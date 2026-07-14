Aleksander Śliwka wprost o Bułgarii w Lidze Narodów. Na to liczy kapitan kadry

Polska reprezentacja siatkarzy staje przed najtrudniejszym wyzwaniem w Lidze Narodów, rozpoczynając decydujący turniej w Chicago.

Po imponującym bilansie 6 zwycięstw i 2 porażek, Biało-Czerwoni zmierzą się z siatkarskimi potęgami, takimi jak Brazylia, Francja i USA.

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Biało-Czerwoni mają za sobą dwa turnieje Ligi Narodów. Zanotowali w nich sześć wygranych i dwie porażki. Szczególnie świetnie wypadli podczas zawodów w Gliwicach, gdy poradzili sobie z czterema przeciwnikami. W efekcie ten bilans przełożył się na trzecią pozycję. Na czele jest Japonia, która wygrała wszystkie osiem spotkań, a za jej plecami Amerykanie.

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Jednak kadrowicze podkreślali, że ostatni z turniejów będzie najtrudniejszy. W Chicago polska drużyna zagra dziś z Bułgarią (8. miejsce), potem formę sprawdzą - Brazylia (9. pozycja), Francja (12. lokata) i na koniec Stany Zjednoczone (wicelider).

- W życiu nie nazwałbym meczów z takimi świetnymi rywalami formalnością - powiedział Aleksander Śliwka w Polsacie Sport. - To będą absolutnie trudne spotkania. Każdy z nich będzie wymagał od nas 100 procent koncentracji i przygotowania do niego, aby mieć szansę na wygraną - podkreślał.

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Kapitan drużyny narodowej mówi wprost, co jest najważniejsze dla kadry w Ameryce.

- Musimy wywalczyć awans do turnieju finałowego - wyznał Śliwka. - Mamy nadzieję to zrobić. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, kto będzie po drugiej stronie siatki i jak wielkie to są drużyny - dodał.

Tomasz Fornal także zwracał uwagę na klasę i jakość rywali. Liczył również, że dużym wsparciem dla reprezentacji Polski będą rodacy mieszkający w Chicago.

- To będą cztery ciężkie spotkania - przekonywał Fornal w Polsacie Sport. - Na pewno cztery wymagające drużyny, z którymi trzeba będzie zagrać na 100 procent przeciwstawić się im. Mam nadzieję, że Polonia w Chicago dopisze i będziemy mieli więcej kibiców niż Amerykanie - stwierdził.

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Turniej w Stanach podopieczni trenera Nikoli Grbicia rozpoczną od spotkania z Bułgarią. Rywale to wicemistrzowie świata. Kapitanem tego zespołu jest Aleks Grozdanow, środkowy Bogdanki Lublin.

- Bułgaria jest bardzo młodą i utalentowaną drużyną - ocenił Śliwka. - Bardzo nieprzewidywalną, która może zagrać niezwykle mocno w elemencie zagrywki. Mamy nadzieję utrzymać ich atomowe serwisy, grać mądrze taktycznie swoją siatkówkę i postarać się kontrolować przebieg meczu. W ubiegłym roku w Gdańsku w Lidze Narodów, Bułgaria pokazała, że może być niezwykle groźna. Trzeba będzie mieć się na baczności - dodał przyjmujący reprezentacji Polski.

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