Polscy siatkarze wdarli się do półfinału Ligi Narodów. Nagle przyszła fatalna wiadomość. "Nie ma niestety możliwości"

Polska pokonała Ukrainę, ale nadeszła fatalna wiadomość

Nasi siatkarze znów dostarczyli nam powody do radości. W ćwierćfinale Ligi Narodów reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17) i awansowała do kolejnej rundy. W półfinale "Biało-czerwoni" zmierzą się ze Słowenią. Spotkanie to odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, o godz. 9.00. Zwycięzca meczu zagra w wielkim finale Ligi Narodów z wygranym w pojedynku Japonia - USA. Po zakończeniu turnieju nie będzie czasu na odpoczynek, bowiem już 9 września startują mistrzostwa Europy, a Polska będzie jednym z faworytów imprezy. Niestety tuż po wygranej z Ukrainą, nadeszła fatalna wiadomość. Jakub Kochanowski, czołowy nasz zawodnik, na mistrzostwach Starego Kontynentu nie zagra. Wszystko z powodu problemów zdrowotnych.

Jakub Kochanowski nie zagra na mistrzostwach Europy w siatkówce. "Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył"

Smutną informację rozgrywający przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Koniec sezonu kadrowego dla mnie - napisał na wstępie Jakub Kochanowski.

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Niestety wszystko, czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana, nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości, żebym zdążył na Mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym. Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pione i z Wami, kibicami, zrobić sobie fotę

- dodał siatkarz, który w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy klubu Aluron CMC Warta Zawiercie.

Przypomnijmy, że podopieczni Nikoli Grbicia na mistrzostwach Europy bronić będą tytułu sprzed trzech lat. Polska turniej zacznie od rywalizacji w grupie B. Naszymi rywalami będą reprezentacje: Bułgarii, Macedonii Północnej, Ukrainy, Portugalii i Izraela.

Galeria: Anastazja Kuś, Kuba Kochanowski i inni. Plebiscyt Znakomitość Roku DOZ.pl

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