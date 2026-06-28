Wilfredo Leon, powracający do kadry siatkarzy, zaskakuje niepokojącymi słowami, studząc euforię po wygranej z Niemcami.

Gwiazdor reprezentacji otwarcie przyznaje, że drużyna "jest bardzo daleko od optymalnej formy", co budzi obawy przed hitem z Argentyną.

Czy mimo alarmujących sygnałów Biało-Czerwoni zdołają poprawić grę i stawić czoła groźnej Argentynie? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten kluczowy mecz!

"Jesteśmy bardzo daleko od optymalnej formy"

Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Niemcy 3:1 w Lidze Narodów, ale ten wynik nie zamydlił oczu największej gwieździe zespołu. Wilfredo Leon, dla którego był to pierwszy występ w tegorocznej edycji, po meczu wypalił bez ogródek.

- Jesteśmy bardzo daleko od optymalnej formy - uważa Wilfredo Leon.

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Przyjmujący, który od początku imponował mocą w ataku i zagrywce, przyznał, że choć cieszy się z powrotu na parkiet, to widzi ogromne rezerwy w grze Polaków. Mimo tęsknoty za kadrą i pasji, z jaką podchodzi do gry, zachowuje chłodną głowę.

- Lubię to co robię, to jest moja pasja. Dziś wygraliśmy, mamy trzy punkty i to jest najważniejsze – powiedział siatkarz, podkreślając jednocześnie, że zwycięstwo nie może przesłonić mankamentów. Jego zdaniem wygrana z Niemcami była efektem dobrej gry w polu serwisowym i bloku, ale to wciąż za mało.

Polska - Argentyna. Gdzie i kiedy oglądać hit Ligi Narodów?

Niepokojące słowa Wilfredo Leona padły tuż przed kolejnym wielkim wyzwaniem. Już w niedzielę, 28 czerwca, Polacy zmierzą się z niezwykle groźną Argentyną. Czy Biało-Czerwoni zdążą poprawić swoją grę? Emocje sięgną zenitu, a kibice już teraz zadają sobie pytanie, gdzie będzie można śledzić to spotkanie.

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Mecz Polska - Argentyna będzie transmitowany na kilku kanałach. Transmisja na żywo rozpocznie się w niedzielę, 28 czerwca, o godzinie 19:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Widzowie ogólnodostępnego Polsatu będą mogli dołączyć do transmisji od godziny 20:00.

Przedmeczowe studio, pełne analiz i komentarzy ekspertów, wystartuje już o godzinie 19:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

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Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami