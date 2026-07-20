Jest już terminarz finałów Ligi Narodów! Sprawdź, kiedy pierwszy mecz polskich siatkarzy!

Polscy siatkarze na zakończenie rywalizacji w fazie zasadniczej Ligi Narodów rozbili w Chicago reprezentację USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). Ostatecznie Biało-Czerwoni wygrali w tej edycji LN 10 meczów, zaliczając 2 porażki - z niepokonaną Japonią 2:3 i ze Słowenią również 2:3.

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Impreza finałowa odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Oprócz Biało-Czerwonych i gospodarzy wystąpią tam: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina. Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą. Pozostałe pary to: Japonia - Chiny, Słowenia - Turcja i Włochy - USA.

"Co za Zespół! Chiny, nadchodzimy!" - skomentował na Instagramie ostatnie zwycięstwa polskich siatkarzy Wilfredo Leon.

Finały Ligi Narodów TERMINARZ: Kiedy grają polscy siatkarze?

Jest już terminarz finałowego turnieju Ligi Narodów w Ningbo. Polscy siatkarze rywalizację rozpoczną meczem z Ukrainą w czwartek 30 lipca o godzinie 13.30 polskiego czasu. Poniżej dokładny terminarz finałów LN.

1/4 finału (godziny wg polskiego czasu)

Słowenia - Turcja, 29 lipca godz. 9

Japonia - Chiny, 29 lipca godz. 13.30

Włochy - USA, 30 lipca godz. 9

Polska - Ukraina, 30 lipca godz. 13.30

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