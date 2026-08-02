Liga Narodów. Finał Polska - USA NA ŻYWO. Wynik i relacja live

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-02 14:29

Polscy siatkarze grają dzisiaj (2 sierpnia) w finale Ligi Narodów z USA! Biało-Czerwoni mogą obronić w chińskim Ningbo tytuł wywalczony przed rokiem, ale na ich drodze stoją rozpędzeni Amerykanie, którzy w wielkim stylu ograli w ćwierćfinale Włochów (3:0), a w kosmicznym półfinale Japonię (3:2). Czy podopieczni Nikoli Grbicia po raz drugi z rzędu zdobędą złoto LN? Zapraszamy na relację "Super Expressu" z finału Polska - USA na żywo od godziny 13:30!

Siatkarze reprezentacji Polski Wilfredo Leon i Aleksander Śliwka na boisku. O meczu z USA przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe

Finał Ligi Narodów: Polska - USA 1:1 (25:21, 23:25, 0:0, -:-)

Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej

USA: M. Anderson, M. Briggs, J. Jendryk, C. Robinson, T. Defalco, M. Christenson, T. Averill, M. Ma'a, J. Hanes, C. Hartke, E. Champlin, E. Shoji, M. McHenry, M. Knigge

Na żywo

Liga Narodów: Finał Polska - USA

Oby w kolejnym secie było więcej udanych zagrań na miarę tego przyjęcia Nikoli Grbicia!

23:25

Fornal tym razem w siatkę, mamy remis 1:1.

23:24

Blok-aut Fornala, teraz on na zagrywce...

22:24

I dobrze Szalpuk, ale zmieścił się po prostej Hanes. Piłki setowe dla USA.

22:23

Pogubili się Amerykanie po zagraniu oburącz do góry Fornala! Chcieliby widzieć błąd Polaka, ale można tak grać pod górę. Szalpuk wchodzi na zagrywkę...

21:23

Odpalił Hanes i Amerykanie kończą przechodzącą piłkę.

21:22

Pierwszy raz trafił dziś Hanes i as w takim momencie. Czas dla Polski.

21:21

Szczęśliwie Anderson kiwnął po naszym bloku i taśmie...

21:20

KAPITALNA CZAPA NA ANDERSONIE! Polska na prowadzeniu!

20:20

Aut Champlina z drugiej linii! Mamy remis! I drugi czas dla USA.

19:20

Wyblokowany Averill na środku i skutecznie Bołądź w kontrze!

18:20

Tym razem dobrze Jakubiszak ze środka.

17:20

Nie skończył Jakubiszak ze środka, a Anderson popisał się genialnym atakiem obok potrójnego bloku.

17:19

Niemożliwe! Semeniuk nie mógł już być bliżej asa, a to Hanes zdobył punkt z sytuacyjnej piłki...

16:18

Champlin obija nasz blok.

16:17

Zablokowany Hanes przez Semeniuka i Jakubiszaka! Czas dla USA.

15:17

Świetnie Popiwczak w obronie i kończy Jakubiszak ze środka!

14:17

I od razu świetne przyjęcie Semeniuka, a także kapitalny atak!

13:17

Wyblok na Leonie i skutecznie McHenry ze środka. Semeniuk wchodzi za Leona.

13:16

Zablokowany Jakubiszak na środku, rośnie przewaga USA.

13:15

Blisko po kiwce Leona, ale to Champlin zdobył punkt po naszym bloku.

13:14

Kolejna znakomita obrona USA, ale w ponowionej akcji Leon nie zostawił już złudzeń.

12:14

Nie skończył trudnej sytuacyjnej piłki Leon, a Hanes skutecznie na kontrze. Czas dla Grbicia.

12:12

Kolejny kapitalny as Fornala! Ale uderzył!

11:12

Kolejne zepsute zagrywki - Bołądzia i Andersona.

10:11

Bez zagrywki na razie Amerykanie, za to świetnie grają przez środek.

8:10

Myli się Jakubiszak ze środka, pierwsza taka przewaga USA.

