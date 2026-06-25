Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim grają Polacy w Lidze Narodów? Terminarz

Liga Narodów: Kiedy i z kim kolejny mecz polskich siatkarzy?

Polscy siatkarze w mieszanych humorach wrócili z pierwszego turnieju Ligi Narodów w chińskim Linyi. Z jednej strony w dość eksperymentalnym i nieoczywistym składzie wygrali z Kubą (3:0) i Ukrainą (3:2), a także powalczyli w pięciu setach ze Słowenią i Japonią. Sęk w tym, że przegrali te dwa zacięte mecze i ponieśli straty w tabeli, która wyłoni 8 drużyn biorących udział w turnieju finałowym - Chińczycy jako gospodarz mają zagwarantowany udział. Polska musi więc znaleźć się w najlepszej "7", a już na starcie straciła kilka punktów, bowiem wygrać za pełną pulę nie udało się także w pierwszym meczu nowego turnieju LN w Gliwicach z Belgią (3:2).

Liga Narodów: Horror z happy endem w meczu Polska - Belgia. Odrodzili się jak feniks z popiołów

Czwarty raz z rzędu Polacy grali 5 setów, tym razem odnosząc na szczęście zwycięstwo. Te mają w tabeli największe znaczenie, więc następnego dnia z Turcją kibice nie brali pod uwagę innego scenariusza. Tymczasem czwartkowy mecz zaczął się od przegranego seta na przewagi i kilkupunktowego prowadzenia rywali w drugiej partii. Wtedy Polacy włączyli wyższy bieg i od stanu 11-13 wyszli na 19-13, a następnie pewnie wygrali dwa sety. W czwartym to Turcy ponownie pokazali moc i piąty tie-break Biało-Czerwonych z rzędu stał się faktem. Ostatecznie Polska odniosła czwarte zwycięstwo! Kiedy następny mecz po kolejnym horrorze?

Oto terminarz Polski w Lidze Narodów:

Środa, 24 czerwca 2026 (20:00): Polska - Belgia 3:2

Czwartek, 25 czerwca 2026 (20:00): Polska - Turcja 3:2

Sobota, 27 czerwca 2026 (17:00): Polska - Niemcy

Niedziela, 28 czerwca 2026 (20:00): Polska - Argentyna

Teraz podopiecznych Nikoli Grbicia czeka dzień przerwy. W piątek, 26 czerwca, w Gliwicach odbędą się mecze Chiny - Argentyna (16:30) i Belgia - Niemcy (20:00). Polscy siatkarze po dniu przerwy wrócą do gry w sobotę i zagrają w weekend dwa spotkania. Później mają ponad 2 tygodnie wolnego przed ostatnim turniejem rundy zasadniczej LN w Chicago (15-20 lipca).