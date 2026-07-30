Liga Narodów. Polska - Ukraina NA ŻYWO. Wynik i relacja live z ćwierćfinału

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-30 14:36

Polscy siatkarze grają dziś (30 lipca) w ćwierćfinale Ligi Narodów z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego spotkania czeka już Słowenia. Czy Biało-Czerwoni po raz siódmy z rzędu zagrają o medale LN? Zapraszamy na relację "Super Expressu" z meczu Polska - Ukraina na żywo od godziny 13:30!

Siatkarz Wilfredo Leon odbija piłkę w parterze. Relację z meczu Polska - Ukraina znajdziesz na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe

Polska - Ukraina 1:1 (25:22, 22:25, 4:2, -:-)

Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej

Ukraina: M. Drozd, O. Plotnytskyi, Y. Synytsia, D. Yanchuk, Y. Semeniuk, V. Tupchii, I. Kovalov, V. Shchytkov, Y. Boiko, Y. Kisiliuk, D. Veletskyi, Y. Pampushko, M. Tonkonoh, V. Shchurov 

Na żywo

Liga Narodów: Polska - Ukraina

5:4

Uff! Pomylił się Semeniuk ze środka, a wcześniej znów zbyt miękko na skrzydle grał Fornal.

4:4

Podwieszony Leon przy próbie ataku z drugiej linii i ponownie Janczuk skutecznie, na potrójnym bloku.

4:3

Dostał w twarz skaczący do bloku Fornal, ale nic sobie z tego nie robi.

4:2

Co za blok Lemańskiego na środku!

3:2

Bołądź skutecznie w kontrze na podwójnym bloku!

2:2

Brawo Fornal za pojedynczy blok w długiej i ważnej akcji!

1:2

Najlepszy w 2. secie Janczuk zaatakował teraz w aut, ale wcześniej Bołądź wpadł w siatkę przy bloku...

0:1

I już na start świetna zagrywka Płotnickiego i punkt z przechodzącej piłki po nieudanym przyjęciu Leona.

0:0

Ukraina rozpoczyna 3. seta od zagrywki.

Nie był to udany set Fornala, a zmiana Śliwki do przyjęcia się nie obroniła:

22:25

Zablokowany Leon, przegrywamy seta i jest 1:1 w tym meczu.

22:24

Co tu się stało?! Świetna zagrywka Fornala, odrzuceni Ukraińcy, ale Płotnicki wywinął mocno bez naszego bloku, zahaczając minimalnie końcową linię...

22:23

Znów mocno Janczuk, nie skończył Bołądź, ale jest blok na Płotnickim! Kolejny w kluczowym momencie! Wraca na parkiet Leon, Fornal na zagrywce... I czas dla Ukrainy.

21:23

I niestety as Janczuka w takim momencie - to bez wątpienia bohater Ukrainy w tym secie. Drugi czas dla Nikoli Grbicia.

21:22

Kolejna świetna zagrywka Janczuka. Przyjął ją jedną ręką Fornal, ale pomylił się w ataku.

21:21

WOW! Co za akcja z dwóch stron! W samą linię trafił ukraiński atakujący. Przerwa dla Polski przed zagrywką Janczuka.

21:20

Szalpuk wszedł na zagrywkę za Bołądzia i popisał się asem! Co za zmiana!

20:20

Świetnie odnalazł się w przyjęciu Popiwczak, a Lemański wcisnął się z atakiem ze środka!

19:20

Była obrona, ale Bołądź nie skończył kontry, co po chwili uczynił Janczuk.

18:19

Śliwka wszedł za Leona na przyjęcie, ale szarpnął po zagrywce rywali. Fornal nie skończył trudnej piłki, z kolei Ukrainiec obił nasz blok.

18:18

I udana "sztuczka" trenera - Leon zaserwował w siatkę.

18:17

Zepsuta zagrywka Płotnickiego, u nas do piłki podchodzi Leon, więc Raul Lozano poprosił o czas, aby wybić go z rytmu.

17:17

Dobry wyblok, ale po naszej stronie zabrakło drugiego odbicia i Ukraina wykorzystała kolejny atak.

17:16

Bołądź obija blok i znów Polska na prowadzeniu!