8:8

Pięknie Bołądź w końcu po prostej!

7:8

Świetna obrona Komendy na nic, bo nie było z czego zaatakować. Punkt zdobyty przez Champlina.

7:7

Fenomenalnie bronili się Amerykanie, ale blokujemy Hanesa! Ufff!

6:7

Ustrzelony Leon i Hanes kończy przechodzącą piłkę.

6:6

Bołądź po taśmie niestety w aut.

6:5

Kolejny fenomenalny atak McHenry'ego ze środka.

5:3

As serwisowy Fornala! Świetny początek seta tego zawodnika!

3:3

Jak na razie wszystkie punkty USA w tym secie zdobyte środkiem.

3:2

Tym razem Fornal rozbił podwójny blok i zdobył swój 400. punkt w historii Ligi Narodów!

2:1

Świetnie Fornal po ciasnym skosie, aż trafił stojącego pod siatką amerykańskiego środkowego!

1:0

I od razu pewnie Bołądź w pierwszej akcji!

0:0

Amerykanie zaczynają 2. seta!

Wierzymy, że dziś będziemy świadkami 26. wygranej Polaków!

25:21

Challenge nieudany, Polska prowadzi w finale 1:0!

25:21

Semeniuk wybroniony, ale Robinson z drugiej piłki uderzył fatalnie w aut! USA jeszcze prosi o challenge...

24:21

Ale bronili się Amerykanie! I niestety Bołądź zaatakował w końcu w aut.

24:20

Kapitalnie zagrał Semeniuk, który został na parkiecie także w ataku!

23:19

Świetna zagrywka Fornala i Polska skuteczna w potrójnym bloku na Robinsonie, który wszedł za Champlina! Drugi czas dla USA.

22:19

I po przerwie w siatkę Anderson!

21:19

Kłopoty w przyjęciu, uratował piłkę Fornal, ale to Anderson skończył na czystej siatce z drugiej linii. Czas dla Nikoli Grbicia.

21:18

Szkoda tej zagrywki Szalpuka w siatkę.

21:17

Znów nieudana zagrywka Hanesa, coraz bliżej tego seta dla Polski. Szalpuk za Bołądzia na zagrywkę.

20:16

Semeniuk od razu dobrze w przyjęciu i Fornal skutecznie na pojedynczym bloku!

19:16

Tym razem w siatkę, ale to i tak dobry bilans! U nas Semeniuk za Leona do przyjęcia, u Amerykanów drugi rozgrywający Ma'a standardowo na zagrywkę.

19:15

Drugi dziś as serwisowy Leona!

17:15

McHenry zaatakował ze środka z zasięgu 3,52 m! Kosmiczny wyskok ma ten środkowy.

17:14

Hanes atakuje w aut!

16:14

Świetnie Bołądź po bloku, atakując do prostej!

15:13

Dobre przyjęcie i Lemański skutecznie ze środka!

14:13

Po przerwie Fornal serwuje w siatkę.

14:12

Co za akcja zakończona przez Leona! Świetnie broniły obie drużyny, ale punkt dla Polski! Czas dla trenera USA.

13:12

Champlin przyznał się do bloku, punkt dla Polski!

12:13

Lemański ze środka w aut, ale jeszcze sprawdzamy kontakt z blokiem...

12:11

Fenomenalny atak Andersona, ale po chwili Hanes bardzo źle wyrzucił sobie piłkę i zaserwował pod nogi Nikoli Grbicia, który niczym piłkarz skleił piłkę.

11:10

Leciutka zagrywka McHenry'ego i Jakubiszak kończy ze środka!

10:9

Przepiękny as Leona!

9:9

Po bloku Leon z szybkiej piłki!

8:9

Pogubiliśmy się w przyjęciu i Leon nie mógł nawet powalczyć na siatce.

8:8

Kapitalny atak McHenry'ego ze środka.

8:7

Champlin wyblokowany i Leon zaskoczył rywali kiwką! Pierwsze prowadzenie Polski!

