Liga Narodów: Kiedy Polska gra w półfinale? Z kim kolejny mecz siatkarzy? Terminarz

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-30 15:27

Polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów! W czwartkowym ćwierćfinale pokonali 3:1 Ukrainę i po raz siódmy z rzędu zagrają o medale tej imprezy. Reprezentację Polski czeka teraz hitowe starcie ze Słowenią, ale kibice muszą uzbroić się w cierpliwość - ten mecz dopiero po dniu przerwy. Sprawdź poniżej, kiedy Polacy grają w półfinale LN. Znamy już dokładny terminarz!

Cieszący się polscy siatkarze, w tym Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. O meczu ze Słowenią przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe
  • Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała w ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainą.
  • Biało-Czerwoni po raz kolejny zagrają o medale tej imprezy, a w półfinale zmierzą się ze Słowenią.
  • Sprawdź, kiedy półfinał Polska - Słowenia i terminarz decydujących meczów w Lidze Narodów.

Liga Narodów: Kiedy półfinał Polska - Słowenia? O której godzinie?

Polscy siatkarze awansowali do turnieju finałowego Ligi Narodów z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek. W fazie zasadniczej zajęli drugie miejsce i zmagania w chińskim Ningbo zaczęli od ćwierćfinału z siódmą Ukrainą. Był to rewanż za starcie z pierwszego tegorocznego turnieju LN w połowie czerwca, gdy w okrojonym składzie Polacy wygrali w Linyi 3:2. Teraz nie było inaczej - podopieczni Nikoli Grbicia grający w najmocniejszym składzie znów pokonali Ukraińców i awansowali do półfinału, w którym czekała już Słowenia.

Liga Narodów. Polska - Ukraina NA ŻYWO. Wynik i relacja live z ćwierćfinału

Polska zmierzyła się z Ukrainą w ostatnim ćwierćfinale, a wcześniej awans do 1/2 finału wywalczyli już Słoweńcy, Japończycy i Amerykanie. Pewną niewiadomą było tylko, kto zagra w pierwszym półfinale, ale wiadomo już, że rywalizacja o finał Ligi Narodów rozpocznie się w sobotę od porannego meczu Polska - Słowenia. W piątek, 31 lipca, drużyny i kibiców czeka dzień przerwy przed decydującymi meczami.

Terminarz 1/2 finału Ligi Narodów i finałów

  • Polska - Słowenia, sobota 1 sierpnia, godz. 9:00
  • Japonia - USA, sobota 1 sierpnia, godz. 13:30
  • Mecz o 3. miejsce: Polska/Słowenia - Japonia/USA, niedziela 2 sierpnia, godz. 9:40
  • Finał: Polska/Słowenia - Japonia/USA, niedziela 2 sierpnia, godz. 13:30

Wszystkie godziny zostały uwzględnione do czasu polskiego.

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