15:16

Ale zaskoczył nas ukraiński rozgrywający kiwką z drugiej piłki!

15:15

Brawo Bołądź! Mocno i wysoko, po bloku nie do obrony!

14:14

Świetny atak Fornala z wysokiej piłki, w sam narożnik!

13:14

Była piłka w górze, ale zatrzymany został Bołądź.

12:13

Wydawało się, że Bołądź uderzył nie do obrony, ale dał radę Pampushko i Płotnicki wykorzystał to w kontrze z drugiej linii!

12:11

Fatalnie zerwany atak Semeniuka ze środka i Polska wraca na prowadzenie!

10:10

Jakubiszak przyjął zagrywkę po taśmie i skończył akcję ze środka!

9:9

Przejście linii 3. metra przy próbie pajpa i mamy remis!

8:9

Wrzucony w siatkę Leon, ale poradził sobie sytuacyjną kiwką!

7:8

Kolejny świetny atak Leona na lewym skrzydle.

6:7

Polacy odpowiadają zagrywką i Bołądź kończy kontrę po przechodzącej piłce!

5:7

Niesamowita seria zagrywek Janczuka, ale w trudnej sytuacji Komenda zablokował Płotnickiego! Arcyważny punkt!

4:7

Odgwizdana rzucona piłka Fornala, który zagrał w ataku oburącz.

4:6

Zerwany atak Fornala, ale przekonany o obiciu bloku wręcz wymusił challenge. Nie miał jednak racji i ten punkt dla Ukrainy.

4:5

Potężny as Janczuka, ustrzelił Popiwczaka.

4:4

Dobrą zmianę daje atakujący Tupchii, który został na parkiecie od początku drugiego seta.

3:2

Świetnie Jakubiszak ze środka!

2:1

NIEWIARYGODNY punkt Leona! Ustrzelił go Płotnicki, ale piłka jakimś cudem została w grze i nasz przyjmujący uderzył z sytuacyjnej piłki nie do obrony!

1:0

Nieudany atak Ukrainy ze środka w pierwszej akcji.

0:0

Komenda rozpoczął drugiego seta.

Tak wyglądała jedna z najlepszych akcji Polaków w tym secie:

25:22

UFFF! Zablokowany Płotnicki i wygrywamy 1. seta!

24:22

Bołądź mocno, ale wybroniony, i Płotnicki obija nasz blok.

24:21

Bronią się Ukraińcy z prawego skrzydła, na które w trakcie seta wszedł Tupchii.

24:20

Przekroczył linię 9. metra przy zagrywce ukraiński rozgrywający i mamy piłki setowe!

23:20

Kolejny punkt Janczuka z lewego skrzydła.

23:19

Brawo Bołądź!

22:19

Technicznie próbuje Fornal, ale bez efektu. Topnieje nasza przewaga!

22:18

Leon zaserwował w siatkę i do przyjęcia wchodzi za niego Śliwka.

22:17

Uciekamy z trudnego ustawienia przy zagrywce Płotnickiego, atak Leona po bloku.

21:17

Dłuższa akcja na koncie Ukrainy po technicznym uderzeniu Janczuka. Czas dla Nikoli Grbicia.

21:16

Świetnie wyciągnął się w przyjęciu Leon, ale nie skończył wysokiej piłki. Dobra akcja Ukrainy.

21:14

Nieudany challenge Polaków, szukając błędu w rozegraniu rywali, ale po chwili skuteczny atak Sasaka na koniec podwójnej zmiany.

20:13

I kolejna fantastyczna obrona Fornala, tym razem na końcowej linii, po której Leon kończy kontrę! To jego 400. skuteczny atak w rozgrywkach Ligi Narodów!

19:13

Błąd Ukraińców w obronie i darmowy punkt na naszym koncie, warto docenić obronę nogą Fornala!

18:13

Kolejny punkt Leona i wraca Szczurow za Kisiliuka.

17:13

Kisiliuk wszedł na zagrywkę, a Polacy nie skończyli tej akcji w trzech próbach.

17:11

Nikola Grbić wprowadził podwójną zmianę, a Leon zaskoczył rywali kiwką! Druga przerwa dla Ukrainy.

16:11

Cudowny as Fornala ze zmianą kierunku do prostej!

