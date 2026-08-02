Liga Narodów. Finał Polska - USA NA ŻYWO. Wynik i relacja live

Finał Ligi Narodów: Polska - USA 1:1 (25:21, 23:25, 0:0, -:-)

Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej

USA: M. Anderson, M. Briggs, J. Jendryk, C. Robinson, T. Defalco, M. Christenson, T. Averill, M. Ma'a, J. Hanes, C. Hartke, E. Champlin, E. Shoji, M. McHenry, M. Knigge

Na żywo Liga Narodów: Finał Polska - USA Oby w kolejnym secie było więcej udanych zagrań na miarę tego przyjęcia Nikoli Grbicia! Nikola Grbić. 🤌#gangłysego pic.twitter.com/t22wP5dQf7 — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 2, 2026 23:25 Fornal tym razem w siatkę, mamy remis 1:1. 23:24 Blok-aut Fornala, teraz on na zagrywce... 22:24 I dobrze Szalpuk, ale zmieścił się po prostej Hanes. Piłki setowe dla USA. 22:23 Pogubili się Amerykanie po zagraniu oburącz do góry Fornala! Chcieliby widzieć błąd Polaka, ale można tak grać pod górę. Szalpuk wchodzi na zagrywkę... 21:23 Odpalił Hanes i Amerykanie kończą przechodzącą piłkę. 21:22 Pierwszy raz trafił dziś Hanes i as w takim momencie. Czas dla Polski. 21:21 Szczęśliwie Anderson kiwnął po naszym bloku i taśmie... 21:20 KAPITALNA CZAPA NA ANDERSONIE! Polska na prowadzeniu! 20:20 Aut Champlina z drugiej linii! Mamy remis! I drugi czas dla USA. 19:20 Wyblokowany Averill na środku i skutecznie Bołądź w kontrze! 18:20 Tym razem dobrze Jakubiszak ze środka. 17:20 Nie skończył Jakubiszak ze środka, a Anderson popisał się genialnym atakiem obok potrójnego bloku. 17:19 Niemożliwe! Semeniuk nie mógł już być bliżej asa, a to Hanes zdobył punkt z sytuacyjnej piłki... 16:18 Champlin obija nasz blok. 16:17 Zablokowany Hanes przez Semeniuka i Jakubiszaka! Czas dla USA. 15:17 Świetnie Popiwczak w obronie i kończy Jakubiszak ze środka! 14:17 I od razu świetne przyjęcie Semeniuka, a także kapitalny atak! 13:17 Wyblok na Leonie i skutecznie McHenry ze środka. Semeniuk wchodzi za Leona. 13:16 Zablokowany Jakubiszak na środku, rośnie przewaga USA. 13:15 Blisko po kiwce Leona, ale to Champlin zdobył punkt po naszym bloku. 13:14 Kolejna znakomita obrona USA, ale w ponowionej akcji Leon nie zostawił już złudzeń. 12:14 Nie skończył trudnej sytuacyjnej piłki Leon, a Hanes skutecznie na kontrze. Czas dla Grbicia. 12:12 Kolejny kapitalny as Fornala! Ale uderzył! 11:12 Kolejne zepsute zagrywki - Bołądzia i Andersona. 10:11 Bez zagrywki na razie Amerykanie, za to świetnie grają przez środek. 8:10 Myli się Jakubiszak ze środka, pierwsza taka przewaga USA. 8:8 Pięknie Bołądź w końcu po prostej! 7:8 Świetna obrona Komendy na nic, bo nie było z czego zaatakować. Punkt zdobyty przez Champlina. 7:7 Fenomenalnie bronili się Amerykanie, ale blokujemy Hanesa! Ufff! 6:7 Ustrzelony Leon i Hanes kończy przechodzącą piłkę. 6:6 Bołądź po taśmie niestety w aut. 6:5 Kolejny fenomenalny atak McHenry'ego ze środka. 5:3 As serwisowy Fornala! Świetny początek seta tego zawodnika! 3:3 Jak na razie wszystkie punkty USA w tym secie zdobyte środkiem. 3:2 Tym razem Fornal rozbił podwójny blok i zdobył swój 400. punkt w historii Ligi Narodów! 2:1 Świetnie Fornal po ciasnym skosie, aż trafił stojącego pod siatką amerykańskiego środkowego! 1:0 I od razu pewnie Bołądź w pierwszej akcji! 0:0 Amerykanie zaczynają 2. seta! Wierzymy, że dziś będziemy świadkami 26. wygranej Polaków! W XXI wieku Polska i USA grały ze sobą 41 razy. 25-krotnie wygrywali Polacy.



