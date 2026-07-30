Liga Narodów. Polska - Ukraina NA ŻYWO. Wynik i relacja live z ćwierćfinału

Polska - Ukraina 1:1 (25:22, 22:25, 4:2, -:-)
Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej
Ukraina: M. Drozd, O. Plotnytskyi, Y. Synytsia, D. Yanchuk, Y. Semeniuk, V. Tupchii, I. Kovalov, V. Shchytkov, Y. Boiko, Y. Kisiliuk, D. Veletskyi, Y. Pampushko, M. Tonkonoh, V. Shchurov
Liga Narodów: Polska - Ukraina
5:4
Uff! Pomylił się Semeniuk ze środka, a wcześniej znów zbyt miękko na skrzydle grał Fornal.
4:4
Podwieszony Leon przy próbie ataku z drugiej linii i ponownie Janczuk skutecznie, na potrójnym bloku.
4:3
Dostał w twarz skaczący do bloku Fornal, ale nic sobie z tego nie robi.
4:2
Co za blok Lemańskiego na środku!
3:2
Bołądź skutecznie w kontrze na podwójnym bloku!
2:2
Brawo Fornal za pojedynczy blok w długiej i ważnej akcji!
1:2
Najlepszy w 2. secie Janczuk zaatakował teraz w aut, ale wcześniej Bołądź wpadł w siatkę przy bloku...
0:1
I już na start świetna zagrywka Płotnickiego i punkt z przechodzącej piłki po nieudanym przyjęciu Leona.
0:0
Ukraina rozpoczyna 3. seta od zagrywki.
Nie był to udany set Fornala, a zmiana Śliwki do przyjęcia się nie obroniła:
25:22. ✅️— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 30, 2026
22:25. ❌️
Na własne życzenie, włącznie z selekcjonerem...
Dlaczego Śliwka na boisku? Skoro Leon trzyma linię przyjęcia. Dlaczego Fornal na boisku, skoro wszystko wokół niego jest po prostu złe...
Na własne życzenie.
Screen: Volleyball World #gangłysego…
22:25
Zablokowany Leon, przegrywamy seta i jest 1:1 w tym meczu.
22:24
Co tu się stało?! Świetna zagrywka Fornala, odrzuceni Ukraińcy, ale Płotnicki wywinął mocno bez naszego bloku, zahaczając minimalnie końcową linię...
22:23
Znów mocno Janczuk, nie skończył Bołądź, ale jest blok na Płotnickim! Kolejny w kluczowym momencie! Wraca na parkiet Leon, Fornal na zagrywce... I czas dla Ukrainy.
21:23
I niestety as Janczuka w takim momencie - to bez wątpienia bohater Ukrainy w tym secie. Drugi czas dla Nikoli Grbicia.
21:22
Kolejna świetna zagrywka Janczuka. Przyjął ją jedną ręką Fornal, ale pomylił się w ataku.
21:21
WOW! Co za akcja z dwóch stron! W samą linię trafił ukraiński atakujący. Przerwa dla Polski przed zagrywką Janczuka.
21:20
Szalpuk wszedł na zagrywkę za Bołądzia i popisał się asem! Co za zmiana!
20:20
Świetnie odnalazł się w przyjęciu Popiwczak, a Lemański wcisnął się z atakiem ze środka!
19:20
Była obrona, ale Bołądź nie skończył kontry, co po chwili uczynił Janczuk.
18:19
Śliwka wszedł za Leona na przyjęcie, ale szarpnął po zagrywce rywali. Fornal nie skończył trudnej piłki, z kolei Ukrainiec obił nasz blok.
18:18
I udana "sztuczka" trenera - Leon zaserwował w siatkę.
18:17
Zepsuta zagrywka Płotnickiego, u nas do piłki podchodzi Leon, więc Raul Lozano poprosił o czas, aby wybić go z rytmu.
17:17
Dobry wyblok, ale po naszej stronie zabrakło drugiego odbicia i Ukraina wykorzystała kolejny atak.
17:16
Bołądź obija blok i znów Polska na prowadzeniu!
15:16
Ale zaskoczył nas ukraiński rozgrywający kiwką z drugiej piłki!
15:15
Brawo Bołądź! Mocno i wysoko, po bloku nie do obrony!
14:14
Świetny atak Fornala z wysokiej piłki, w sam narożnik!
