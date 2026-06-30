Nikola Grbić po wygranych kadry. "Działamy jak płachta na byka"

Reprezentacja Polski z przytupem zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, umacniając swoją pozycję w światowej czołówce po serii imponujących zwycięstw.

Biało-Czerwoni pokonali Argentynę po rekordowym secie 48:50, a trener Nikola Grbić ujawnia, jak Polacy działają na rywali niczym "płachta na byka".

Zobacz, jakie miejsce zajmują obecnie w globalnym rankingu i z kim zmierzą się w kluczowym turnieju w Chicago, walcząc o awans do finałów!

Biało-Czerwoni najpierw wygrali z Belgią 3:2, następnie uporali się z Turcją 3:2 i Niemcami 3:1, by na koniec poradzić sobie z Argentyną 3:1. Pierwszy set miał niesamowity przebieg. Zakończył się kosmicznym wynikiem 48:50 na korzyść rywali. To najwyższy taki rezultat w historii występów naszej kadry oraz w Lidze Narodów. Kolejne sety należały już do Polaków, którzy triumfowali odpowiednio: 26:24, 25:19, 25:20. Najskuteczniejsi byli: Wilfredo Leon (28 pkt.) i Bartłomiej Bołądź (16 pkt.). W ekipie Argentyny najlepiej spisał się Manuel Armoa (23 pkt.).

Polacy stłamsili Argentynę w Lidze Narodów! Niewiarygodne, co tam się stało!

- Działamy na rywali jak płachta na byka - powiedział Nikola Grbić w Polsacie Sport. - Jak grają z Polską, to wszyscy są najlepsi. Nie ma tak, że dziś będzie łatwo. Nie ma na to szans. Na końcu to jest fantastyczne przygotowanie, bo nasze podejście musi być odpowiednie. Nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. Musimy grać jak najlepiej, bo oni też tak będą grali - tłumaczył trener kadry.

Co tu się wydarzyło?! Niewiarygodny set Polaków z Argentyną. Ten wynik przejdzie do historii!

Po dwóch turniejach Polska ma w dorobku sześć wygranych i dwie porażki. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago. Podopieczni Grbicia będą rywalizować z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Turniej finałowy zostanie rozegrany w Chinach. Awans do niego wywalczy siedem najlepszych drużyn. W tym momencie na czele jest Japonia, która jako jedyna drużyna nie poniosła porażki w rozgrywkach. Za jej plecami są Stany Zjednoczone, a podium zamyka Polska. Pozostałe miejsca zajmują: Słowenia, Ukraina, Włochy, Turcja i Bułgaria.

Alarm w kadrze siatkarzy! Wilfredo Leon powiedział to wprost. Niepokojące słowa przed hitem z Argentyną

10

Polska siatkówką stoi! Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy kibic [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Ilu zawodników przebywa na boisku w trakcie gry w siatkówkę? 6 7 8 Następne pytanie