15:11

Fornal też melduje się punktowym atakiem!

14:10

Podwójna zmiana Ukraińców, ale Leon pewnie skończył atak z drugiej linii.

12:9

I Leon podobnie jak Płotnicki drugą zagrywkę wpakował w siatkę.

12:8

Wilfredo Leon odpowiada asem!

11:8

Tym razem gwiazdor Ukrainy w siatkę.

10:8

Potężny as serwisowy Płotnickiego, 118 km/h!

10:6

Kapitalnie Leon po ciasnym skosie, cierpliwie rozegrali to Polacy! Pierwszy czas dla Raula Lozano i Ukrainy.

9:6

Pogubili się Ukraińcy w rozegraniu i Bołądź szybko wykorzystał tę kontrę!

8:6

Bardzo dobre przyjęcie i skuteczny atak Bołądzia!

7:5

Leon przyjął, Leon skończył po bloku! Na ciasnym skrawku siatki.

6:5

Nie trafia Bołądź po skosie, niestety minimalny aut.

6:4

3 zepsute zagrywki z rzędu obu drużyn.

5:2

Pierwszy atak ze środka Bartłomieja Lemańskiego!

4:1

I blok Fornala na Tonkonohu!

3:1

Pierwszy punkt Ukrainy po szarpanym ataku Tonkonoha, ale szybko odpowiedział Bołądź.

2:0

I już pierwsza bomba Leona z zagrywki, po której Bołądź wykorzystał kontrę!

1:0

Mocna zagrywka Płotnickiego, ale Popiwczak przyjął, a Leon pewnie skończył atak z lewego skrzydła!

0:0

Ukraina rozpoczyna ten ćwierćfinał od zagrywki!

Warto dodać, że trenerem reprezentacji Ukrainy jest Raul Lozano - były selekcjoner Biało-Czerwonych sprzed lat.

Tonkonoh, Shchytkov, Shchurov, Plotnytskyi, Yanchuk, Semeniuk - to skład Ukrainy.

Dwie zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego", a teraz już czas na ukraiński hymn.

Najpierw zostanie odegrany hymn Polski.

13:22

Rozpoczyna się oficjalna prezentacja drużyn przed meczem!

Znamy już wyjściowy skład reprezentacji Polski! Oto wybrańcy Nikoli Grbicia:

Witamy w relacji na żywo z ćwierćfinału Ligi Narodów Polska - Ukraina! Początek spotkania w chińskim Ningbo o godzinie 13:30.

Polska i Ukraina zmierzą się w ostatnim ćwierćfinale tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej w chińskim Ningbo awans do półfinałów wywalczyły reprezentacje Słowenii (3:0 z Turcją), Japonii (3:1 z Chinami) i USA (3:0 z Włochami). Pierwsza z wymienionych drużyn czeka właśnie na zwycięzcę ćwierćfinału Polska - Ukraina, w którym zdecydowanym faworytem są Biało-Czerwoni.

Polska - Ukraina na żywo. Relacja live z ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarzy

Polacy awansowali do turnieju finałowego LN z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek, które ponieśli jeszcze w czerwcu w pierwszej imprezie fazy zasadniczej, gdy grali w okrojonym składzie. Nawet wtedy zdołali jednak ograć Ukrainę 3:2 w chińskim Linyi. Półtora miesiąca później obie reprezentacje ponownie spotykają się w Chinach, tym razem w ćwierćfinale, co już należy uznać za sukces Ukraińców, którzy w poprzednich latach nie mieli aż tak dobrych wyników. Z pewnością zrobią jednak wszystko, aby utrzeć nosa Polakom. Podopieczni Nikoli Grbicia stoją przed szansą, by po raz siódmy z rzędu zagrać o medale Ligi Narodów. Serbski selekcjoner naszej kadry zabrał do Chin najmocniejszy skład, składający się z 15 zawodników. Jeden z nich musi usiąść na trybunach i w przypadku ćwierćfinału z Ukrainą padło na środkowego Jakuba Majchrzaka. Początek starcia o półfinał LN już o godzinie 13:30 polskiego czasu!

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek
LIGA NARODÓW
SIATKÓWKA
REPREZENTACJA POLSKICH SIATKARZY