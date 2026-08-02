Liga Narodów. Finał Polska - USA NA ŻYWO. Wynik i relacja live

Finał Ligi Narodów: Polska - USA 1:1 (25:21, 23:25, 0:0, -:-)
Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej
USA: M. Anderson, M. Briggs, J. Jendryk, C. Robinson, T. Defalco, M. Christenson, T. Averill, M. Ma'a, J. Hanes, C. Hartke, E. Champlin, E. Shoji, M. McHenry, M. Knigge
Liga Narodów: Finał Polska - USA
Oby w kolejnym secie było więcej udanych zagrań na miarę tego przyjęcia Nikoli Grbicia!
Nikola Grbić. 🤌#gangłysego pic.twitter.com/t22wP5dQf7— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 2, 2026
23:25
Fornal tym razem w siatkę, mamy remis 1:1.
23:24
Blok-aut Fornala, teraz on na zagrywce...
22:24
I dobrze Szalpuk, ale zmieścił się po prostej Hanes. Piłki setowe dla USA.
22:23
Pogubili się Amerykanie po zagraniu oburącz do góry Fornala! Chcieliby widzieć błąd Polaka, ale można tak grać pod górę. Szalpuk wchodzi na zagrywkę...
21:23
Odpalił Hanes i Amerykanie kończą przechodzącą piłkę.
21:22
Pierwszy raz trafił dziś Hanes i as w takim momencie. Czas dla Polski.
21:21
Szczęśliwie Anderson kiwnął po naszym bloku i taśmie...
21:20
KAPITALNA CZAPA NA ANDERSONIE! Polska na prowadzeniu!
20:20
Aut Champlina z drugiej linii! Mamy remis! I drugi czas dla USA.
19:20
Wyblokowany Averill na środku i skutecznie Bołądź w kontrze!
18:20
Tym razem dobrze Jakubiszak ze środka.
17:20
Nie skończył Jakubiszak ze środka, a Anderson popisał się genialnym atakiem obok potrójnego bloku.
17:19
Niemożliwe! Semeniuk nie mógł już być bliżej asa, a to Hanes zdobył punkt z sytuacyjnej piłki...
16:18
Champlin obija nasz blok.
16:17
Zablokowany Hanes przez Semeniuka i Jakubiszaka! Czas dla USA.
15:17
Świetnie Popiwczak w obronie i kończy Jakubiszak ze środka!
14:17
I od razu świetne przyjęcie Semeniuka, a także kapitalny atak!
13:17
Wyblok na Leonie i skutecznie McHenry ze środka. Semeniuk wchodzi za Leona.
13:16
Zablokowany Jakubiszak na środku, rośnie przewaga USA.
13:15
Blisko po kiwce Leona, ale to Champlin zdobył punkt po naszym bloku.
13:14
Kolejna znakomita obrona USA, ale w ponowionej akcji Leon nie zostawił już złudzeń.
12:14
Nie skończył trudnej sytuacyjnej piłki Leon, a Hanes skutecznie na kontrze. Czas dla Grbicia.
12:12
Kolejny kapitalny as Fornala! Ale uderzył!
11:12
Kolejne zepsute zagrywki - Bołądzia i Andersona.
10:11
Bez zagrywki na razie Amerykanie, za to świetnie grają przez środek.
8:10
Myli się Jakubiszak ze środka, pierwsza taka przewaga USA.
8:8
Pięknie Bołądź w końcu po prostej!
7:8
Świetna obrona Komendy na nic, bo nie było z czego zaatakować. Punkt zdobyty przez Champlina.
7:7
Fenomenalnie bronili się Amerykanie, ale blokujemy Hanesa! Ufff!
6:7
Ustrzelony Leon i Hanes kończy przechodzącą piłkę.
6:6
Bołądź po taśmie niestety w aut.
6:5
Kolejny fenomenalny atak McHenry'ego ze środka.
5:3
As serwisowy Fornala! Świetny początek seta tego zawodnika!
3:3
Jak na razie wszystkie punkty USA w tym secie zdobyte środkiem.
3:2
Tym razem Fornal rozbił podwójny blok i zdobył swój 400. punkt w historii Ligi Narodów!
