylko pod wodzą Nikoli Grbicia w ostatnich 4 latach Biało-Czerwoni właśnie sięgnęli po czwarte złoto!
Oto wszystkie triumfy reprezentacji Polski siatkarzy:
- Mistrzostwa Świata 1974
- Igrzyska Olimpijskie 1976
- Mistrzostwa Europy 2009
- Liga Światowa 2012
- Mistrzostwa Świata 2014
- Mistrzostwa Świata 2018
- Liga Narodów 2023
- Mistrzostwa Europy 2023
- Liga Narodów 2025
- Liga Narodów 2026
Serbski selekcjoner powiększa z kolei swój imponujący dorobek - poza wspomnianym Hubertem Wagnerem żaden jego poprzednik nie poprowadził Polski do więcej niż jednego triumfu. Tej sztuki dokonali: Castellani, Andrea Anastasi, Stephane Antiga i Vital Heynen. Grbić ma już cztery złota, a nie powiedział przecież ostatniego słowa! Jeszcze w tym sezonie ma szansę na kolejny medal we wrześniowych mistrzostwach Europy.