Jednym z najważniejszych zwycięstw było to sprzed dwóch lat, w olimpijskim półfinale.



Niewiele piękniejszych rzeczy niż ten mecz widziałam na żywo w swoim życiu 🥲



📸VW#gangłysego#VNL2026 pic.twitter.com/Hgc4byhrfC — Sara Kalisz (@SaraKalisz) August 2, 2026 25:21 Challenge nieudany, Polska prowadzi w finale 1:0! 25:21 Semeniuk wybroniony, ale Robinson z drugiej piłki uderzył fatalnie w aut! USA jeszcze prosi o challenge... 24:21 Ale bronili się Amerykanie! I niestety Bołądź zaatakował w końcu w aut. 24:20 Kapitalnie zagrał Semeniuk, który został na parkiecie także w ataku! 23:19 Świetna zagrywka Fornala i Polska skuteczna w potrójnym bloku na Robinsonie, który wszedł za Champlina! Drugi czas dla USA. 22:19 I po przerwie w siatkę Anderson! 21:19 Kłopoty w przyjęciu, uratował piłkę Fornal, ale to Anderson skończył na czystej siatce z drugiej linii. Czas dla Nikoli Grbicia. 21:18 Szkoda tej zagrywki Szalpuka w siatkę. 21:17 Znów nieudana zagrywka Hanesa, coraz bliżej tego seta dla Polski. Szalpuk za Bołądzia na zagrywkę. 20:16 Semeniuk od razu dobrze w przyjęciu i Fornal skutecznie na pojedynczym bloku! 19:16 Tym razem w siatkę, ale to i tak dobry bilans! U nas Semeniuk za Leona do przyjęcia, u Amerykanów drugi rozgrywający Ma'a standardowo na zagrywkę. 19:15 Drugi dziś as serwisowy Leona! 17:15 McHenry zaatakował ze środka z zasięgu 3,52 m! Kosmiczny wyskok ma ten środkowy. 17:14 Hanes atakuje w aut! 16:14 Świetnie Bołądź po bloku, atakując do prostej! 15:13 Dobre przyjęcie i Lemański skutecznie ze środka! 14:13 Po przerwie Fornal serwuje w siatkę. 14:12 Co za akcja zakończona przez Leona! Świetnie broniły obie drużyny, ale punkt dla Polski! Czas dla trenera USA. 13:12 Champlin przyznał się do bloku, punkt dla Polski! 12:13 Lemański ze środka w aut, ale jeszcze sprawdzamy kontakt z blokiem... 12:11 Fenomenalny atak Andersona, ale po chwili Hanes bardzo źle wyrzucił sobie piłkę i zaserwował pod nogi Nikoli Grbicia, który niczym piłkarz skleił piłkę. 11:10 Leciutka zagrywka McHenry'ego i Jakubiszak kończy ze środka! 10:9 Przepiękny as Leona! 9:9 Po bloku Leon z szybkiej piłki! 8:9 Pogubiliśmy się w przyjęciu i Leon nie mógł nawet powalczyć na siatce. 8:8 Kapitalny atak McHenry'ego ze środka. 8:7 Champlin wyblokowany i Leon zaskoczył rywali kiwką! Pierwsze prowadzenie Polski! 7:7 Niesamowicie walczą Amerykanie w obronie, ale tym razem Bołądź skutecznie z wysokiej piłki! 6:7 Znów świetnie Lemański, ale Bołądź nie trafił w boisko na kontrze! 6:6 Dobrze zaserwował Lemański, świetnie graliśmy wyblokiem i Leon w końcu przebił się przez dzielną amerykańską obronę! 5:6 Leon najpierw wyblokowany, ale nie daliśmy się zaskoczyć Christensonowi atakującemu z drugiej piłki i w ponowionej akcji Leon już skończył! 4:5 Pogubiliśmy się w wystawie, ale Amerykanie też i Hanes z miejsca uderzył w aut. 2:4 As serwisowy Hanesa, który pociągnął wczoraj USA w półfinale i błyszczy w tegorocznej Lidze Narodów. 2:3 Pierwsza dłuższa akcja niestety dla USA, nie trafił Leon z sytuacyjnej piłki z drugiej linii. 1:2 Świetna zagrywka Leona, ale Anderson skończył z wysokiej piłki na potrójnym bloku. 1:1 Ufff! Podbity atak Bołądzia, ale Amerykanie wpadli w bloku w siatkę. 0:1 Pierwsza akcja i od razu pajp Amerykanów skończony przez Andersona. 0:0 Marcin Komenda rozpoczyna finał Ligi Narodów od zagrywki! W hali wybrzmiało "Simply The Best" - czas rozpoczynać finał! McHenry, Champlin, Christenson, Averill, Anderson, Hanes, Shoji - Amerykanie rozpoczynają w identycznym składzie jak w półfinale! Skład Polski już poznaliśmy, za chwilę zobaczymy wyjściową "6" Amerykanów. A teraz hymn USA. Na początek hymn Polski - "Mazurek Dąbrowskiego"! W hali w Ningbo kończy się rozgrzewka. Za chwilę oficjalna prezentacja drużyn i zaczynamy finał! Warto podkreślić, że Polacy rozbili w półfinale Słowenię w 69 minut. Tymczasem Amerykanie grali później aż do tie-breaka i musieli się naprawdę namęczyć z Japonią, która wcześniej w niedzielę przegrała mecz o brąz ze Słoweńcami. Liga Narodów PREMIE: Ile zarobili polscy siatkarze? Wysokie nagrody pieniężne! Finał Ligi Narodów to nie tylko prestiż, lecz także wielkie pieniądze! Więcej w załączonym artykule: Wiadomo już, że Polacy zagrają w tym samym składzie jak w ćwierćfinale i półfinale! Finał #VNL2026 z 🇺🇸 rozpoczną:

