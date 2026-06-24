Liga Narodów: Horror z happy endem w meczu Polska - Belgia. Odrodzili się jak feniks z popiołów

Liga Narodów: Fatalny początek w meczu Polska - Belgia

Pierwszy tydzień rozgrywek w Lidze Narodów wyszedł naszym siatkarzom niezbyt dobrze. Co prawda pokonaliśmy Kubę i Ukrainę, ale przegraliśmy ze Słowenią i Japonią, co biorąc pod uwagę sukcesy naszej siatkarskiej reprezentacji w ostatnich latach chluby nam nie przynosi. Spotkanie Polska - Belgia miało być początkiem lepszego okresu naszej drużyny narodowej. Mecz jednak zaczął się dla "Biało-czerwonych" fatalnie. W pierwszym secie ulegliśmy Belgom 21:25. W drugim było nieco lepiej, ale też okazaliśmy się słabsi od rywala (23:25). Byliśmy zatem o krok od porażki. W trzecim secie jednak Polacy odrodzili się jak feniks z popiołów i zwyciężyli do 19. Pewna wygrana tchnęła nową nadzieję i w siatkarzy, i w kibiców. W czwartym secie jednak tak łatwo nie było, ale w końcu udało nam się wygrać 28:26. Ze stanu 0:2 zrobiło się 2:2. O wszystkim zdecydować miał piąty set.

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W nim emocje były ogromne. Długo prowadziliśmy, ale nagle zrobiło się 10:11, a potem 11:12. Doprowadziliśmy jednak do remisu, a po chwili wyszliśmy na prowadzenie. Ostatecznie Polska wygrała piątego seta 15:13, a cały mecz 3:2.

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Skład wyjściowy reprezentacji Polski na mecz z Belgią:

Jakub Ciunajtis

Jan Firlej

Maksymilian Granieczny

Marcin Komenda

Aleksander Śliwka

Alieksei Nasevich

Artur Szalpuk

Zawodnicy rezerwowi: