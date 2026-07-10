Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Z kim grają Polki? Terminarz

Polskie siatkarki rozegrały już 11 z 12 meczów Ligi Narodów 2026.

W piątek, 10 lipca, po zaciętej walce przegrały z Brazylią 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 26:28)

Sprawdź, kiedy kolejny mecz Polek i ich terminarz w LN.

Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Terminarz Polek

Rywalizacja w Lidze Narodów siatkarek wkracza w decydującą fazę. Polki mają już za sobą 11 z 12 meczów, a przed tym ostatnim czeka je dzień przerwy. W ostatniej kolejce rundy zasadniczej Biało-Czerwone zagrają arcyważne spotkanie z Japonią, na terenie rywalek w Osace. Nasze siatkarki do końca muszą bić się o awans do turnieju finałowego LN dla 8 najlepszych drużyn, w którym pewny udział mają gospodynie z Chin. 7 wygranych w 11 meczach to za mało, bo za plecami Polek czają się jeszcze Holenderki i Niemki, przynajmniej do ich bezpośredniego piątkowego starcia. Po nim Polska może zresztą spaść za Holandię.

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Dlatego tak ważne jest zwycięstwo z Japonią, która w sobotę może jeszcze odskoczyć Biało-Czerwonym po swoim meczu z Turcją. Poniżej znajdziesz dokładny terminarz polskich siatkarek w Lidze Narodów:

Środa, 8 lipca 2026 (05:00): Polska 1:3 Turcja

Czwartek, 9 lipca 2026 (06:00): Polska 3:2 USA

Piątek, 10 lipca 2026 (12:20): Polska 1:3 Brazylia

Niedziela, 12 lipca 2026 (12:20): Polska - Japonia

Jeśli Polkom uda się utrzymać miejsce w najlepszej "8", w dniach 22-26 lipca zagrają w finałach LN rozgrywanych w tym roku w Makau. Pary ćwierćfinałowe zostaną ułożone na podstawie tabeli rundy zasadniczej: 1. drużyna zagra z 8., 2. z 7., 3. z 6. i 4. z 5. Teoretycznie więc wyższe miejsce oznacza łatwiejszego rywala, ale różnice w ścisłej czołówce są naprawdę niewielkie.