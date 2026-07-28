Zawierucha u polskich siatkarek. Zuzanna Górecka przerywa milczenie po głośnej rezygnacji

- Zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie - powiedziała Joanna Wołosz o siatkarkach rezygnujących z gry w reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport i wywołała prawdziwą burzę.

Jedną z tych, które zrezygnowały w ostatnim czasie z kadry, jest przyjmująca Zuzanna Górecka.

26-latka zareagowała na zamieszanie po słowach Wołosz w mediach społecznościowych.

Burza w reprezentacji Polski siatkarek. "Mają o sobie za wysokie mniemanie"

- Podczas tworzenia tej listy, jak wiecie, musiałem zmierzyć się z pewnymi trudnościami i odmowami, a niektóre zawodniczki odrzuciły zaproszenie. Szczerze mówiąc, działo się to w każdym sezonie, odkąd sprawuję tę funkcję, być może z wyjątkiem sezonu olimpijskiego - mówił w kwietniu selekcjoner Stefano Lavarini, ogłaszając kadrę siatkarek na sezon 2026. Później Biało-Czerwone walczyły w Lidze Narodów, ale przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy temat powołań do reprezentacji znów stał się głośny.

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Zapalnikiem okazał się wywiad byłej kapitan Joanny Wołosz z TVP Sport, która po igrzyskach olimpijskich w Paryżu zakończyła reprezentacyjną karierę.

Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie. I ok – szanuję ich decyzje, że nie chcą grać w kadrze, a skupić się na rywalizacji w klubie, który najwięcej zapłaci, bo siatkówka to po prostu ich główne źródło utrzymania. Jest to jednak totalnie inna wersja kariery niż moja. Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej, do kibiców i ich emocji - stwierdziła wprost słynna rozgrywająca.

Jej słowa rozpętały prawdziwą burzę i wywołały już pierwsze reakcje.

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Zuzanna Górecka odmówiła reprezentacji, a teraz przerywa milczenie

W studiu Polsatu Sport kierownik reprezentacji Szymon Szlendak opowiedział, jak zszokowała go odmowa ze strony środkowej Dominiki Pierzchały, którą próbowano powołać w zeszłym roku na Uniwersjadę, Ligę Narodów, a także mistrzostwa świata. Inną z zawodniczek, której od 2025 r. brakuje w reprezentacji, jest Zuzanna Górecka - wcześniej jedna z liderek drużyny Lavariniego. Sytuacja zmieniła się po poważnej kontuzji, której doznała w finale Tauron Ligi 2023. Po wielomiesięcznej rehabilitacji znalazła się w szerokiej kadrze Polski przed igrzyskami, ale ostatecznie zabrakło dla niej miejsca. Później na dobre zniknęła z reprezentacji, a powody pozostawały tajemnicą między zawodniczką a selekcjonerem.

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W obliczu trwającego zamieszania Górecka postanowiła wypowiedzieć się w tej sprawie w mediach społecznościowych.

- Spojrzałbym na problem z drugiej strony. Zastanowiłbym się nad perspektywą Sebastiana Świderskiego, całego sztabu szkoleniowego: A dlaczego te zawodniczki nie chcą przyjechać na reprezentację? - siatkarka zacytowała wypowiedź Łukasza Kadziewicza z programu "Misja Siatka", komentując wymownie: "Nic dodać, nic ująć".

Sprawa rezygnacji z gry w reprezentacji Polski może więc mieć drugie dno. W najbliższym czasie pojawi się zapewne więcej komentarzy pozwalających zrozumieć obie strony narastającego konfliktu.

Autor: Zuzanna Górecka/ Instagram Zuzanna Górecka o braku gry w reprezentacji Polski