13:14
Była piłka w górze, ale zatrzymany został Bołądź.
12:13
Wydawało się, że Bołądź uderzył nie do obrony, ale dał radę Pampushko i Płotnicki wykorzystał to w kontrze z drugiej linii!
12:11
Fatalnie zerwany atak Semeniuka ze środka i Polska wraca na prowadzenie!
10:10
Jakubiszak przyjął zagrywkę po taśmie i skończył akcję ze środka!
9:9
Przejście linii 3. metra przy próbie pajpa i mamy remis!
8:9
Wrzucony w siatkę Leon, ale poradził sobie sytuacyjną kiwką!
7:8
Kolejny świetny atak Leona na lewym skrzydle.
6:7
Polacy odpowiadają zagrywką i Bołądź kończy kontrę po przechodzącej piłce!
5:7
Niesamowita seria zagrywek Janczuka, ale w trudnej sytuacji Komenda zablokował Płotnickiego! Arcyważny punkt!
4:7
Odgwizdana rzucona piłka Fornala, który zagrał w ataku oburącz.
4:6
Zerwany atak Fornala, ale przekonany o obiciu bloku wręcz wymusił challenge. Nie miał jednak racji i ten punkt dla Ukrainy.
4:5
Potężny as Janczuka, ustrzelił Popiwczaka.
4:4
Dobrą zmianę daje atakujący Tupchii, który został na parkiecie od początku drugiego seta.
3:2
Świetnie Jakubiszak ze środka!
2:1
NIEWIARYGODNY punkt Leona! Ustrzelił go Płotnicki, ale piłka jakimś cudem została w grze i nasz przyjmujący uderzył z sytuacyjnej piłki nie do obrony!
1:0
Nieudany atak Ukrainy ze środka w pierwszej akcji.
0:0
Komenda rozpoczął drugiego seta.
Tak wyglądała jedna z najlepszych akcji Polaków w tym secie:
Najpiękniejsza wersja reprezentacji Polski za kadencji Nikoli Grbicia. #gangłysego pic.twitter.com/ssfvn9s6I3— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) July 30, 2026
25:22
UFFF! Zablokowany Płotnicki i wygrywamy 1. seta!
24:22
Bołądź mocno, ale wybroniony, i Płotnicki obija nasz blok.
24:21
Bronią się Ukraińcy z prawego skrzydła, na które w trakcie seta wszedł Tupchii.
24:20
Przekroczył linię 9. metra przy zagrywce ukraiński rozgrywający i mamy piłki setowe!
23:20
Kolejny punkt Janczuka z lewego skrzydła.
23:19
Brawo Bołądź!
22:19
Technicznie próbuje Fornal, ale bez efektu. Topnieje nasza przewaga!
22:18
Leon zaserwował w siatkę i do przyjęcia wchodzi za niego Śliwka.
22:17
Uciekamy z trudnego ustawienia przy zagrywce Płotnickiego, atak Leona po bloku.
21:17
Dłuższa akcja na koncie Ukrainy po technicznym uderzeniu Janczuka. Czas dla Nikoli Grbicia.
21:16
Świetnie wyciągnął się w przyjęciu Leon, ale nie skończył wysokiej piłki. Dobra akcja Ukrainy.
21:14
Nieudany challenge Polaków, szukając błędu w rozegraniu rywali, ale po chwili skuteczny atak Sasaka na koniec podwójnej zmiany.
20:13
I kolejna fantastyczna obrona Fornala, tym razem na końcowej linii, po której Leon kończy kontrę! To jego 400. skuteczny atak w rozgrywkach Ligi Narodów!
19:13
Błąd Ukraińców w obronie i darmowy punkt na naszym koncie, warto docenić obronę nogą Fornala!
18:13
Kolejny punkt Leona i wraca Szczurow za Kisiliuka.
17:13
Kisiliuk wszedł na zagrywkę, a Polacy nie skończyli tej akcji w trzech próbach.
17:11
Nikola Grbić wprowadził podwójną zmianę, a Leon zaskoczył rywali kiwką! Druga przerwa dla Ukrainy.
16:11
Cudowny as Fornala ze zmianą kierunku do prostej!
15:11
Fornal też melduje się punktowym atakiem!
14:10
Podwójna zmiana Ukraińców, ale Leon pewnie skończył atak z drugiej linii.