7:7

Niesamowicie walczą Amerykanie w obronie, ale tym razem Bołądź skutecznie z wysokiej piłki!

6:7

Znów świetnie Lemański, ale Bołądź nie trafił w boisko na kontrze!

6:6

Dobrze zaserwował Lemański, świetnie graliśmy wyblokiem i Leon w końcu przebił się przez dzielną amerykańską obronę!

5:6

Leon najpierw wyblokowany, ale nie daliśmy się zaskoczyć Christensonowi atakującemu z drugiej piłki i w ponowionej akcji Leon już skończył!

4:5

Pogubiliśmy się w wystawie, ale Amerykanie też i Hanes z miejsca uderzył w aut.

2:4

As serwisowy Hanesa, który pociągnął wczoraj USA w półfinale i błyszczy w tegorocznej Lidze Narodów.

2:3

Pierwsza dłuższa akcja niestety dla USA, nie trafił Leon z sytuacyjnej piłki z drugiej linii.

1:2

Świetna zagrywka Leona, ale Anderson skończył z wysokiej piłki na potrójnym bloku.

1:1

Ufff! Podbity atak Bołądzia, ale Amerykanie wpadli w bloku w siatkę.

0:1

Pierwsza akcja i od razu pajp Amerykanów skończony przez Andersona.

0:0

Marcin Komenda rozpoczyna finał Ligi Narodów od zagrywki!

W hali wybrzmiało "Simply The Best" - czas rozpoczynać finał!

McHenry, Champlin, Christenson, Averill, Anderson, Hanes, Shoji - Amerykanie rozpoczynają w identycznym składzie jak w półfinale!

Skład Polski już poznaliśmy, za chwilę zobaczymy wyjściową "6" Amerykanów.

A teraz hymn USA.

Na początek hymn Polski - "Mazurek Dąbrowskiego"!

W hali w Ningbo kończy się rozgrzewka. Za chwilę oficjalna prezentacja drużyn i zaczynamy finał!

Warto podkreślić, że Polacy rozbili w półfinale Słowenię w 69 minut. Tymczasem Amerykanie grali później aż do tie-breaka i musieli się naprawdę namęczyć z Japonią, która wcześniej w niedzielę przegrała mecz o brąz ze Słoweńcami.

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Wiadomo już, że Polacy zagrają w tym samym składzie jak w ćwierćfinale i półfinale!

Witamy w relacji na żywo z finału Ligi Narodów Polska - USA! Początek meczu o złoto już o godzinie 13:30.

Nadszedł dzień dzisiejszy, jak mówi piłkarski klasyk, który wyjątkowo trafnie oddaje nastroje przed finałem Ligi Narodów Polska - USA. Broniący tytułu sprzed roku Biało-Czerwoni w wielkim stylu awansowali do finału, pokonując w ćwierćfinale Ukrainę 3:1, a w półfinale rozbili Słowenię 3:0. Tyle że Amerykanie też imponują w chińskim Ningbo swoją mocą i formą.

Finał Polska - USA na żywo. Relacja live z Ligi Narodów siatkarzy

Sobotni półfinał USA - Japonia zakończony 15:13 w tie-breaku zdaniem wielu kibiców i ekspertów był jednym z najlepszych meczów w historii siatkówki. Amerykanie przegrywali już 1:2, ale w kluczowym momencie weszli na najwyższy poziom i przełamali Samurajów, którzy po tej bolesnej porażce ulegli w niedzielnym meczu o 3. miejsce Słowenii (1:3). Jedyną niewiadomą w tegorocznej Lidze Narodów pozostaje więc kwestia złotych i srebrnych medali. Warto podkreślić, że Polska od 2019 roku nieustannie zdobywa medale w LN, w tym dwa złote w 2023 i 2025. Czy po raz pierwszy polscy siatkarze zdołają obronić tytuł? Czy na ich korzyść zagra przewaga sił po sobotnim półfinale, w którym poradzili sobie zdecydowanie łatwiej i wcześniej niż Amerykanie? Przekonamy się od godziny 13:30, kiedy rozpocznie się finał Polska - USA.

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