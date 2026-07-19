Liga Narodów: Kiedy mecz siatkarzy Polska - USA? O której godzinie?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-19 7:18

Polscy siatkarze w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie zasadniczej pokonali już Bułgarię (3:0), Brazylię (3:0), a w minioną noc ograli także Francję (3:1). Zespół trenera Nikoli Grbicia zapewnił już sobie awans do imprezy finałowej (29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo). Na koniec rywalizacji w Chicago powalczy z reprezentacją USA. Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Poniżej terminarz.

Polscy siatkarze cieszą się na boisku. O meczu Polska - USA w Lidze Narodów przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Fotostyk / Super Express
  • Polscy siatkarze grają w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej.
  • Z 9 wygranymi w 11 meczach są już pewni awansu do finałów LN.
  • Kiedy Biało-Czerwoni grają kolejny mecz z USA? Poniżej terminarz Polaków w Lidze Narodów.

Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz

Polscy siatkarze wygrali z Francją 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:18) w swoim trzecim meczu w turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-Czerwoni do turnieju w Chicago przystępowali po udanym etapie LN w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w USA pokonali gładko wicemistrzów świata - Bułgarów 3:0, a dwa dni później równie szybko wygrali z Brazylią 3:0 i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. 

Liga Narodów: Polscy siatkarze pokonali Francję!

Kolejnymi rywalami polskich siatkarzy - na zakończenie turnieju LN w Chicago i fazy zasadniczej - będzie reprezentacja USA. Ten mecz zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek (godz. 3 polskiego czasu).

Terminarz Polaków w Lidze Narodów (daty i godziny czasu polskiego):

  • Środa, 15 lipca 2026 (godz. 19): Polska 3:0 Bułgaria
  • Sobota, 18 lipca 2026 (godz. 3): Polska 3:0 Brazylia
  • Sobota, 18 lipca 2026 (godz. 23): Polska 3:1 Francja
  • Poniedziałek, 20 lipca 2026 (godz. 3): Polska - USA
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