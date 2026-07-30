Liga Narodów. Polska - Ukraina NA ŻYWO. Wynik i relacja live z ćwierćfinału

Polska - Ukraina 1:1 (25:22, 22:25, 4:2, -:-)

Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej

Ukraina: M. Drozd, O. Plotnytskyi, Y. Synytsia, D. Yanchuk, Y. Semeniuk, V. Tupchii, I. Kovalov, V. Shchytkov, Y. Boiko, Y. Kisiliuk, D. Veletskyi, Y. Pampushko, M. Tonkonoh, V. Shchurov

Na żywo Liga Narodów: Polska - Ukraina 5:4 Uff! Pomylił się Semeniuk ze środka, a wcześniej znów zbyt miękko na skrzydle grał Fornal. 4:4 Podwieszony Leon przy próbie ataku z drugiej linii i ponownie Janczuk skutecznie, na potrójnym bloku. 4:3 Dostał w twarz skaczący do bloku Fornal, ale nic sobie z tego nie robi. 4:2 Co za blok Lemańskiego na środku! 3:2 Bołądź skutecznie w kontrze na podwójnym bloku! 2:2 Brawo Fornal za pojedynczy blok w długiej i ważnej akcji! 1:2 Najlepszy w 2. secie Janczuk zaatakował teraz w aut, ale wcześniej Bołądź wpadł w siatkę przy bloku... 0:1 I już na start świetna zagrywka Płotnickiego i punkt z przechodzącej piłki po nieudanym przyjęciu Leona. 0:0 Ukraina rozpoczyna 3. seta od zagrywki. Nie był to udany set Fornala, a zmiana Śliwki do przyjęcia się nie obroniła: 25:22. ✅️

22:25. ❌️



Na własne życzenie, włącznie z selekcjonerem...



Dlaczego Śliwka na boisku? Skoro Leon trzyma linię przyjęcia. Dlaczego Fornal na boisku, skoro wszystko wokół niego jest po prostu złe...



Na własne życzenie.



