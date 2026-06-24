Reprezentacja Polski zagra na Komendę? Kadrowicze mają jasny cel w Gliwicach

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-06-24 14:01

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna w Gliwicach drugi turniej Ligi Narodów. Celem polskiej kadry jest zakwalifikowanie się do imprezy finałowej. Polacy bronią trofeum wywalczonego przed rokiem. Na Śląsku zagrają m.in. Wilfredo Leon, Bartłomiej Bołądź czy Marcin Komenda. Czy wzmocnienia przełożą się na cztery zwycięstwa?

Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski siatkarzy, w koszulce meczowej Orlen i Plus z numerem 4, z rękoma uniesionymi do góry podczas dynamicznej akcji na boisku. Więcej o udziale Polski w Lidze Narodów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Mark Fredesjed Cristino/ Getty Images
  • Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna w Gliwicach drugi turniej Ligi Narodów.
  • Selekcjoner Nikola Grbić wzmacnia skład, wprowadzając kluczowych graczy jak Wilfredo Leon i Marcin Komenda, po wyzwaniach w pierwszym turnieju.
  • Odkryj, czy te wzmocnienia pozwolą Biało-Czerwonym na cztery zwycięstwa i zapewnienie sobie spokoju przed decydującym etapem Ligi Narodów!

Podczas pierwszego turnieju w Chinach selekcjoner Nikola Grbić przyglądał się młodszym zawodników. Biało-Czerwoni zaczęli obiecująco, od wygranej z Kubą 3:0. Jednak później musieli uznać wyższość Słowenii (2:3) i Japonii (2:3). W ostatnim spotkaniu humory się poprawiły, bo pokonali 3:2 Ukrainę.

- Zwycięstwo nad Ukrainą będzie dla nas dużo ważniejsze, niż gdybyśmy wygrali 3:0 - tłumaczył wtedy Grbić, cytowany przez PAP. - Wrócić po dwóch porażkach i przegrywać w kolejnym meczu 0:2, ale odwrócić ten wynik i wygrać, to może dodać nam pewności siebie. Wartość tego wyniku widać nie tylko w statystykach, ale właśnie w pewności siebie - zaznaczył serbski szkoleniowiec.

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Teraz przed polskim zespołem turniej w Gliwicach. Trener Grbić dokonał zmian w kadrze. Tym razem sięgnął po kluczowych zawodników, jak rozgrywający Marcin Komenda, który w minionym sezonie wywalczył z Bogdanką Lublin wicemistrzostwo Polski. 24 czerwca zmierzymy się z Belgią, a 25 czerwca z Turcją. Następnym rywalem będą Niemcy (27.06), a ostatnim Argentyna (28.06.).

Na trzeci turniej Polacy wybiorą się do Chicago (15-19.07). W Ameryce czeka ich trudna przeprawa, bo zmierzą się ze światową czołówką: Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Na razie Polacy zajmują siódme miejsce, które gwarantuje gwarantuje wywalczenie promocji do turnieju finałowego. Odbędzie się on w Chinach. Liderem jest Brazylia przed Japonią, Włochami, USA, Serbią i Słowenią.

- Jesteśmy w siódemce, więc gonić jeszcze tak bardzo nie musimy, ale trzeba trochę się pilnować - zauważył Komenda. - Turniej w Gliwicach będzie bardzo istotny, bo gramy z zespołami teoretycznie nie najmocniejszymi, ale bardzo groźnymi. Dobrze byłoby wygrać jak najwięcej. Zwycięstwa mogłyby dać dużo spokoju przed ostatnim turniejem w Chicago, który jest bardzo mocno obsadzony. Na pewno będzie tam już zacięta walka - przekonywał kadrowicz.

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Kadra na Ligę Narodów:

Atakujący: Aleksiej Nasewicz, Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Libero: Jakub Popiwczak, Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny

Środkowi: Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Nowak

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Przyjmujący: Mikołaj Sawicki, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Michał Gierżot

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