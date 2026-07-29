Reprezentacja Polski sięgnie po złoto Ligi Narodów? Jan Firlej tak patrzy na mecz z Ukrainą

Polska, obrońca tytułu Ligi Narodów, zakończyła fazę zasadniczą na drugim miejscu, szykując się na ćwierćfinał z Ukrainą.

Choć wcześniej pokonali rywali 3:2, trener Grbić i zawodnicy ostrzegają przed lekceważeniem, wzywając do maksymalnej koncentracji.

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Polski zespół z Ukrainą zmierzył się podczas pierwszego turnieju. Wtedy wygraliśmy 3:2. Jak będzie tym razem?

- Ukraina nie jest w tym momencie na poziomie Włoch, Stanów czy Japonii - ocenił trener Nikola Grbić w Polsacie Sport. - Musimy starać się zagrać jak najlepiej. Nie możemy nie doceniać tego przeciwnika. Dlatego musimy starać się grać swoją najlepszą siatkówkę. Nasza koncentracja musi być na Ukrainie - podkreślił selekcjoner.

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Kadrowicze także doceniają siłę Ukrainy, ale wierzą w to, że to nasz zespół awansuje w półfinale.

- Ukraina to trudny rywal, który z każdym turniejem grał coraz lepiej - przyznał Wilfredo Leon w Polsacie Sport. - Będzie chciała zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Ale będziemy na to gotowi. Znamy ukraińskich zawodników, którzy grają w polskiej lidze - dodał.

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Do Chin poleciał Jan Firlej, który podczas trzeciego turnieju miał problemy zdrowotne. Selekcjoner wierzy, że rozgrywający Projektu będzie wzmocnieniem drużyny narodowej.

- Firlej ma duże doświadczenie - podkreślił Serb. - Jeszcze nie jest w formie. Dla mnie jest ważne, że fizycznie jest w stanie grać - przekonywał.

Wilfredo Leon także zwraca uwagę na klasę doświadczonego siatkarza kadry.

- Czujemy się z nim mocniej - nie miał wątpliwości Leon. - Jest rozgrywającym, który ma trochę doświadczenia. Będzie pomagał nam nie tylko pod kątem grania, ale także dopingiem. Plusem jest także to, że kilka lat gra w kadrze - przypomniał.

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Sam Firlej docenia potencjał Ukrainy i jej czołowego zawodnika, którym jest przyjmujący Ołeh Plotnytskyi.

- To klasowy gracz, więc na pewno to wartość dodana dla zespołu z Ukrainy - Firlej komplementował rywala. - Graliśmy z nimi na pierwszym turnieju, gdzie tylko Oleha brakowało. Wiemy, że jest to nieprzyjemny rywal. Myślę, że dobrze ich przeanalizujemy. Skupimy się na tym, co my chcemy robić na boisku. Wszystko w naszych rękach - zwrócił uwagę.

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Reprezentacja Polski w przypadku wyeliminowania Ukrainy trafi na Słowenię, która pokonała 3:0 Turcję. Czy Polacy są w łatwiejszej części drabinki?

- Na papierze może tak to wyglądać, ale czasami nic bardziej mylnego. Musimy trzymać mocno koncentrację i dobrze trenować - stwierdził Firlej.

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