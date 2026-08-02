Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów, a po chwili taka wiadomość! Jest co świętować

Polscy siatkarze po raz drugi z rzędu wygrali Ligę Narodów.

W dramatycznym finale pokonali USA 3:2, choć było już 1:2.

Po tym zwycięstwie kolejny powód do świętowania dał Tomasz Fornal, który został wybrany MVP Ligi Narodów 2026!

Liga Narodów: Polska górą, a Tomasz Fornal najlepszym siatkarzem turnieju!

Finał Ligi Narodów Polska - USA dorównał chyba emocjami pamiętnemu półfinałowi igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy również po tie-breaku podopieczni Nikoli Grbicia w dramatycznych okolicznościach wygrali 3:2, a teraz w takim stylu obronili tytuł w siatkarskiej LN. Po świetnym pierwszym secie Biało-Czerwoni wypuścili swoje szanse zarówno w drugiej, jak i trzeciej partii, i znaleźli się pod ścianą. Wtedy selekcjoner postanowił zagrać va banque i wprowadził na boisko Wilfredo Leona za nieradzącego sobie atakującego Bartłomieja Bołądzia, grając na trzech przyjmujących. Ta zmiana pozwoliła odwrócić losy finału, o co zadbali w dużej mierze kapitalni Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk, który zmienił wcześniej Leona.

Polacy ze złotem Ligi Narodów! Zwycięski horror w finale z USA!

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Po ostatniej piłce w obozie Polaków wybuchło świętowanie, zanim jeszcze przeprowadzono challenge ostatniej szansy zgłoszony przez USA. Powtórki potwierdziły jednak złoty punkt Biało-Czerwonych, którzy dalej świętowali. A po chwili, gdy Amerykanie odebrali już swoje srebrne medale, otrzymali kolejny powód do świętowania - Tomasz Fornal został wybrany MVP Ligi Narodów 2026, czyli najlepszym zawodnikiem turnieju!

To jego pierwszy taki tytuł w seniorskiej karierze reprezentacyjnej. Całkowicie uzasadniony, bo zwłaszcza w finale z USA Fornal był liderem nie tylko na swojej pozycji, lecz całej drużyny. Nawet w trudnym momencie mobilizował kolegów i zdobywał cenne punkty, które w ostatecznym rozrachunku przyniosły Polakom złoto.

❗️ Pierwsze MVP w seniorskiejkarierze reprezentacyjnej. 🇵🇱Screen: Polsat Sport #gangłysego pic.twitter.com/lLDDwLHWjV— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 2, 2026