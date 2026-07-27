Liga Narodów: Kiedy mecz siatkarzy Polska - Ukraina? O której godzinie?

- Polscy siatkarze zaczynają walkę w finałach Ligi Narodów w Ningbo.
- Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Ukraina.
- Sprawdź, kiedy mecz Polska - Ukraina siatkarzy w 1/4 finału LN.
Reprezentacja Polski siatkarzy od kilku dni trenuje już w Ningbo, przygotowując się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Poza broniącym tytułu zespołem Nikoli Grbicia zakwalifikowali się do niego również Japończycy, Słoweńcy, Włosi, Amerykanie, Turcy, Ukraińcy i gospodarze turnieju, czyli Chińczycy.
Pierwszym rywalem Polaków w Ningbo będzie reprezentacja Ukrainy, która zajęła ostatnie miejsce premiowane awansem. Faworytem w tym starciu będą oczywiście Biało-Czerwoni.
- Może Ukraina nie jest na poziomie Włoch czy Stanów Zjednoczonych lub Japończyków w tym momencie, ale to my musimy starać się zagrać swoją najlepszą siatkówkę - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Nikola Grbić, trener naszych siatkarzy. - Nie możemy nie doceniać tego przeciwnika i musimy starać się grać najlepszymi środkami, jakimi dysponujemy. Dzień po dniu, krok po kroku będziemy myśleć o następnych rzeczach, ale nasza koncentracja musi być utrzymana na Ukrainie" - dodał trener naszej kadry.
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Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:
- Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
- Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
- Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak
- Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk
- Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny
Finały Ligi Narodów TERMINARZ: Kiedy grają polscy siatkarze?
Polscy siatkarze rywalizację w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo rozpoczną meczem z Ukrainą w czwartek 30 lipca o godzinie 13.30 polskiego czasu. Poniżej dokładny terminarz 1/4 finału LN.
1/4 finału (godziny wg polskiego czasu)
- Słowenia - Turcja, 29 lipca godz. 9
- Japonia - Chiny, 29 lipca godz. 13.30
- Włochy - USA, 30 lipca godz. 9
- Polska - Ukraina, 30 lipca godz. 13.30