Screen: Volleyball World #gangłysego… — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 30, 2026 22:25 Zablokowany Leon, przegrywamy seta i jest 1:1 w tym meczu. 22:24 Co tu się stało?! Świetna zagrywka Fornala, odrzuceni Ukraińcy, ale Płotnicki wywinął mocno bez naszego bloku, zahaczając minimalnie końcową linię... 22:23 Znów mocno Janczuk, nie skończył Bołądź, ale jest blok na Płotnickim! Kolejny w kluczowym momencie! Wraca na parkiet Leon, Fornal na zagrywce... I czas dla Ukrainy. 21:23 I niestety as Janczuka w takim momencie - to bez wątpienia bohater Ukrainy w tym secie. Drugi czas dla Nikoli Grbicia. 21:22 Kolejna świetna zagrywka Janczuka. Przyjął ją jedną ręką Fornal, ale pomylił się w ataku. 21:21 WOW! Co za akcja z dwóch stron! W samą linię trafił ukraiński atakujący. Przerwa dla Polski przed zagrywką Janczuka. 21:20 Szalpuk wszedł na zagrywkę za Bołądzia i popisał się asem! Co za zmiana! 20:20 Świetnie odnalazł się w przyjęciu Popiwczak, a Lemański wcisnął się z atakiem ze środka! 19:20 Była obrona, ale Bołądź nie skończył kontry, co po chwili uczynił Janczuk. 18:19 Śliwka wszedł za Leona na przyjęcie, ale szarpnął po zagrywce rywali. Fornal nie skończył trudnej piłki, z kolei Ukrainiec obił nasz blok. 18:18 I udana "sztuczka" trenera - Leon zaserwował w siatkę. 18:17 Zepsuta zagrywka Płotnickiego, u nas do piłki podchodzi Leon, więc Raul Lozano poprosił o czas, aby wybić go z rytmu. 17:17 Dobry wyblok, ale po naszej stronie zabrakło drugiego odbicia i Ukraina wykorzystała kolejny atak. 17:16 Bołądź obija blok i znów Polska na prowadzeniu! 15:16 Ale zaskoczył nas ukraiński rozgrywający kiwką z drugiej piłki! 15:15 Brawo Bołądź! Mocno i wysoko, po bloku nie do obrony! 14:14 Świetny atak Fornala z wysokiej piłki, w sam narożnik! 13:14 Była piłka w górze, ale zatrzymany został Bołądź. 12:13 Wydawało się, że Bołądź uderzył nie do obrony, ale dał radę Pampushko i Płotnicki wykorzystał to w kontrze z drugiej linii! 12:11 Fatalnie zerwany atak Semeniuka ze środka i Polska wraca na prowadzenie! 10:10 Jakubiszak przyjął zagrywkę po taśmie i skończył akcję ze środka! 9:9 Przejście linii 3. metra przy próbie pajpa i mamy remis! 8:9 Wrzucony w siatkę Leon, ale poradził sobie sytuacyjną kiwką! 7:8 Kolejny świetny atak Leona na lewym skrzydle. 6:7 Polacy odpowiadają zagrywką i Bołądź kończy kontrę po przechodzącej piłce! 5:7 Niesamowita seria zagrywek Janczuka, ale w trudnej sytuacji Komenda zablokował Płotnickiego! Arcyważny punkt! 4:7 Odgwizdana rzucona piłka Fornala, który zagrał w ataku oburącz. 4:6 Zerwany atak Fornala, ale przekonany o obiciu bloku wręcz wymusił challenge. Nie miał jednak racji i ten punkt dla Ukrainy. 4:5 Potężny as Janczuka, ustrzelił Popiwczaka. 4:4 Dobrą zmianę daje atakujący Tupchii, który został na parkiecie od początku drugiego seta. 3:2 Świetnie Jakubiszak ze środka! 2:1 NIEWIARYGODNY punkt Leona! Ustrzelił go Płotnicki, ale piłka jakimś cudem została w grze i nasz przyjmujący uderzył z sytuacyjnej piłki nie do obrony! 1:0 Nieudany atak Ukrainy ze środka w pierwszej akcji. 0:0 Komenda rozpoczął drugiego seta. Tak wyglądała jedna z najlepszych akcji Polaków w tym secie: Najpiękniejsza wersja reprezentacji Polski za kadencji Nikoli Grbicia. #gangłysego pic.twitter.com/ssfvn9s6I3 — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 30, 2026 25:22 UFFF! Zablokowany Płotnicki i wygrywamy 1. seta! 24:22 Bołądź mocno, ale wybroniony, i Płotnicki obija nasz blok. 24:21 Bronią się Ukraińcy z prawego skrzydła, na które w trakcie seta wszedł Tupchii. 24:20 Przekroczył linię 9. metra przy zagrywce ukraiński rozgrywający i mamy piłki setowe! 23:20 Kolejny punkt Janczuka z lewego skrzydła. 23:19 Brawo Bołądź! 22:19 Technicznie próbuje Fornal, ale bez efektu. Topnieje nasza przewaga! 22:18 Leon zaserwował w siatkę i do przyjęcia wchodzi za niego Śliwka. 22:17 Uciekamy z trudnego ustawienia przy zagrywce Płotnickiego, atak Leona po bloku. 21:17 Dłuższa akcja na koncie Ukrainy po technicznym uderzeniu Janczuka. Czas dla Nikoli Grbicia. 21:16 Świetnie wyciągnął się w przyjęciu Leon, ale nie skończył wysokiej piłki. Dobra akcja Ukrainy. 21:14 Nieudany challenge Polaków, szukając błędu w rozegraniu rywali, ale po chwili skuteczny atak Sasaka na koniec podwójnej zmiany. 20:13 I kolejna fantastyczna obrona Fornala, tym razem na końcowej linii, po której Leon kończy kontrę! To jego 400. skuteczny atak w rozgrywkach Ligi Narodów! 19:13 Błąd Ukraińców w obronie i darmowy punkt na naszym koncie, warto docenić obronę nogą Fornala! 18:13 Kolejny punkt Leona i wraca Szczurow za Kisiliuka. 17:13 Kisiliuk wszedł na zagrywkę, a Polacy nie skończyli tej akcji w trzech próbach. 17:11 Nikola Grbić wprowadził podwójną zmianę, a Leon zaskoczył rywali kiwką! Druga przerwa dla Ukrainy. 16:11 Cudowny as Fornala ze zmianą kierunku do prostej! 15:11 Fornal też melduje się punktowym atakiem! 14:10 Podwójna zmiana Ukraińców, ale Leon pewnie skończył atak z drugiej linii. 12:9 I Leon podobnie jak Płotnicki drugą zagrywkę wpakował w siatkę. 12:8 Wilfredo Leon odpowiada asem! 11:8 Tym razem gwiazdor Ukrainy w siatkę. 10:8 Potężny as serwisowy Płotnickiego, 118 km/h! 10:6 Kapitalnie Leon po ciasnym skosie, cierpliwie rozegrali to Polacy! Pierwszy czas dla Raula Lozano i Ukrainy. 9:6 Pogubili się Ukraińcy w rozegraniu i Bołądź szybko wykorzystał tę kontrę! 8:6 Bardzo dobre przyjęcie i skuteczny atak Bołądzia! 7:5 Leon przyjął, Leon skończył po bloku! Na ciasnym skrawku siatki. 6:5 Nie trafia Bołądź po skosie, niestety minimalny aut. 6:4 3 zepsute zagrywki z rzędu obu drużyn. 5:2 Pierwszy atak ze środka Bartłomieja Lemańskiego! 4:1 I blok Fornala na Tonkonohu! 3:1 Pierwszy punkt Ukrainy po szarpanym ataku Tonkonoha, ale szybko odpowiedział Bołądź. 2:0 I już pierwsza bomba Leona z zagrywki, po której Bołądź wykorzystał kontrę! 1:0 Mocna zagrywka Płotnickiego, ale Popiwczak przyjął, a Leon pewnie skończył atak z lewego skrzydła! 0:0 Ukraina rozpoczyna ten ćwierćfinał od zagrywki! Warto dodać, że trenerem reprezentacji Ukrainy jest Raul Lozano - były selekcjoner Biało-Czerwonych sprzed lat. Tonkonoh, Shchytkov, Shchurov, Plotnytskyi, Yanchuk, Semeniuk - to skład Ukrainy. Dwie zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego", a teraz już czas na ukraiński hymn. Najpierw zostanie odegrany hymn Polski. 13:22 Rozpoczyna się oficjalna prezentacja drużyn przed meczem! Znamy już wyjściowy skład reprezentacji Polski! Oto wybrańcy Nikoli Grbicia: Mecz #vnlfinals z 🇺🇦 rozpoczną:

