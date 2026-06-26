Były selekcjoner reprezentacji nie żyje. Poprowadził Polskę do mistrzostwa Europy

Nie żyje były selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani.

W 2009 roku zdobył z Polską mistrzostwo Europy.

Argentyńczyk zmarł w wieku 65 lat, po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej.

Nie żyje Daniel Castellani, były trener polskich siatkarzy

„Z głębokim smutkiem i żalem Argentyńska Federacja Piłki Siatkowej ogłasza śmierć Daniela Castellaniego w czwartek, 25 czerwca, po długiej walce z ciężką chorobą. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i bliskim w tym trudnym czasie” - napisano na stronie jego rodzimej federacji po przegranej walce z nowotworem.

„Zapisał się w historii współczesnej siatkówki jako niekwestionowany lider zarówno na boisku, jak i poza nim (...) Jego dziedzictwo, nauki i jego charakter na zawsze pozostaną w pamięci argentyńskiego sportu. Dziękujemy Ci za wszystko, Danielu!” - dodano.

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Były znakomity zawodnik (brąz mistrzostw świata 1982 oraz igrzysk olimpijskich 1988) rozpoczynał trenerską karierę jako szkoleniowiec męskiej reprezentacji Argentyny (1993-1999). W Polsce pracował od 2006 roku, prowadząc do sukcesów na krajowych i zagranicznych parkietach Skrę Bełchatów przez trzy lata.

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Od 2009 do 2010 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zdobyli pod jego wodzą pierwsze w historii mistrzostwo Europy - w Turcji w 2009 roku. W latach 2012-13 pracował w klubie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a po kilku sezonach wrócił jeszcze do polskiej ligi - do Indykpolu AZS Olsztyn (2020-2021).

Ponadto był trenerem m.in. kadry narodowej Finlandii, Fenerbahce Stambuł, Sir Safety Perugia, Olympiakosu Pireus i żeńskiej reprezentacji Argentyny. Castellani zmarł w wieku 65 lat.

Nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner reprezentacji Polski. W ostatnich latach walczył z nowotworem. Miał 65 lat.Poprowadził biało-czerwonych do historycznego mistrzostwa Europy. Foto: FAVB. pic.twitter.com/c69qTZkjkD— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) June 25, 2026