2:1
Świetnie Fornal po ciasnym skosie, aż trafił stojącego pod siatką amerykańskiego środkowego!
1:0
I od razu pewnie Bołądź w pierwszej akcji!
0:0
Amerykanie zaczynają 2. seta!
Wierzymy, że dziś będziemy świadkami 26. wygranej Polaków!
W XXI wieku Polska i USA grały ze sobą 41 razy. 25-krotnie wygrywali Polacy.— Sara Kalisz (@SaraKalisz) August 2, 2026
Jednym z najważniejszych zwycięstw było to sprzed dwóch lat, w olimpijskim półfinale.
Niewiele piękniejszych rzeczy niż ten mecz widziałam na żywo w swoim życiu 🥲
📸VW#gangłysego#VNL2026 pic.twitter.com/Hgc4byhrfC
25:21
Challenge nieudany, Polska prowadzi w finale 1:0!
25:21
Semeniuk wybroniony, ale Robinson z drugiej piłki uderzył fatalnie w aut! USA jeszcze prosi o challenge...
24:21
Ale bronili się Amerykanie! I niestety Bołądź zaatakował w końcu w aut.
24:20
Kapitalnie zagrał Semeniuk, który został na parkiecie także w ataku!
23:19
Świetna zagrywka Fornala i Polska skuteczna w potrójnym bloku na Robinsonie, który wszedł za Champlina! Drugi czas dla USA.
22:19
I po przerwie w siatkę Anderson!
21:19
Kłopoty w przyjęciu, uratował piłkę Fornal, ale to Anderson skończył na czystej siatce z drugiej linii. Czas dla Nikoli Grbicia.
21:18
Szkoda tej zagrywki Szalpuka w siatkę.
21:17
Znów nieudana zagrywka Hanesa, coraz bliżej tego seta dla Polski. Szalpuk za Bołądzia na zagrywkę.
20:16
Semeniuk od razu dobrze w przyjęciu i Fornal skutecznie na pojedynczym bloku!
19:16
Tym razem w siatkę, ale to i tak dobry bilans! U nas Semeniuk za Leona do przyjęcia, u Amerykanów drugi rozgrywający Ma'a standardowo na zagrywkę.
19:15
Drugi dziś as serwisowy Leona!
17:15
McHenry zaatakował ze środka z zasięgu 3,52 m! Kosmiczny wyskok ma ten środkowy.
17:14
Hanes atakuje w aut!
16:14
Świetnie Bołądź po bloku, atakując do prostej!
15:13
Dobre przyjęcie i Lemański skutecznie ze środka!
14:13
Po przerwie Fornal serwuje w siatkę.
14:12
Co za akcja zakończona przez Leona! Świetnie broniły obie drużyny, ale punkt dla Polski! Czas dla trenera USA.
13:12
Champlin przyznał się do bloku, punkt dla Polski!
12:13
Lemański ze środka w aut, ale jeszcze sprawdzamy kontakt z blokiem...
12:11
Fenomenalny atak Andersona, ale po chwili Hanes bardzo źle wyrzucił sobie piłkę i zaserwował pod nogi Nikoli Grbicia, który niczym piłkarz skleił piłkę.
11:10
Leciutka zagrywka McHenry'ego i Jakubiszak kończy ze środka!
10:9
Przepiękny as Leona!
9:9
Po bloku Leon z szybkiej piłki!
8:9
Pogubiliśmy się w przyjęciu i Leon nie mógł nawet powalczyć na siatce.
8:8
Kapitalny atak McHenry'ego ze środka.
8:7
Champlin wyblokowany i Leon zaskoczył rywali kiwką! Pierwsze prowadzenie Polski!
7:7
Niesamowicie walczą Amerykanie w obronie, ale tym razem Bołądź skutecznie z wysokiej piłki!
6:7
Znów świetnie Lemański, ale Bołądź nie trafił w boisko na kontrze!
6:6
Dobrze zaserwował Lemański, świetnie graliśmy wyblokiem i Leon w końcu przebił się przez dzielną amerykańską obronę!
5:6
Leon najpierw wyblokowany, ale nie daliśmy się zaskoczyć Christensonowi atakującemu z drugiej piłki i w ponowionej akcji Leon już skończył!
4:5
Pogubiliśmy się w wystawie, ale Amerykanie też i Hanes z miejsca uderzył w aut.
2:4
As serwisowy Hanesa, który pociągnął wczoraj USA w półfinale i błyszczy w tegorocznej Lidze Narodów.
2:3
Pierwsza dłuższa akcja niestety dla USA, nie trafił Leon z sytuacyjnej piłki z drugiej linii.
1:2
Świetna zagrywka Leona, ale Anderson skończył z wysokiej piłki na potrójnym bloku.
1:1
Ufff! Podbity atak Bołądzia, ale Amerykanie wpadli w bloku w siatkę.
0:1
Pierwsza akcja i od razu pajp Amerykanów skończony przez Andersona.
0:0
Marcin Komenda rozpoczyna finał Ligi Narodów od zagrywki!
W hali wybrzmiało "Simply The Best" - czas rozpoczynać finał!
McHenry, Champlin, Christenson, Averill, Anderson, Hanes, Shoji - Amerykanie rozpoczynają w identycznym składzie jak w półfinale!
Skład Polski już poznaliśmy, za chwilę zobaczymy wyjściową "6" Amerykanów.
A teraz hymn USA.
Na początek hymn Polski - "Mazurek Dąbrowskiego"!
W hali w Ningbo kończy się rozgrzewka. Za chwilę oficjalna prezentacja drużyn i zaczynamy finał!
Warto podkreślić, że Polacy rozbili w półfinale Słowenię w 69 minut. Tymczasem Amerykanie grali później aż do tie-breaka i musieli się naprawdę namęczyć z Japonią, która wcześniej w niedzielę przegrała mecz o brąz ze Słoweńcami.
Finał Ligi Narodów to nie tylko prestiż, lecz także wielkie pieniądze! Więcej w załączonym artykule:
Wiadomo już, że Polacy zagrają w tym samym składzie jak w ćwierćfinale i półfinale!
Finał #VNL2026 z 🇺🇸 rozpoczną:— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 2, 2026
Marcin Komenda
Bartłomiej Bołądź
Wilfredo Leon
Tomasz Fornal
Bartłomiej Lemański
Szymon Jakubiszak
Jakub Popiwczak (L)
Powodzenia! pic.twitter.com/UWDMoqgF0Z
Witamy w relacji na żywo z finału Ligi Narodów Polska - USA! Początek meczu o złoto już o godzinie 13:30.
Nadszedł dzień dzisiejszy, jak mówi piłkarski klasyk, który wyjątkowo trafnie oddaje nastroje przed finałem Ligi Narodów Polska - USA. Broniący tytułu sprzed roku Biało-Czerwoni w wielkim stylu awansowali do finału, pokonując w ćwierćfinale Ukrainę 3:1, a w półfinale rozbili Słowenię 3:0. Tyle że Amerykanie też imponują w chińskim Ningbo swoją mocą i formą.
Finał Polska - USA na żywo. Relacja live z Ligi Narodów siatkarzy
Sobotni półfinał USA - Japonia zakończony 15:13 w tie-breaku zdaniem wielu kibiców i ekspertów był jednym z najlepszych meczów w historii siatkówki. Amerykanie przegrywali już 1:2, ale w kluczowym momencie weszli na najwyższy poziom i przełamali Samurajów, którzy po tej bolesnej porażce ulegli w niedzielnym meczu o 3. miejsce Słowenii (1:3). Jedyną niewiadomą w tegorocznej Lidze Narodów pozostaje więc kwestia złotych i srebrnych medali. Warto podkreślić, że Polska od 2019 roku nieustannie zdobywa medale w LN, w tym dwa złote w 2023 i 2025. Czy po raz pierwszy polscy siatkarze zdołają obronić tytuł? Czy na ich korzyść zagra przewaga sił po sobotnim półfinale, w którym poradzili sobie zdecydowanie łatwiej i wcześniej niż Amerykanie? Przekonamy się od godziny 13:30, kiedy rozpocznie się finał Polska - USA.