Polscy siatkarze grają w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej.

Z 9 wygranymi w 11 meczach są już pewni awansu do finałów LN.

Kiedy Biało-Czerwoni grają kolejny mecz z USA? Poniżej terminarz Polaków w Lidze Narodów.

Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz

Polscy siatkarze wygrali z Francją 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:18) w swoim trzecim meczu w turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-Czerwoni do turnieju w Chicago przystępowali po udanym etapie LN w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w USA pokonali gładko wicemistrzów świata - Bułgarów 3:0, a dwa dni później równie szybko wygrali z Brazylią 3:0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego.

Liga Narodów: Polscy siatkarze pokonali Francję!

Kolejnymi rywalami polskich siatkarzy - na zakończenie turnieju LN w Chicago i fazy zasadniczej - będzie reprezentacja USA. Ten mecz zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek (godz. 3 polskiego czasu).

Terminarz Polaków w Lidze Narodów (daty i godziny czasu polskiego):

Środa, 15 lipca 2026 (godz. 19): Polska 3:0 Bułgaria

Sobota, 18 lipca 2026 (godz. 3): Polska 3:0 Brazylia

Sobota, 18 lipca 2026 (godz. 23): Polska 3:1 Francja

Poniedziałek, 20 lipca 2026 (godz. 3): Polska - USA

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