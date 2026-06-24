Reprezentacja Polski zagra na Komendę? Kadrowicze mają jasny cel w Gliwicach

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna w Gliwicach drugi turniej Ligi Narodów.

Selekcjoner Nikola Grbić wzmacnia skład, wprowadzając kluczowych graczy jak Wilfredo Leon i Marcin Komenda, po wyzwaniach w pierwszym turnieju.

Odkryj, czy te wzmocnienia pozwolą Biało-Czerwonym na cztery zwycięstwa i zapewnienie sobie spokoju przed decydującym etapem Ligi Narodów!

Podczas pierwszego turnieju w Chinach selekcjoner Nikola Grbić przyglądał się młodszym zawodników. Biało-Czerwoni zaczęli obiecująco, od wygranej z Kubą 3:0. Jednak później musieli uznać wyższość Słowenii (2:3) i Japonii (2:3). W ostatnim spotkaniu humory się poprawiły, bo pokonali 3:2 Ukrainę.

- Zwycięstwo nad Ukrainą będzie dla nas dużo ważniejsze, niż gdybyśmy wygrali 3:0 - tłumaczył wtedy Grbić, cytowany przez PAP. - Wrócić po dwóch porażkach i przegrywać w kolejnym meczu 0:2, ale odwrócić ten wynik i wygrać, to może dodać nam pewności siebie. Wartość tego wyniku widać nie tylko w statystykach, ale właśnie w pewności siebie - zaznaczył serbski szkoleniowiec.

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Teraz przed polskim zespołem turniej w Gliwicach. Trener Grbić dokonał zmian w kadrze. Tym razem sięgnął po kluczowych zawodników, jak rozgrywający Marcin Komenda, który w minionym sezonie wywalczył z Bogdanką Lublin wicemistrzostwo Polski. 24 czerwca zmierzymy się z Belgią, a 25 czerwca z Turcją. Następnym rywalem będą Niemcy (27.06), a ostatnim Argentyna (28.06.).

Na trzeci turniej Polacy wybiorą się do Chicago (15-19.07). W Ameryce czeka ich trudna przeprawa, bo zmierzą się ze światową czołówką: Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Na razie Polacy zajmują siódme miejsce, które gwarantuje gwarantuje wywalczenie promocji do turnieju finałowego. Odbędzie się on w Chinach. Liderem jest Brazylia przed Japonią, Włochami, USA, Serbią i Słowenią.

- Jesteśmy w siódemce, więc gonić jeszcze tak bardzo nie musimy, ale trzeba trochę się pilnować - zauważył Komenda. - Turniej w Gliwicach będzie bardzo istotny, bo gramy z zespołami teoretycznie nie najmocniejszymi, ale bardzo groźnymi. Dobrze byłoby wygrać jak najwięcej. Zwycięstwa mogłyby dać dużo spokoju przed ostatnim turniejem w Chicago, który jest bardzo mocno obsadzony. Na pewno będzie tam już zacięta walka - przekonywał kadrowicz.

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Kadra na Ligę Narodów:

Atakujący: Aleksiej Nasewicz, Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Libero: Jakub Popiwczak, Jakub Ciunajtis, Maksymilian Granieczny

Środkowi: Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Nowak

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Przyjmujący: Mikołaj Sawicki, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Michał Gierżot

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