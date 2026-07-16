Liga Narodów: Kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie kolejny mecz Polaków?

Polscy siatkarze grają w ostatnim turnieju Ligi Narodów rundy zasadniczej.

Z 7 wygranymi w 9 meczach są o krok od awansu do finałów LN.

Kiedy Biało-Czerwoni grają kolejny mecz? Sprawdź terminarz Ligi Narodów.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz Ligi Narodów

Zmagania w Lidze Narodów siatkarzy powoli dobiegają końca. W dniach 15-19 lipca odbywają się ostatnie turnieje fazy interkontynentalnej, po których poznamy 8 uczestników finałów LN. Jednym na pewno będą Chiny jako gospodarz, mimo że po dziewięciu meczach zamykają tabelę z 8 porażkami. Oznacza to, że dla najlepszych zostaje tylko 7 miejsc, a chętnych jest więcej. W tym Polska, która znakomicie rozpoczęła decydujący turniej od pewnego zwycięstwa 3:0 z groźną Bułgarią. Podopieczni Nikoli Grbicia nie mogą jednak spocząć na laurach, zwłaszcza że już w najbliższym meczu zagrają z 8. w tabeli Brazylią, która ma tylko jedno zwycięstwo mniej. W najbliższych dniach kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, bo odbędzie się on dopiero w nocy z piątku na sobotę naszego czasu!

Poniżej dokładny terminarz Polaków w Lidze Narodów (daty i godziny czasu polskiego):

Środa, 15 lipca 2026 (19:00): Polska 3:0 Bułgaria

Sobota, 18 lipca 2026 (03:00): Polska - Brazylia

Sobota, 18 lipca 2026 (23:00): Polska - Francja

Poniedziałek, 20 lipca 2026 (03:00): Polska - USA

Mecze w Chicago z największymi potęgami i niepewna sytuacja w tabeli od razu przywołuje na myśl zmagania polskich siatkarek w ich ostatnim turnieju LN. Polkom zabrakło jednego seta więcej w ostatnim meczu z Japonią, by awansować do finałów, a tak zajęły najwyższe, 8. miejsce spośród niezakwalifikowanych. Mamy nadzieję, że Polakom nie przytrafi się podobna sytuacja, tym bardziej że selekcjoner Nikola Grbić zabrał do USA prawie wszystkie największe gwiazdy, na czele z Wilfredo Leonem i Tomaszem Fornalem.

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