Marcin Komenda

Bartłomiej Bołądź

Wilfredo Leon

Tomasz Fornal

Bartłomiej Lemański

Szymon Jakubiszak

Jakub Popiwczak (L)



Powodzenia! pic.twitter.com/kYtqptrYlw — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 30, 2026 Witamy w relacji na żywo z ćwierćfinału Ligi Narodów Polska - Ukraina! Początek spotkania w chińskim Ningbo o godzinie 13:30.

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Polska i Ukraina zmierzą się w ostatnim ćwierćfinale tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej w chińskim Ningbo awans do półfinałów wywalczyły reprezentacje Słowenii (3:0 z Turcją), Japonii (3:1 z Chinami) i USA (3:0 z Włochami). Pierwsza z wymienionych drużyn czeka właśnie na zwycięzcę ćwierćfinału Polska - Ukraina, w którym zdecydowanym faworytem są Biało-Czerwoni.

Polska - Ukraina na żywo. Relacja live z ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarzy

Polacy awansowali do turnieju finałowego LN z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek, które ponieśli jeszcze w czerwcu w pierwszej imprezie fazy zasadniczej, gdy grali w okrojonym składzie. Nawet wtedy zdołali jednak ograć Ukrainę 3:2 w chińskim Linyi. Półtora miesiąca później obie reprezentacje ponownie spotykają się w Chinach, tym razem w ćwierćfinale, co już należy uznać za sukces Ukraińców, którzy w poprzednich latach nie mieli aż tak dobrych wyników. Z pewnością zrobią jednak wszystko, aby utrzeć nosa Polakom. Podopieczni Nikoli Grbicia stoją przed szansą, by po raz siódmy z rzędu zagrać o medale Ligi Narodów. Serbski selekcjoner naszej kadry zabrał do Chin najmocniejszy skład, składający się z 15 zawodników. Jeden z nich musi usiąść na trybunach i w przypadku ćwierćfinału z Ukrainą padło na środkowego Jakuba Majchrzaka. Początek starcia o półfinał LN już o godzinie 13:30 polskiego czasu!