Nie do wiary, co wyprawiał Wilfredo Leon w półfinale ze Słowenią! Nikola Grbić miał jedną prośbę

Polska wygrała ze Słowenią 3:0 i zagra w finale Ligi Narodów.

Najlepiej punktującym zawodnikiem półfinału był fenomenalny Wilfredo Leon.

Przyjmujący reprezentacji Polski posłał aż 6 asów, a i tak dostosował się do prośby Nikoli Grbicia.

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Mecze Polska - Słowenia w siatkówce od lat budzą spore emocje i zainteresowanie, ale tym razem półfinał Ligi Narodów był wyjątkowo jednostronny. Polscy siatkarze nie dali rywalom żadnych szans, wygrywając pewnie w 3 setach. O skali ich dominacji najlepiej świadczy fakt, że w żadnej z rozegranych partii Słoweńcy nie wyszli z 20 punktów - Biało-Czerwoni wygrali 25:16, 25:19 i 25:17. Duża w tym zasługa Wilfredo Leona, który był najlepiej punktującym zawodnikiem półfinału, a w jednym z najważniejszych momentów przy remisie 14:14 w pierwszym secie popisał się serią 6 punktów dla Polski z rzędu! Cenną przewagę zapewnił drużynie również na samym początku trzeciej partii.

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- Nie zawsze wygrywasz 3:0 w półfinale, więc jestem szczęśliwy, szczególnie że zaprezentowaliśmy się dobrze. To nie zawsze jest łatwe w meczu o taką stawkę - mówił na gorąco po meczu Leon przed kamerami Ligi Narodów.

W sumie przeciwko Słowenii zdobył on 16 punktów - 8 w ataku, 2 w bloku i aż 6 zagrywką! Do tego wiele razy odrzucał Słoweńców od siatki swoimi bombami, choć potrafił też zmienić zagrywkę i zagrać zdecydowanie lżej. Okazuje się, że właśnie tego wymagał od niego selekcjoner Nikola Grbić.

Powiedział mi, żebym nie popełniał po prostu dwa razy tych samych błędów na zagrywce, żebym uderzył piłkę trochę wyżej, zmienił trochę sposób uderzenia. I chyba wszyscy widzieli, że udało mi się to zrealizować - zdradził po spotkaniu Leon.

Nasz przyjmujący dodał, że Polacy nie mogą się już doczekać finału, w którym czekają na zwycięzcę drugiego półfinału Japonia - USA. Ma nadzieję, że cała drużyna zaprezentuje się w niedzielę równie dobrze. Początek walki o złoto Ligi Narodów 2 sierpnia o godzinie 13:30 czasu polskiego.

❗️🇵🇱 WILFREDO LEON 🆚️REPREZENTACJA SŁOWENII 🇸🇮 (3-0):▪️ 1️⃣6️⃣ PKT▪️ +10▪️ 42% pozytywnego przyjęcia ▪️ 44% skuteczności w ataku (8/18)▪️ 17% efektywności w ataku ▪️ 6 asów serwisowych (❗️)▪️ 2 punktowe bloki ▪️ 5 zanotowanych obronFoto: Volleyball World#gangłysego pic.twitter.com/DVX1m6401V— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 1, 2026