12:9
I Leon podobnie jak Płotnicki drugą zagrywkę wpakował w siatkę.
12:8
Wilfredo Leon odpowiada asem!
11:8
Tym razem gwiazdor Ukrainy w siatkę.
10:8
Potężny as serwisowy Płotnickiego, 118 km/h!
10:6
Kapitalnie Leon po ciasnym skosie, cierpliwie rozegrali to Polacy! Pierwszy czas dla Raula Lozano i Ukrainy.
9:6
Pogubili się Ukraińcy w rozegraniu i Bołądź szybko wykorzystał tę kontrę!
8:6
Bardzo dobre przyjęcie i skuteczny atak Bołądzia!
7:5
Leon przyjął, Leon skończył po bloku! Na ciasnym skrawku siatki.
6:5
Nie trafia Bołądź po skosie, niestety minimalny aut.
6:4
3 zepsute zagrywki z rzędu obu drużyn.
5:2
Pierwszy atak ze środka Bartłomieja Lemańskiego!
4:1
I blok Fornala na Tonkonohu!
3:1
Pierwszy punkt Ukrainy po szarpanym ataku Tonkonoha, ale szybko odpowiedział Bołądź.
2:0
I już pierwsza bomba Leona z zagrywki, po której Bołądź wykorzystał kontrę!
1:0
Mocna zagrywka Płotnickiego, ale Popiwczak przyjął, a Leon pewnie skończył atak z lewego skrzydła!
0:0
Ukraina rozpoczyna ten ćwierćfinał od zagrywki!
Warto dodać, że trenerem reprezentacji Ukrainy jest Raul Lozano - były selekcjoner Biało-Czerwonych sprzed lat.
Tonkonoh, Shchytkov, Shchurov, Plotnytskyi, Yanchuk, Semeniuk - to skład Ukrainy.
Dwie zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego", a teraz już czas na ukraiński hymn.
Najpierw zostanie odegrany hymn Polski.
13:22
Rozpoczyna się oficjalna prezentacja drużyn przed meczem!
Znamy już wyjściowy skład reprezentacji Polski! Oto wybrańcy Nikoli Grbicia:
Mecz #vnlfinals z 🇺🇦 rozpoczną:— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) July 30, 2026
Marcin Komenda
Bartłomiej Bołądź
Wilfredo Leon
Tomasz Fornal
Bartłomiej Lemański
Szymon Jakubiszak
Jakub Popiwczak (L)
Powodzenia! pic.twitter.com/kYtqptrYlw
Witamy w relacji na żywo z ćwierćfinału Ligi Narodów Polska - Ukraina! Początek spotkania w chińskim Ningbo o godzinie 13:30.
Polska i Ukraina zmierzą się w ostatnim ćwierćfinale tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej w chińskim Ningbo awans do półfinałów wywalczyły reprezentacje Słowenii (3:0 z Turcją), Japonii (3:1 z Chinami) i USA (3:0 z Włochami). Pierwsza z wymienionych drużyn czeka właśnie na zwycięzcę ćwierćfinału Polska - Ukraina, w którym zdecydowanym faworytem są Biało-Czerwoni.
Polska - Ukraina na żywo. Relacja live z ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarzy
Polacy awansowali do turnieju finałowego LN z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek, które ponieśli jeszcze w czerwcu w pierwszej imprezie fazy zasadniczej, gdy grali w okrojonym składzie. Nawet wtedy zdołali jednak ograć Ukrainę 3:2 w chińskim Linyi. Półtora miesiąca później obie reprezentacje ponownie spotykają się w Chinach, tym razem w ćwierćfinale, co już należy uznać za sukces Ukraińców, którzy w poprzednich latach nie mieli aż tak dobrych wyników. Z pewnością zrobią jednak wszystko, aby utrzeć nosa Polakom. Podopieczni Nikoli Grbicia stoją przed szansą, by po raz siódmy z rzędu zagrać o medale Ligi Narodów. Serbski selekcjoner naszej kadry zabrał do Chin najmocniejszy skład, składający się z 15 zawodników. Jeden z nich musi usiąść na trybunach i w przypadku ćwierćfinału z Ukrainą padło na środkowego Jakuba Majchrzaka. Początek starcia o półfinał LN już o godzinie 13:30 polskiego czasu!