Marcin Komenda

Bartłomiej Bołądź

Wilfredo Leon

Tomasz Fornal

Bartłomiej Lemański

Szymon Jakubiszak

Jakub Popiwczak (L)



Powodzenia! pic.twitter.com/UWDMoqgF0Z — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 2, 2026 Witamy w relacji na żywo z finału Ligi Narodów Polska - USA! Początek meczu o złoto już o godzinie 13:30.

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Nadszedł dzień dzisiejszy, jak mówi piłkarski klasyk, który wyjątkowo trafnie oddaje nastroje przed finałem Ligi Narodów Polska - USA. Broniący tytułu sprzed roku Biało-Czerwoni w wielkim stylu awansowali do finału, pokonując w ćwierćfinale Ukrainę 3:1, a w półfinale rozbili Słowenię 3:0. Tyle że Amerykanie też imponują w chińskim Ningbo swoją mocą i formą.

Finał Polska - USA na żywo. Relacja live z Ligi Narodów siatkarzy

Sobotni półfinał USA - Japonia zakończony 15:13 w tie-breaku zdaniem wielu kibiców i ekspertów był jednym z najlepszych meczów w historii siatkówki. Amerykanie przegrywali już 1:2, ale w kluczowym momencie weszli na najwyższy poziom i przełamali Samurajów, którzy po tej bolesnej porażce ulegli w niedzielnym meczu o 3. miejsce Słowenii (1:3). Jedyną niewiadomą w tegorocznej Lidze Narodów pozostaje więc kwestia złotych i srebrnych medali. Warto podkreślić, że Polska od 2019 roku nieustannie zdobywa medale w LN, w tym dwa złote w 2023 i 2025. Czy po raz pierwszy polscy siatkarze zdołają obronić tytuł? Czy na ich korzyść zagra przewaga sił po sobotnim półfinale, w którym poradzili sobie zdecydowanie łatwiej i wcześniej niż Amerykanie? Przekonamy się od godziny 13:30, kiedy rozpocznie się finał Polska - USA.